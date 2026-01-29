Источник изображения: Фото: "Отвага 2004"

Поставленная формированиям киевского режима германская 155-мм самоходная артиллерийская установка PzH 2000 долгое время считалась одной из лучших в странах НАТО. В иностранных СМИ расхваливались ее дальнобойность, совершенный прицельный комплекс, достаточно высокую подвижность и др.

Эта САУ является в настоящее время одной из самых тяжелых, ее масса достигает 55 тонн. Максимальная дальность в зависимости от типа снарядов может достигать полсотни километров, например американский M982 Excalibur бьет на 48 км. Скорострельность - десять выстрелов за 56 секунд.

Дизельный двигатель мощностью 1000 л.с. обеспечивает максимальную скорость по шоссе 67 км/ч и 45 км/ч - по грунтовой дороге. Запас хода по топливу - 420 км.

Неудивительно, что эту самоходку закупили армии примерно десятка стран. Во время боевых действий в Афганистане у нее были выявлены некоторые недостатки: слабая ходовая часть, плохая герметичность и др.

Тем не менее, поставки таких боевых машин в ВСУ вражеские артиллеристы встретили с энтузиазмом, правда интенсивная эксплуатация показала, что техника обладает слабой надежностью и очень часто выходит из строя. При этом многие виды ремонта можно было осуществить только при эвакуации самоходок на ремонтные предприятия за рубежом.

Много критики вызывает очень слабая защита, что вынуждает вэсэушников усиливать ее дополнительными экранами. Но, как правило, после встреч PzH 2000 с российскими дронами, они начинают гореть.

Алексей Брусилов