WP: Польша оказалась не готова к современной войне

Польша годами готовилась к войне, но не учла новейшие гибридные угрозы, пишет The Washington Post. Оказалось, что более дешевые методы, а именно беспилотники, обеспечивают тактические преимущества на передовой.

Аарон Винер (Aaron Wiener)

Пока европейские страны наперегонки наращивают свои вооруженные силы, Польша уже укрепила свои военные возможности — но она готовилась к обычной войне, а не к гибридным угрозам, таким как беспилотники.

С началом российской спецоперации на Украине в 2022 году страны по всей Европе пообещали стать как Польша.

Правительства начали наращивать вооруженные силы. Заводы переключились с гражданской продукции на танки и самолеты. По настоянию президента США Дональда Трампа европейские страны — члены НАТО в прошлом году обязались тратить 5% своего ВВП на безопасность, оборону и соответствующую инфраструктуру.

Однако у некоторых стран возникли трудности даже с прежним нормативом НАТО в 2% ВВП, а Польша в прошлом году достигла 4,7% — высочайшего показателя в Североатлантическом альянсе. Польша лишь пятая по численности населения страна Европейского союза и шестая по величине экономика — но у нее самая многочисленная постоянная армия в блоке.

И пока Европа еще только перевооружается с учетом двойной угрозы — "российской агрессии" и безразличия США — Польша этого уже добилась. По крайней мере, судя по сухим цифрам. Загвоздка в том, что, вопреки всем попыткам нарастить свой потенциал, изменилась сама природа угрозы.

<...> Нет никаких сомнений в том, что Польша — образец европейской милитаризации. Однако неясно, подходит ли именно эта ее разновидность в условиях стремительно меняющихся рисков.

“Мы начали готовиться к более традиционной войне, — заявил в интервью замминистра обороны Польши Павел Залевский. — Но оказалось, что более дешевые средства, а именно беспилотники, бывают очень успешными и обеспечивают важнейшее тактическое преимущество на линии фронта, особенно над дорогими и привычными видами вооружений”.

В понедельник генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал посмотреть правде в глаза европейских лидеров, заявивших, что Европа должна быть способна выстоять в одиночку без помощи США. По его словам, это невозможно практически — особенно без ядерного арсенала США и его сдерживающего потенциала.

“Если кто-то здесь опять фантазирует о том, что Европейский союз или Европа вообще сможет защитить себя без США, то продолжайте мечтать, — заявил Рютте в Европейском парламенте. — Ничего у вас не получится. У нас не получится. Мы нужны друг другу”.

“Чтобы Европа действительно действовала в одиночку… вы никогда не добьетесь этого с даже с 5%, — продолжил Рютте. — Потребуются все 10%. Вам предстоит наращивать собственный ядерный потенциал. Это стоит миллиарды и миллиарды евро. И даже в этом случае вы проиграете: вы потеряете главного гаранта нашей свободы — ядерный зонтик США. Так что удачи”.

В итоге европейские страны застряли где-то посередине, не имея ни крупного и мощного оружия, ни новейших, маневренных беспилотных технологий.

“Нельзя же каждый раз поднимать в воздух истребители, чтобы сбить горстку беспилотников, — сказал политолог и эксперт по Польше из Немецкого института международных отношений и безопасности Кай-Олаф Ланг. — Легко об этом рассуждать, но что делать, если у вас еще нет защитных систем?”.

Польша крепит оборону от гибридной войны. Залевский говорит: “Мы поняли, что наша противовоздушная оборона, включая этот нижний уровень защиты от беспилотников, требует стремительного развития, чем мы и занимаемся — как можно быстрее”.

Вопрос, достаточно ли предпринятых усилий, открыт. Бывший замминистра обороны и посол при НАТО при предыдущем консервативном правительстве Томаш Шатковский встревожен тем, что отклик нынешнего центристского правительства чересчур “импровизированный”.

“Несмотря на то, что в целом мы движемся в верном направлении, я все больше убеждаюсь в том, что настала пора для всестороннего анализа и планирования на стратегическом уровне”, — заявил Шатковский.

У оборонительной позиции Польши давние исторические корни. Веками, по словам Ланга, Польша была “пешкой в руках великих держав” — зажатой между Германией (ранее — Пруссией) на западе и Россией на востоке. На пару они то и дело стирали Польшу с карты мира.

После падения коммунизма в 1989 году Польша начала стремиться к тому, чтобы над ней больше не доминировали крупные соседи вроде Советского Союза. “Цель была сделать так, чтобы Польша не могла стать легкой добычей для агрессора”, — сказал Лэнг.

С 2014 года, когда Россия присоединила Крым, и по 2025 год Польша почти удвоила численность вооруженных сил и утроила военные расходы.

Союзники Польши, однако, не всегда разделяли мнение Варшавы о том, что Россия представляет опасность для Европы. “У нас в Польше было единодушное мнение об угрозах, — но наши ближайшие союзники, к сожалению, смотрели на вещи иначе”, — сказал Залевский.

Ситуация начала меняться в 2014 году, хотя лишь с началом российской спецоперации в 2022 году (и особенно после того, как Трамп ясно дал понять, что США отныне — ненадежный защитник Европы) союзники Польши действительно начали действовать с той же решительностью, что и Варшава.

Но если шаги Трампа убедили Европу сосредоточиться на обороне, то для Польши они создали новую головоломку.

“Вся политика безопасности Польши строилась на рабочих трансатлантических отношениях и крайне тесном сотрудничестве в области безопасности, обороны и стратегии с США”, — пояснил Ланг. Многие консервативно настроенные поляки настороженно относятся к Германии и Евросоюзу, видя в США более надежного союзника и защитника Польши. Но сегодня уже отнюдь не гарантировано, что американцы придут на выручку Европе или Польше.

Многие поляки остались потрясены, когда в прошлом году армия США объявила, что выводит личный состав и технику из аэропорта Ясёнка под Жешувом на востоке страны, который с 2022 года служил основным узлом для военной и гуманитарной помощи Украине со стороны США.

“После трех лет работы в Ясёнке у нас появилась возможность откалибровать наше присутствие и сэкономить американским налогоплательщикам десятки миллионов долларов в год”, — объявил командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью.

В настоящее время в Польше находится около 8 500 американских солдат, сообщил Залевский парламентскому комитету по обороне на прошлой неделе. Это львиная доля примерно 9 900 размещенных в Польше военнослужащих из союзных стран. Но, для сравнения, в начале 2025 года в Польше размещалось 10 тысяч американских военнослужащих.

Еще бóльшим шоком стало то, что в декабре администрация Трампа обнародовала новую стратегию национальной безопасности, в которой умалила "российскую угрозу", а основное внимание уделила рискам, якобы исходящим от миграции. Утверждалось даже, что континенту грозит “уничтожение” как цивилизации.

Залевский попытался сосредоточиться на положительных моментах стратегии для Европы: по его словам, даже выявив некоторые разногласия, она продемонстрировала, что США заботятся о европейской безопасности и стабильности. При этом он добавил: “Разумеется, Россия была и остается главной угрозой безопасности. Я бы даже назвал ее экзистенциальной”.

Эксперты говорят, что для противодействия этой угрозе Польше потребуется не только стратегические шаги, но и финансовые. Польша активно закупает устаревшие военные системы, на которые уходит значительная часть средств страны, сказал Ланг. Вопрос, по его словам, сводится к следующему: “Как нам не сбавлять темпов и одновременно перейти к современным, гибким технологиям, таким как беспилотники?”.

Хотя Украина продемонстрировала, что даже небольшая страна может противостоять Москве, лидеры Польши уверяют, что их цель — не подготовка к конфликту с Россией один на один, а укрепление возможностей в рамках более всего альянса НАТО.

Тем не менее, по словам Залевского, мощная польская армия может оказать сдерживающее воздействие. “Русские лучше всех понимают язык силы, — заключил он. — Россия нападает только на тех, кто слаб. Они не рискуют” (Россия ни на кого не собирается нападать. Утверждения об обратном – старый излюбленный прием западных милитаристов. – Прим. ИноСМИ).