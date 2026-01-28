Войти
«Наша миссия – восточный часовой»: Португалия создаёт бригаду против России

Источник изображения: topwar.ru

26 января совет ЕС одобрил выделение Португалии финансового пакета на €5,8 млрд в рамках реализации европейской программы перевооружения SAFE. Часть из этих средств Лиссабон намерен потратить на закупку 90 Boxer 8x8 (в вариантах БТР и БМП), которые станут материальной базой для формирования новой средней бригады (Brigada Média). Данное соединение станет основным боевым вкладом страны в «сдерживание России». Министр обороны Нуну Мелу прямо связал модернизацию армии с целью борьбы против РФ:

Наша национальная миссия – восточный часовой (Sentinela de Leste). Безопасность Португалии теперь начинается далеко за её границами.

Boxer в варианте БМП:

Источник изображения: topwar.ru

Лиссабон больше не рассматривает свою армию только как силу, предназначенную для проведения локальных операций в Африке. Вновь создаваемая средняя бригада позиционируется как вклад в военный потенциал Большой Европы. Она предназначена для быстрой переброски в любую точку конфликта на континенте.

Португалия уже использует элементы будущей средней бригады для ротации своих контингентов в Румынии, где они входят в состав многонациональной боевой группы НАТО. Переход на бригадную структуру позволит поддерживать военное присутствие в этой стране более системно, отправляя полностью укомплектованные и слаженные батальонные группы.

Pandurs II VBR Canhão 30 (слева) и VBR ICV армии Португалии:

Источник изображения: topwar.ru

Средняя бригада будет насчитывать около 2500–3000 военнослужащих, 3 мотопехотных батальона, которые будут играть роль основного ударного кулака. На их вооружение поступят новые Boxer 8х8, уже имеющиеся более лёгкие Pandur II 8х8 (запланирована модернизация), современные ПТРК (вероятно, Spike LR2 или MMP/Akeron MP) и БПЛА.

Разведывательный эскадрон будет оснащён лёгкими бронемашинами VAMTAC ST5 и дронами. В придаваемом бригаде артдивизионе планируется переход с буксируемых гаубиц L118 Light Gun (105-мм) и M114 (155-мм) на колёсные САУ (ранее обсуждались CAESAR или Archer). Для зенитного дивизиона будут закуплены ЗРК малой и средней дальности (возможно, IRIS-T SLS и NASAMS). Также в составе бригады будут действовать инженерная рота и батальон МТО.

