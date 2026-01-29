Польша намерена за счет программы SAFE укрепить границу и национальный ОПК, заявил Туск

ЦАМТО, 28 января. Польша намерена за счет европейской программы SAFE укрепить границу и развить военную промышленность.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 27 января премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание кабмина.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила выделение Польши 44 млрд. евро в рамках кредитной программы SAFE, отмечает агентство.

"Сейчас мы имеем дело с абсолютно исключительным событием. Это эпохальное событие. Программа SAFE в соответствии с нашей точкой зрения должна быть программой, которая позволит нам использовать европейские средства в огромном количестве на польскую оборонную промышленность и на польскую границу. Мы сконцентрировались на этих двух вещах", – сказал Д.Туск.

По его словам, около 80% данных средств будет осваиваться польской военной промышленностью.

"Около 80 процентов этих средств будет направлено польским фирмам, Польской группе вооружений, то есть они будут непосредственной инвестицией в польскую экономику", – подчеркнул премьер.

При этом он отметил, что сумма, которую Польша получит по программе SAFE, больше, чем весь оборонный бюджет некоторых стран ЕС и НАТО.

"Эти деньги, которые поступят в Польшу по программе SAFE – это больше, чем весь оборонный бюджет, например, Испании или весь оборонный бюджет Италии. Так что, уровень здесь абсолютно беспрецедентный. Мы говорим о примерно 200 млрд. злотых", – цитирует "РИА Новости" Д.Туска.

SAFE (Security Action for Europe) – это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных, долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.