Руководство ЕС пытается прекратить ссоры и превратить союз в политического тяжеловеса (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: на достижение независимости от США Европе понадобятся десятилетия

В свете недавних угроз Трампа, которые евролидеры посчитали критическими, на последнем саммите ЕС еще громче зазвучали разговоры о важности дальнейшей интеграции, пишет The Telegraph. В Брюсселе грезят о строительстве "супер-Европы", но в столицах не все хотят того же.

На экстренном саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе начала принимать очертания будущая империя.

Угрозы Дональда Трампа по поводу Гренландии изобличили слабость Европы; Россия продолжает боевые действия на ее восточном фланге; китайский председатель Си Цзиньпин стал ее безжалостным соперником. В новую жестокую эпоху мировых держав ЕС хочет построить более крупную, богатую и сильную "супер-Европу", способную оказывать сопротивление опасным козням диктаторов этого мира.

Начиная с первого президентского срока Дональда Трампа Эммануэль Макрон призывает превратить объединение из 27 сварливых мелких и средних стран в геополитического тяжеловеса, но к его голосу мало кто прислушивается.

Однако на сей раз все по-другому, о чем изданию The Telegraph рассказали многочисленные информированные источники из Брюсселя. "Давайте сделаем шаг назад и осознаем, что мы живем на планете, где лидер свободного мира хочет перевернуть с ног на голову западный альянс из-за того, что рассказывают на Fox News", — сказал один дипломат из ЕС. "Это неуютное место", — заявил в Давосе о меняющемся "беспрецедентными темпами" мировом порядке канцлер Германии Фридрих Мерц.

На каждый крупный кризис Евросоюз неизменно отвечает, что "Европы должно быть больше". Но чтобы заявлять о европейском суверенитете, ему нужно больше территорий, денег и армии. "Европа сигнал поняла, — сказал Мерц, а потом добавил, — Мое правительство выполнит работу над ошибками и будет проводить серьезные реформы безопасности, конкурентоспособности и европейского единства".

На следующий день после саммита канцлер Германии подписал соглашение, предусматривающее тесное взаимодействие в реализации европейских реформ с Джорджей Мелони из Италии, одной из стран-учредительниц Евросоюза.

Макрон и Мерц, два самых влиятельных лидера ЕС, также пришли к согласию, что в последнее время случается не всегда.

Президент Франции пообещал, что Европа не станет уступать "обидчикам", после того как Трамп потребовал от Дании продать Гренландию, пригрозив в противном случае пошлинами.

После того, как Трамп отступил, премьер-министр Дании Метте Фредериксен приехала в Брюссель, предварительно посетив в Лондоне Кира Стармера, от которого получила значительную поддержку. Она сказала: "Когда Европа не разделена, когда мы вместе, когда мы сильны и говорим предельно ясно, а также готовы за себя постоять, результаты непременно будут. Я думаю, мы кое-чему научились за последние дни и недели".

"Мы знаем, что должны стремиться к большей независимости Европы, — сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. — Это не происходит в одночасье. Это тяжелая работа".

А еще это означает, что ЕС готов стать намного, намного больше.

Размер имеет значение

"Люди хотят вступить в Европейский союз. Никто не хочет объединяться с Китаем. Ни один сосед США не хочет объединяться с Соединенными Штатами", — сказал в Давосе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Он добавил: "Потому что у нас есть уважение, у нас есть власть закона. Мы говорим мягко".

Слово "расширение" было ругательным в Брюсселе на протяжении многих лет. Сейчас же не менее девяти стран стучатся в дверь клуба. Это, конечно, не "большой взрыв" 2004 года, когда в ЕС единовременно вступили 10 стран, в основном из бывшего восточного блока. Однако конфликт на Украине все изменил.

Членство Киева в ЕС является важнейшей составляющей мирного соглашения, которое Трамп пытается заключить с Путиным.

Вступление в ЕС — это длительный, трудный, наполненный техническими деталями процесс, настолько же сложный, как и выход из ЕС. Он может занять более десяти лет. Проект мирного плана предусматривает вступление Украины в ЕС уже в 2027 году, а это означает, что процесс придется ускорить.

"Мы хотим убедиться, что сможем выполнить данные Украине обещания. Нельзя, чтобы о ЕС думали, будто он блокирует мирное соглашение", — рассказал изданию The Telegraph чиновник из Евросоюза. Комиссия в настоящее время рассматривает вопрос о поэтапном вступлении. Украина могла бы присоединиться к блоку, но с ограниченными правами в вопросах, по которым проводится голосование, пока не осуществит необходимые для классического членства реформы.

Эти реформы включают в себя приведение национального законодательства в соответствие с законами ЕС, гарантии верховенства права и меры по борьбе с коррупцией. Но такой план должен быть одобрен всеми членами блока.

"Адаптация правил расширения выводит ЕС и государства-члены из зоны комфорта. Но с учетом геополитического контекста сейчас ведется дискуссия с целью найти новаторские решения", — заявил официальный представитель ЕС.

Изменение некогда незыблемых правил чревато цепной реакцией. Шесть стран Западных Балкан уже давно мечтают стать членами ЕС и будут требовать аналогичного отношения к себе.

Черногория и Албания ближе всех подошли к тому, чтобы получить ключи от дверей клуба, подав заявки на вступление в 2008 и 2009 годах. Северная Македония, Косово, Босния и Герцеговина и Сербия также находятся в очереди. Молдавия и Грузия подали заявки на вступление в 2022 году, после начала военной операции на Украине. Исландия может уже весной провести референдум о том, вступать или не вступать в ЕС, отчасти, чтобы защитить себя от алчного президента США. При этом Гренландия, являющаяся частью Дании, не входит в состав ЕС на правах члена.

Возможно, из-за привычки Трампа путать Гренландию с Исландией, проведенный в апреле опрос показал, что 43% исландских респондентов выступают за членство в ЕС, а 39% — против.

Исландия уже является членом Европейского экономического пространства (ЕЭП) и соблюдает правила Брюсселя, но проводит собственную независимую политику в области рыболовства.

Общая политика ЕС в области рыболовства, которая требует доступа к водным ресурсам, может стать проблемой. Но если на референдуме победят сторонники вступления, присоединение Исландии должно стать весьма простым делом.

Объединение Исландии с менее желанными членами помогло бы подсластить пилюлю, и в этом случае европейским столицам будет труднее накладывать вето на членство других стран.

Норвегия тоже признает правила ЕЭП и обогащается на поставках газа в Европу, особенно после того, как с началом конфликта на Украине поставки российских энергоресурсов были прекращены. Осло, похоже, доволен нынешними очень тесными отношениями с ЕС, но мир быстро меняется.

Включение Балкан укрепит восточный фланг ЕС, защитит его от российского влияния и даст региону больше стабильности. "ЕС является мирным проектом, и это важно для Балкан", — сказал европейский чиновник.

Прибавление почти 40 миллионов украинцев и второй в Европе территории станет еще более важным средством защиты от России (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", — прим. ИноСМИ).

У Украины закаленная в боях армия численностью около 900 тысяч человек. У нее есть оружейные заводы, которые способны помочь Европе перевооружиться. Она планирует произвести до 20 миллионов беспилотников в 2026 году, если получит финансовую поддержку от союзников. Эта страна станет "стальным дикобразом", получающим оружие из ЕС, и сможет сдерживать любую российскую агрессию, направленную против Европы.

Вместе с Балканами, Молдавией, Грузией, Украиной и Исландией ЕС увеличит свою территорию более чем на миллион квадратных километров — в зависимости от послевоенных границ Киева. Население Евросоюза может вырасти на 57 миллионов. "ЕС выиграет, потому что в этом новом мире размер имеет значение. Это расширит наш единый рынок, принесет стабильность и безопасность", — сказал официальный представитель Союза.

Чтобы все получилось, на свет должна появиться новая Европа. Старые правила интеграции надо порвать, а правила доступа на единый рынок можно подправить.

Поскольку ЕС работает над созданием своей собственной сферы влияния, такие страны как Британия могут получить возможность для выстраивания с ним более тесных отношений, но без предоставления полноправного членства.

Не секрет, что Британии как ядерной и военной державе, влиятельному члену НАТО и Совета Безопасности ООН будут рады в случае ее возвращения в ряды ЕС.

Чего нельзя сказать о Турции, которая официально подала заявку на вступление в 1987 году, но постоянно меняет свою точку зрения на членство. Анкара является важным стратегическим партнером, отношения с ней могут быть улучшены, но источники говорят, что полноправное членство невозможно.

Государства-члены должны единогласно утверждать новых кандидатов. Впереди непростые решения по сельскохозяйственным субсидиям и региональному финансированию, и новым членам нельзя позволять дестабилизировать блок в целом.

Каждый окончательный договор о вступлении в ЕС адаптирован для конкретной страны-кандидата. Особое внимание будет уделяться коррупции. Венгерского руководителя Виктора Орбана, дольше всех из числа лидеров ЕС занимающего пост главы государства, обвиняют в отступлении от демократических норм, но заставить его повиноваться трудно. "Орбановские условия", то есть увязка финансирования со стороны ЕС с соблюдением правовых норм, обсуждаются с тем, чтобы ввести их для новых членов.

Венгрия уже заявила, что наложит вето на членство Украины. Кроме того, не все страны-члены признают суверенитет Косова. Франция, Нидерланды, Австрия и Германия издавна скептически относятся к расширению. Настроения в Париже и Берлине могут меняться, но националистические партии евроскептиков добиваются успеха по всей Европе, в том числе во Франции и Германии, где они являются главной оппозиционной силой.

ЕС часто сравнивают со Священной Римской империей, которая, как метко сказал Вольтер, "не была ни священной, ни римской, ни империей." Чтобы избежать подобных обвинений, Евросоюзу необходимо оптимизировать процесс принятия решений, но это означает передачу полномочий Брюсселю.

Мелкими шажками к Соединенным Штатам Европы?

И без того медлительному Евросоюзу мешает принимать решения по внешней политике одно-единственное государство-член, обладающее правом вето. Будапешт, и без того лучший союзник России в ЕС, в последнее время стал злостным нарушителем, особенно когда речь идет о военных действиях на Украине.

Давно установившееся правило нарушено. До недавнего времени решения принимались только на основе консенсуса между главами всех 27 стран-членов Евросоюза. Сейчас уже никто не удивляется, когда решения по Украине принимаются 26 странами без Венгрии, где в этом году пройдут выборы.

Появляется желание продвигаться вперед по важным вопросам в составе небольших групп государств-членов, когда это необходимо. Единогласные решения уже не в моде, их все чаще принимают большинством голосов, рассчитываемым с учетом численности населения.

В частности, новый инструмент ЕС для борьбы с принуждением, или так называемая "торговая базука", которой Макрон размахивает перед Трампом, не требует единогласия.

Экономика

Величайшим достоянием ЕС является единый рынок с 460 миллионами потребителей, который дает ему мощный рычаг влияния на глобальное регулирование.

Одним только расширением нельзя убедить затыкающих бюджетные дыры премьер-министров дать согласие на проведение трудной работы по строительству империи. Однако их могут убедить деньги, поскольку темпы роста ВВП в ЕС в третьем квартале 2025 года составили 0,4 процента, а Европе надо перевооружаться.

Европейские лидеры хотят обойти бюрократические препоны, чтобы повысить конкурентоспособность региона и превратить большие европейские ресурсы в частные инвестиции.

Ведется работа по интеграции рынков капитала для привлечения инвестиций из других источников, помимо банков. Идет согласование правил несостоятельности юридических лиц.

ЕС находился в пагубной зависимости от российского газа и все еще зависит от военной мощи США. Он зависит от китайских поставок редкоземельных минералов, используемых в производстве электромобилей, смартфонов, солнечных панелей и ветряных турбин.

Европа ищет новых партнеров для укрепления своих жизненно важных производственно-сбытовых цепочек. Они есть у Украины, есть у Гренландии. Внутри блока в эстонской Нарве на деньги ЕС в прошлом году построили новый завод редкоземельных металлов.

Франция хочет, чтобы ЕС отдавал предпочтение европейским компаниям, что будет иметь непонятные последствия для британских фирм. "Защита не означает протекционизм. Сегодняшние европейцы слишком наивны", — сказал Макрон в Давосе.

США являются крупнейшим торговым партнером ЕС, за ними следует Китай. При этом Трамп в "День освобождения" на 15 процентов увеличил пошлины на все европейские товары.

Переговорщики Еврокомиссии заключают торговые соглашения с более надежными странами, включая соседей Трампа Мексику и Канаду. Это считается исключительно важным для того, чтобы сделать Европу более устойчивой к экономическому шантажу и укрепить правила Всемирной торговой организации (ВТО).

В тот день, когда Трамп пригрозил "гренландскими" пошлинами, фон дер Ляйен подписала торговое соглашение с семью южноамериканскими странами из торгового блока Меркосур.

Это стало кульминацией длившихся 25 лет переговоров. Соглашение было заключено вопреки желанию европейских фермеров, которые боятся за свои доходы. На этой неделе Берлин пришел в ярость, когда Европейский парламент в последний момент подверг сделку юридической проверке с участием судей ЕС.

Также усиливается надежда, что в ближайшие недели будет заключено торговое соглашение между ЕС и Индией. Продолжаются переговоры с Австралией, а в прошлом году вступило в силу соглашение с Новой Зеландией. Когда Трамп начал свой первый срок, была заключена сделка с Канадой, а позже еще одна — с Японией.

Премьер-министр Канады Марк Карни сближается с Европой после того, как Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом. В Давосе он предупредил, что старый мировой порядок не вернется, и призвал "средние державы" действовать сообща.

ЕС запустил программу развития, чтобы конкурировать в Африке с китайской инициативой "Один пояс — один путь" в гонке за новые международные альянсы. Он также не намерен отворачиваться от США. Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал: "Это хорошо, что Союз мобилизуется и обретает больше уверенности в своих собственных способностях. Но было бы неправильно — и я надеюсь, что ни у кого такие идеи не возникнут — превратить его в нечто антиамериканское".

Один дипломат из ЕС заявил: "Те, кто выступает за „торговую базуку“, часто игнорируют общую картину, состоящую в том, что европейские экономики нуждаются в американских деньгах для оплаты стратегической автономии".

"Обороноспособность и конкурентоспособность — две стороны одной медали. И мы работаем над этим", — сказал Мерц на том же саммите.

Армия ЕС (своего рода)

Владимир Зеленский обвинил европейские страны в том, что они слишком заняты спорами друг с другом, и не сумели стать в Давосе "поистине мировой державой". И в его словах есть смысл.

Империя сильна настолько, насколько сильна армия, которая ее защищает. Американский зонтик использовался для сокращения европейских оборонных бюджетов. Европейские члены НАТО, включая Британию, тратят на оборону менее половины годового оборонного бюджета Вашингтона в размере около триллиона долларов (731 миллиард фунтов стерлингов, 842 миллиарда евро).

Вооруженный конфликт на Украине заставил европейцев потребовать от производителей оружия наращивания производства для удовлетворения оборонных потребностей Киева и восполнения запасов переданной ему боевой техники.

Дональд Трамп принудил всех членов НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП в год, назвав это платой за обязательства по пятой статье о взаимной обороне. (Имеется в виду пятая статья Вашингтонского договора, основополагающего документа НАТО — прим. ИноСМИ).

Переменчивый президент подорвал доверие Европы к пятой статье и к американской поддержке в случае конфликта. История же с Гренландией может стать последней каплей, которая переполнит чашу терпения.

Теоретически континент должен приблизиться к объему оборонных расходов США, когда в 2035 году, как ожидается, он выйдет на 5-процентный показатель в масштабах НАТО. Но европейские вооруженные силы делают ставку на высокотехнологичную боевую технику американского производства.

"У нас нет никакой возможности стать независимыми от США в обозримом будущем, особенно в сфере безопасности, — сказал европейский дипломат. — Да, мы набираем обороты очень быстро и существенно, но на это все равно уйдут десятилетия".

Обсуждаемые сроки станут для Европы проверкой на готовность укреплять свою независимость. Может ли Европа мобилизовать ресурсы для замены американского самолета F-35, который будет эксплуатироваться как минимум 13 европейскими странами в течение следующего десятилетия? Или для замены ЗРК "Пэтриот", который превосходит европейские аналоги?

Сегодня Европа благодаря НАТО пользуется ядерным зонтиком Британии и Америки. Однако британские "Трайденты", запускаемые с подводных лодок, также зависимы от США.

У Франции есть собственные силы ядерного сдерживания, но Парижу придется отказаться от своей доктрины и предоставить ядерный арсенал в распоряжение всего ЕС, не ограничиваясь защитой только собственной территории.

Комиссия планирует заполнить пробелы в боеспособности. Схема займов на нужды обороны в размере 150 миллиардов евро (130 миллиардов фунтов стерлингов) будет использована для финансирования совместных европейских проектов, таких как система ПВО или танк европейского производства.

Фон дер Ляйен также предложила смягчить долговые правила внутри блока, чтобы выделить дополнительно 650 миллиардов долларов (565 миллиардов фунтов стерлингов) на оборонные расходы, надеясь к 2030 году подготовить страны-члены к войне с Россией (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", — прим. ИноСМИ).

Существуют примеры успешного европейского сотрудничества в области обороны, такие как истребитель Eurofighter Typhoon.

Но на каждый успех приходится несколько неудач, причиной которых являются разные эксплуатационные требования и конкурирующие между собой национальные оборонные отрасли.

Германия и Франция в последние годы обещали совместно построить истребитель и танк, но внутренние склоки погубили эти проекты.

Пока государства-члены спорили о том, как справиться с угрозой Трампа захватить Гренландию силой, бывший лидер ЕС был занят разработкой реального плана.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который в настоящее время является генеральным секретарем НАТО, выступил с предложением заключить сделку, которая позволит американским военным усилить свое присутствие на этом арктическом острове. Лидеры ЕС предлагают ее уже давно, но только Рютте сумел добиться ее заключения и заставил Трампа отступить. Трамп понял, что НАТО намного важнее, чем ЕС, потому что даже американские вооруженные силы зависят от альянса, когда проводят свои операции на Ближнем Востоке.

В конечном счете, несмотря на риторику американского президента, это заставит его поддерживать пятую статью. Однако такая поддержка лишит континент политической воли, необходимой для превращения ЕС в сверхдержаву.

Британия после Брексита также не должна допускать, чтобы ее раздавили признанные сверхдержавы. Попытается ли она спасти себя, найдя свое место в возникающей на ее пороге сверхдержаве?

Сэр Кир настаивает на том, что лейбористы не станут нарушать свои красные линии невозврата на единый рынок и принцип свободы передвижения на переговорах с Брюсселем о перезагрузке. "Стармер суетится, изображая бурную деятельность по пакету соглашений [Бориса] Джонсона. Он обнаружил, что это дорого, что это занимает много времени и что это вызывает сомнения в собственных силах, — сказал бывший член Европарламента от либерал-демократов Эндрю Дафф, работающий научным сотрудником в брюссельском аналитическом Центре европейской политики. — Его преемнику придется сделать надлежащие выводы из всего этого, а именно, все отменить и подать заявку на вступление заново".

Премьер-министр настаивает на том, что Британия не должна выбирать между США и ЕС. Но он уже вывесил свой флаг на европейском флагштоке над Гренландией. Сэр Кир уже согласился привести в соответствие с законодательством ЕС британские продовольственные правила, заключить оборонное соглашение и внешнеполитический пакт. "Заднескамеечники" заговорили о новом таможенном союзе с Брюсселем, в то время как лейбористы ищут возможности обеспечить экономический рост.

Если Суперевропа начнет принимать свою форму, Стармер и его преемники не смогут противиться центростремительным силам, затягивающим Британию на ее орбиту.