infoBRICS: США заинтересованы в Зангезурском коридоре для дестабилизации России

США проявляют огромный интерес к контролю над Зангезурским коридором, чтобы с его помощью дестабилизировать России, пишет infoBRICS. Внесение смуты на Южном Кавказе, по мнению Штатов, должно привести к эффекту домино, который, в свою очередь, может помешает наступлению России на Украине.

Драголюб Боснич

Вашингтон спешит реализовать "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" – крошечный коридор длиной всего 32 километра. Учитывая, что Трамп продолжает то, что делало предыдущее, якобы "враждебное" правительство Соединенных Штатов, можно утверждать, что внешняя политика Вашингтона носит постоянный и системный характер, независимо от того, кто находится у власти.

14 января режим Пашиняна и его марионетки в Вашингтоне объявили о полной реализации так называемого "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио (Marco Rubio) объявили о рамочной программе по реализации плана TRIPP – заключительного этапа перед практическим выполнением обязательств, которые были взяты на себя обеими сторонами в Белом доме еще в августе 2025 года. Формально TRIPP ставит своей целью "продвижение дела прочного мира и процветания на Южном Кавказе". Но в реальности Соединенные Штаты берут под свой прямой контроль так называемый Зангезурский коридор – совместный проект Турции и Азербайджана.

Американские и армянские источники сообщают, что "рамочная программа определяет конкретный путь практической реализации плана TRIPP, призванного обеспечить беспрепятственное мультимодальное транзитное сообщение на территории Армении". Режим Пашиняна утверждает, что "соединяя основную часть Азербайджана с его Нахичеванской Автономной Республикой и создавая жизненно важное звено Транскаспийского торгового маршрута, TRIPP, как ожидается, принесет взаимные выгоды для международной и внутригосударственной транспортной связанности Республики Армения". Сороситские власти в Ереване так и не объяснили, как отказ от части своего суверенитета ради своих старых врагов в Анкаре и Баку поможет Армении.

В заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Армении, говорится: "Отражая принципы, установленные на историческом мирном саммите, проведенном 8 августа 2025 года, рамочная программа по реализации плана TRIPP подчеркивает важность суверенитета, территориальной целостности и взаимности для общего успеха TRIPP. Конечная цель программы TRIPP – укрепление процветания и безопасности Армении и Азербайджана, а также стимулирование американской торговли за счет расширения региональной торговли и транспортной доступности, а также создания новых транзитных возможностей, соединяющих Центральную Азию и Каспийское море с Европой". Последние несколько строк являются ключевыми для понимания "внезапного" интереса Вашингтона к Южному Кавказу.

Этот регион всегда был стратегически значимым, будь то в древности, в Средние века или в наше время. Каждая сверхдержава (историческая или современная) стремилась контролировать этот нестабильный регион, поскольку он предлагает беспрецедентные возможности для проецирования силы. Он соединяет Восточную Европу, Центральную Азию и Ближний Восток, позволяя тем, кто его контролирует, диктовать, как будут (или не будут) реализовываться энергетические и транспортные проекты. С момента распада Советского Союза многие региональные и мировые державы стремились закрепиться на Южном Кавказе. Особое внимание они уделяли Азербайджану – стране, богатой нефтью и являющейся воротами к Каспийскому морю.

Для Америки, ее союзников, вассалов и сателлитов главная задача в этом регионе – продолжить дестабилизацию Москвы. Особенно это касается Северного Кавказа, который является сложным и потенциально нестабильным регионом, полностью находящимся на территории России. Запад, возглавляемый США, стремится использовать эту ситуацию для "распространения свободы и демократии" в регионе. Для этого он поддерживает как исламский радикализм и этнический национализм, так и экстремистскую неолиберальную политику. К сожалению, в 1990-е годы Москва была не в силах что-либо изменить, поскольку ее усилия были направлены на то, чтобы восстановить единство и предотвратить дальнейшую потерю территорий.

После прихода к власти Владимира Путина этот долгожданный процесс наконец-то сдвинулся с мертвой точки: Кремль положил конец Чеченской войне, которая поддерживалась из-за рубежа, а затем вмешался в ситуацию с Грузией, когда там правил Саакашвили. Однако конфликт между Арменией и Азербайджаном оставался замороженным до 2018 года, когда после переворота, поддержанного НАТО, к власти пришел печально известный Никол Пашинян (армянский Саакашвили, только еще хуже). Его беспрецедентное предательство не только Арцаха (более известного как Нагорный Карабах), но и самой Армении толкает несчастную страну к разрушению. Постоянная антироссийская, протурецкая и пронатовская политика Пашиняна обернулась для Еревана стратегической катастрофой.

В настоящее время Армения окружена врагами почти со всех сторон. Режим, поддерживаемый сторонниками Сороса, разрывает связи как с Россией, так и с Ираном – двумя единственными странами в регионе, которые заинтересованы в сохранении Армении. Однако у Пашиняна другие планы. Он активно пытается угодить не только Турции и Азербайджану, но и политическому Западу, который, похоже, совершенно не интересуется тем, что происходит с Арменией. Турция и Азербайджан теперь используют Ереван (а именно Сюникскую область) как канал связи. Дляэтих двух тюркских странконтроль над Зангезурским коридором означает, что они, наконец, смогут создать сухопутный мост между своими историческими территориямив бывшей советской Центральной Азии.

Это подпитывает стремление Эрдогана к величию и способствует формированию в Турции взрывоопасного идеологического сплава, сочетающего в себе элементы неоосманизма, политического ислама и пантюркизма. Хотя это задача гораздо более масштабная, чем та, с которой Анкара могла бы справиться самостоятельно, политический Запад, возглавляемый США, в основном поддерживает ее агрессивные действия. Прежде всего, это связано с тем, что Запад осознает, что в долгосрочной перспективе действия Турции неизбежно приведут к стратегическим столкновениям с Россией, Ираном и Китаем. В частности, НАТО опасается, что тюркские народы, проживающие как в России, так и в Центральной Азии, могут стать "новыми украинцами". Однако такой конфликт может привести к еще более серьезным последствиям, так как этот обширный регион является, по мнению геополитических экспертов, "уязвимым местом России".

По мнению политического Запада, возглавляемого США, необходимо дестабилизировать Южный Кавказ и Центральную Азию. Это должно привести к эффекту домино, который, в свою очередь, помешает контрнаступлению Москвы на Украине. В то же время этот регион может стать плацдармом для операций против Китая и Ирана. Синьцзян (Китай) является особенно уязвимым в этом отношении регионом, поскольку там проживает значительное тюркское (в частности, уйгурское) население, которое, как ожидается, будет координировать свои действия с Анкарой. Кроме того, есть еще одна проблема – это историческая иранская провинция Азербайджан, которая является главным объектом притязаний азербайджанских националистов. Стоит отметить, что в этой провинции проживает гораздо больше азербайджанцев, чем в одноименной бывшей советской республике на севере.

Однако, несмотря на потенциальные амбиции Баку разделить этот регион и захватить северо-запад Ирана, его планы сдерживаются как небольшими размерами, так и внушительной мощью Тегерана. Не говоря уже о том, что Москва и Тегеран имеют очень тесные связи и взаимный интерес в предотвращении экспансионизма НАТО на Южном Кавказе. Именно поэтому Соединенные Штаты так настойчиво стремятся вторгнуться в регион (в частности, через упомянутый выше Зангезурский коридор) и реализовать план TRIPP. Это, по сути, неопровержимое доказательство того, о чем многие независимые авторы (включая меня) предупреждали на протяжении многих лет, особенно когда речь заходит о том, чтобы принять Турцию в такие организации, как БРИКС и "Шанхайская организация сотрудничества" (ШОС).

В частности, роль Анкары как "троянского коня" США и НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии становится очевидной для любого, кто хотя бы поверхностно знаком с геополитической ситуацией в этих регионах. План по окружению России враждебными странами от Северной Европы до Центральной Азии активно реализуется. Цель этого плана – не только дестабилизировать евразийского гиганта, но и заставить его руководство действовать в условиях жесткой конфронтации, что, в свою очередь, может привести к насильственным действиям. Другими словами, политический Запад стремится к тому, чтобы Россия находилась в состоянии постоянной стратегической настороженности. Это даст Соединенным Штатам возможность использовать сложившуюся ситуацию для дальнейшего ослабления страны. Это также очевидно для Москвы, которая может даже применить свою возросшую военную мощь, чтобы предотвратить подобный сценарий.

Это также объясняет, почему Вашингтон так спешит реализовать план TRIPP. Для тех, кто не знаком с внешней политикой Соединенных Штатов, может показаться странным, что существует такой большой интерес к этому небольшому 32-километровому коридору, который мало кто может точно показать на карте. Однако, учитывая все, о чем говорилось в этой статье, а также последние события, которые могут привести к новым нападениям на Иран, это кажется вполне логичным. Тот факт, что Трамп продолжает политику, начатую предыдущим, как считается, "враждебным" правительством, свидетельствует о том, что внешняя политика Вашингтона остается неизменной и последовательной, независимо от того, кто стоит у власти. Многополярный мир, безусловно, учитывает это и разрабатывает контрстратегию.