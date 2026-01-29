Войти
ЦАМТО

Reuters: США мало продвинулись в работе над "Золотым куполом" из-за споров, относящихся к оборудованию

177
0
0
Система ПРО США «Золотой купол»
Система ПРО США «Золотой купол».
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 28 января. США за год после анонса плана создания многоуровневой системы ПРО "Золотой купол" мало продвинулись в работе над ней из-за споров, относящихся к оборудованию.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

Президент США Дональд Трамп в мае 2025 года анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону США, стоимостью в 175 млрд. долл., не раскрыв источники финансирования.

"Спустя год после запуска работа над инициативой ("Золотой купол" – ред.)... не достигла видимых результатов... Работа над определением архитектуры противоракетного щита все еще не закончена, а использование выделенных денег не началось", – говорится в тексте публикации агентства.

Согласно агентству, причинами задержек в работе, в том числе, послужили споры среди американских чиновников вокруг оборудования космического базирования.

По мнению экспертов, работа над "Золотым куполом" вряд ли закончится к 2028 году, как это предусмотрено планом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
