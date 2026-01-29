Китайские университеты стремительно поднимаются в мировых рейтингах, в то время как американские опускаются на более низкие строчки (The New York Times, США)

NYT: китайские университеты обгоняют американские в ведущих рейтингах

Новый мировой порядок наступает и в высшем образовании, пишет NYT. Университеты в США начинают уступать позиции вузам КНР, при этом текущая политика Белого дома по урезанию научных грантов лишь ускоряет и усугубляет этот процесс.

Марк Арсенальт (Mark Arsenault)

Гарвард, несмотря на то что опустился на третье место в рейтинге академических достижений, по-прежнему занимает лидирующие позиции. Другие американские университеты постепенно отстают от своих зарубежных конкурентов.

До недавнего времени Гарвардский университет считался самым эффективным исследовательским центром в мире, если судить по глобальному рейтингу, основанному на количестве научных публикаций.

Эта позиция может быть неустойчивой, что является последним проявлением тревожной тенденции в американской академической среде.

Гарвард недавно опустился на 3-е место в рейтинге. Университеты, стремительно поднимающиеся в списке, — это не американские аналоги Гарварда, а китайские университеты, которые неуклонно поднимаются в рейтингах, что свидетельствует о высоком качестве проводимых ими исследований и их объемах.

Это изменение связано с тем, что администрация Трампа сократила финансирование исследований в американских университетах, которые сильно зависят от федерального правительства в вопросах финансирования научных проектов. Политика президента Трампа не является основной причиной относительного упадка американских университетов, который начался много лет назад. Однако она может ускорить этот процесс.

"Грядут большие перемены, которые приведут к установлению нового мирового порядка в области высшего образования и научных исследований", — заявил Фил Бати, главный специалист по глобальным вопросам в Times Higher Education — британской организации, которая составляет один из самых известных мировых рейтингов университетов и не имеет отношения к The New York Times.

Преподаватели и эксперты считают, что эти изменения представляют собой серьезную проблему не только для американских университетов, но и для страны в целом.

"Существует риск продолжения этой тенденции и потенциального упадка. Я использую слово „упадок“ с большой осторожностью. Дело не в том, что качество американских университетов резко ухудшилось. Просто глобальная конкуренция становится все более острой: другие страны быстрее добиваются впечатляющих результатов", — заявил Бати.

Если обратиться к началу 2000-х годов, то глобальный рейтинг университетов, составленный на основе научных достижений, таких как публикации в научных журналах, выглядел совершенно иначе. В первую десятку вошли семь американских университетов, а первое место занял Гарвардский университет.

Лишь одно китайское заведение — Чжэцзянский университет — смог войти в топ-25.

Сегодня Чжэцзянский университет занимает первое место в Лейденском рейтинге (CWTS Leiden Ranking), ежегодном глобальном рейтинге университетов, составленном Центром исследований науки и технологий при Лейденском университете в Нидерландах. Еще семь китайских университетов также входят в первую десятку.

В настоящее время Гарвардский университет занимается гораздо большим количеством исследований, чем это было два десятилетия назад. Тем не менее он занимает лишь третье место в рейтинге. И это единственный американский университет, который по-прежнему занимает лидирующие позиции в этом списке. Гарвардский университет продолжает лидировать в рейтинге Лейденского университета по количеству цитируемых научных публикаций.

Проблема ведущих американских университетов заключается не в уменьшении количества научных публикаций.

Согласно данным Лейденского университета, шесть ведущих американских университетов, которые входили в первую десятку в первом десятилетии 2000-х годов — Мичиганский университет, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Университет Джонса Хопкинса, Вашингтонский университет в Сиэтле, Пенсильванский университет и Стэнфордский университет — проводят больше исследований, чем два десятилетия назад.

Однако в китайских университетах этот рост еще более заметен.

Как объяснил Марк Нейссел, директор службы Центра исследований науки и технологий, Лейденский рейтинг основывается на статьях и цитировании, которые содержатся в Web of Science — базе данных академических публикаций, принадлежащей компании Clarivate, занимающейся анализом данных. В этих базах данных можно найти тысячи научных журналов, многие из которых специализируются на узких темах.

Мировые университетские рейтинги, как правило, не вызывают большого интереса в Соединенных Штатах. Тем не менее некоторые опытные ученые, видя рост исследовательской деятельности в Китае, который отражают рейтинги, предупреждают, что Америка отстает.

В прошлом году в подкасте Рафаэль Рейф, бывший глава Массачусетского технологического института, отметил, что "количество и качество научных работ, поступающих из Китая, просто потрясающие" и "превосходят то, что мы делаем в Соединенных Штатах".

Университеты в других странах, напротив, пристально следят за глобальными рейтингами, рассматривая их как показатель как своего академического мастерства, так и прогресса в стремлении превзойти Соединенные Штаты. Чжэцзянский университет с гордостью размещает свои рейтинги на видном месте на своем веб-сайте. В числе его исторических достижений — попадание в топ-100 мирового рейтинга в 2017 году. Китайские государственные СМИ с гордостью отметили повышение рейтинга отечественных университетов.

Центр в Лейдене начал работу над созданием альтернативного рейтинга, который будет основан на другой академической базе данных — OpenAlex. В этом рейтинге первое место занимает Гарвардский университет. Однако общая тенденция остается прежней: 12 из 13 университетов в альтернативном списке — китайские.

"Китай действительно активно развивает свой научный потенциал", — отмечает Нейссел. В то же время, по его словам, китайские ученые уделяют больше внимания публикациям в англоязычных журналах, которые пользуются большим спросом и цитируются по всему миру.

В своей речи в 2024 году председатель КНР Си Цзиньпин с гордостью отметил достижения своей страны в области квантовых технологий и космоса. Он рассказал о достижениях ученых из Тяньцзиньского института промышленной биотехнологии, которые разработали способ синтезировать крахмал из углекислого газа в лабораторных условиях. Это открытие может стать основой для развития промышленности, способной создавать продукты питания непосредственно из воздуха, без необходимости выращивания растений на обширных территориях, что требует значительных ресурсов — земли, воды и человеческого труда.

Другие рейтинговые системы, оценивающие научные достижения, также демонстрируют явный сдвиг в пользу китайских университетов.

Гарвардский университет занимает первое место в мировом рейтинге университетов по академической успеваемости, составленном Институтом информатики Ближневосточного технического университета в Анкаре (Турция). Однако Стэнфордский университет оказался единственным американским учебным заведением, вошедшим в топ-10, в который также попали четыре китайских университета. Согласно другому рейтингу, Nature Index, первое место занимает Гарвард, за ним следуют 10 китайских университетов.

Гарвард и другие ведущие американские университеты столкнулись с новыми вызовами, обусловленными сокращением грантов на научные исследования со стороны администрации Трампа. Кроме того, были введены ограничения на поездки и ужесточена антииммиграционная политика, что негативно сказалось на иностранных студентах и ученых.

В августе 2025 года количество иностранных студентов, приехавших в Соединенные Штаты, снизилось на 19% по сравнению с предыдущим годом. Эта тенденция может негативно сказаться на престиже и рейтингах американских университетов, если лучшие умы мира выберут для обучения и работы другие страны.

Китай инвестирует миллиарды долларов в свои университеты и активно работает над тем, чтобы сделать их привлекательными для иностранных исследователей. Осенью Китай запустил специальную визу для выпускников ведущих технических и научных университетов. С помощью этой визы они могут приезжать в Китай для обучения или ведения бизнеса.

"В Китае на высшее образование выделяется огромное количество средств, чего не было еще 20 лет назад", — сказал Алекс Ашер, президент консалтинговой компании Higher Education Strategy Associates из Торонто.

Председатель КНР Си Цзиньпин ясно объяснил, почему страна вкладывает средства в развитие науки. По его словам, глобальная мощь государства напрямую зависит от его научного превосходства. "Научно-техническая революция тесно связана с противостоянием между сверхдержавами", — сказал он в своей речи в 2024 году.

Администрация президента Трампа заняла противоположную позицию, стремясь сократить миллиарды долларов, выделяемых на исследовательские гранты для американских университетов.

Представители администрации Трампа объясняют, что целью сокращений является устранение неэффективных расходов и переориентация исследований. При этом они отказываются от изучения тем, касающихся разнообразия, и других вопросов, которые считают слишком политизированными.

Администрация Трампа не ответила на запрос о комментарии к этой статье.

Пресс-секретарь Белого дома Лиз Хьюстон ранее заявляла, что "лучшая наука не может развиваться в институтах, где не уважают заслуги, не ценят свободу исследования и не стремятся к истине".

На протяжении всего 2025 года руководители американских университетов высказывали опасения, что сокращение федеральных грантов на исследования может привести к серьезным последствиям.

Гарвард создал веб-сайт, на котором перечислены типы научных и медицинских исследований, которые будут прекращены из-за сокращения грантов. Американская ассоциация университетских профессоров и несколько юридических организаций подали иск, чтобы оспорить некоторые из этих сокращений. Глава профсоюза профессоров Тодд Вольфсон выразил обеспокоенность по поводу того, что сокращение финансирования исследований может "затормозить развитие следующего поколения ученых".

Федеральный судья обязал федеральное правительство возобновить финансирование Гарварда после того, как администрация Трампа сократила финансирование исследований на миллиарды долларов. Кроме того, Белый дом объявил о сокращении будущих грантов для университета.

Представитель Гарварда отказался от комментариев.

Престиж и глобальный статус многих других американских университетов также находятся под угрозой. Меньшее количество и меньший объем федеральных грантов означают, что будет проводиться меньше исследований. В результате может быть сделано меньше открытий, которые можно было бы описать и опубликовать в научных статьях и работах. Это, в свою очередь, повлияет на положение университетов в будущих рейтингах.

Миссией исследовательских университетов является поиск новых открытий и развитие знаний. Преподаватели в таких университетах часто испытывают давление, связанное с необходимостью публиковать результаты своих исследований. Это давление можно описать фразой "опубликуй или умри".

Университеты, которые не стремятся к публикации большого количества научных работ, например, многие гуманитарные колледжи, не будут фигурировать в рейтингах, основанных на объеме научных исследований. Нейссел отметил, что рейтинги Лейденского университета не могут служить "надежным показателем качества преподавания" в учебном заведении.

Ведущие американские университеты продемонстрировали более высокие результаты в рейтинговых системах, учитывающих не только академические достижения, но и целый ряд других факторов. Некоторые учитывают такие факторы, как репутация университета, его финансовое положение и стремление студентов поступить в него, что отражается в проценте принятых заявок. Некоторые даже учитывают количество преподавателей, удостоенных Нобелевской премии.

Эксперты считают, что эти более общие рейтинги могут меняться более медленно, но они все же указывают на снижение американского превосходства в сфере высшего образования.

В 2026 году, уже в десятый раз подряд, британская организация Times Higher Education признала Оксфордский университет лучшим в мире. В пятерку лучших вошли те же университеты, что и в прошлом году: Массачусетский технологический институт, Принстонский университет, Кембриджский университет, а затем Гарвард, разделивший первое место со Стэнфордом.

Американские университеты заняли семь из десяти первых мест в рейтинге 2026 года. Однако, если рассматривать список более подробно, можно заметить, что американские учебные заведения теряют позиции. Шестьдесят два американских университета опустились в рейтинге по сравнению с прошлым годом, при этом только девятнадцать поднялись.

Десять лет назад два известных университета Пекина — Пекинский университет и Университет Цинхуа — занимали 42-е и 47-е места в рейтинге Times Higher Education. Сейчас они находятся чуть ниже первой десятки: Цинхуа занимает 12-е место, а Пекинский — 13-е.

В настоящее время шесть университетов Гонконга входят в топ-200, а четыре университета Южной Кореи — в топ-100.

В то время как некоторые зарубежные университеты поднялись в рейтинге, некоторые известные американские учебные заведения потеряли свои позиции. Например, Университет Дьюка в 2021 году занимал 20-е место, а сейчас — 28-е. За тот же период Университет Эмори опустился с 85-го на 102-е место. Десять лет назад Университет Нотр-Дам занимал 108-е место, а сейчас опустился до 194-го.

Ашер считает, что даже если давление на исследовательскую деятельность Гарварда, например, сокращение федеральных грантов и урезание докторских программ, станет более значительным, это вряд ли сразу отразится на рейтингах университета.

"Если вы посмотрите на количество статей из этого учреждения, опубликованных в журналах Nature и Science, вы увидите, что они основаны на исследованиях, которые были начаты четыре или пять лет назад. Это означает, что существует довольно значительная задержка во времени. Я не ожидаю, что эти исследования окажут значительное влияние в ближайшие несколько лет", — сказал он.

В то время как Китай активно развивается в области химии и наук об окружающей среде, Соединенные Штаты и Европа продолжают занимать лидирующие позиции в других сферах, таких как общая биология и медицинские науки. Исследование показало, что китайские ученые, стремясь повысить свой уровень цитирования, часто ссылаются на работы своих коллег. В отличие от них, западные исследователи обычно ориентируются на других западных ученых, чтобы получить признание и поддержку.

Рейтинги университетов — это давнее явление, восходящее к началу XX века, считает Алан Руби, старший научный сотрудник и директор по глобальному взаимодействию Высшей школы образования Пенсильванского университета.

По его словам, студенты часто ориентируются на рейтинги при выборе учебного заведения для поступления, а ученые — при поиске работы и места для проведения исследований. Некоторые правительства используют их для распределения средств на исследования, а некоторые работодатели — как эффективный инструмент для быстрого отбора большого количества кандидатов на вакансии начального уровня.

"Если вы стремитесь привлечь лучших специалистов со всего мира, будь то студенты, исследователи или преподаватели, вам необходимо заявить о себе как о высокорейтинговом учебном заведении", — сказал Руби.

Рейтинги, помимо маркетинговой функции, играют важную роль в оценке качества университетов, считает Пол Масгрейв, профессор государственного управления в кампусе Джорджтаунского университета в Дохе (Катар). По его словам, иногда сложно провести четкую границу между хорошими университетами и национальной мощью. Однако, как он отмечает, "с другой стороны, мы все знаем, что когда немцы разрушили свои университеты в 1930-х годах, это, очевидно, нанесло им существенный ущерб".