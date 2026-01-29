Германия готовится к нападению России на блок НАТО: осталось всего два года (The Times, Великобритания)

Times: Германия готовится к войне с Россией в ближайшие два года

Германия готовится к войне с Россией в ближайшие два года, пишет Times. Высокопоставленный немецкий военный заявил изданию, что механизированный полк нанесет удар из Литвы, затем контингент стран-союзников прибудет в Германию, откуда их перебросят на восток по автомобильным и железнодорожным маршрутам.

Когда-то все, кто жил в ФРГ, знали, что делать в случае конфликта. Генерал-лейтенант Геральд Функе разрабатывает аналогичную стратегию действий в эпоху кибератак и беспилотников.

Как только Россия начнет полномасштабную агрессивную войну против НАТО (Россия не собирается начинать войну, она обороняется от агрессии НАТО — прим. ИноСМИ), немецкие вооруженные силы с первых часов окажутся в самом центре событий.

Механизированный пехотный полк численностью в 4800 душ нанесет удар с передовой базы в Литве, после чего в течение нескольких дней на фронт будут переброшены еще 15 000 военнослужащих быстрого реагирования.

В последующие недели десятки тысяч солдат из стран-союзников прибудут в немецкие порты Северного моря, откуда их перебросят на восток по автомобильным и железнодорожным маршрутам. Эти пути будут объектом российских диверсий, кибератак и, возможно, ударов ракет большой дальности.

Вскоре сотни пострадавших ежедневно будут доставляться на лечение. Немецкие больницы будут переполнены — как в самые мрачные дни пандемии коронавируса.

Так выглядит наихудший сценарий, к которому призывает готовиться глава командования обеспечения бундесвера генерал-лейтенант Геральд Функе. Он может стать реальностью уже через два-три года, подчеркивает офицер.

Геральд Функе дал интервью The Times, в котором отметил: "Если в Афганистане у меня было, к сожалению, большое число раненых, но с ним можно было справиться, то теперь я должен готовиться к возможным тысячам раненых военнослужащих в день. Чем тщательнее я изучаю возможный сценарий развития событий, тем сложнее, тем более трудновообразимым он становится".

В распоряжении трехзвездочного генерала — 55 000 военнослужащих. Это больше, чем во многих других странах Евросоюза. Геральд Функе отвечает за формирование обширного нового аппарата, который объединит в себе все необходимое для продолжения военных действий в тылу линии фронта.

Задачи командования включают в себя эвакуацию и оказание помощи раненым, реквизицию ресурсов частного сектора для военных нужд, а также доставку припасов и подкреплений на поле боя.

Основная задача Геральда Функе — обеспечить бесперебойную работу логистической системы в центре европейского блока стран НАТО, даже при учете роста числа погибших, отключений электроэнергии, парализации движения поездов и диверсионных действий российских агентов — а они будут сеять хаос при каждой возможности.

Генерал Функе признается: больше всего на данный момент его беспокоит гибридная война, то есть возможные диверсии внутри Германии, спящие ячейки и некие точечные атаки. Он также не исключает применение в отношении страны дальнобойных ракет. Геральд Функе считает возможность гибридной угрозы весьма высокой.

"Для нас важно сохранить Германию как логистический центр и управлять линиями поставок как можно дольше, по возможности обеспечивать бесперебойную их работу. Это означает, что, если один маршрут выйдет из строя, у нас должна быть возможность его заменить".

Геральду Функе сейчас 61 год. Он поступил на военную службу еще в молодости. В 1983 году произошел последний серьезный всплеск ядерной напряженности в холодной войне: тогда Советский Союз готовился к превентивному ядерному удару во время учений НАТО Able Archer 83 ("Опытный лучник").

С тех пор многое изменилось. Линия фронта, которая некогда проходила по центру Германии, теперь пролегает более чем в полутора тысячах километров к востоку, вдоль границ Польши, Прибалтики и Финляндии. Появились новые технологии: беспилотники, кибервооружение, сбор и обобщение данных, полученных от различных средств обнаружения и технологии ведения войны с применением средств РЭБ. Все это заметно изменило темпы и географические масштабы конфликтов.

Однако Германия и прочие страны НАТО все же пытаются вспомнить, как действовали в смутные времена холодной войны. Предпринимаются поразительно объемные шаги для пробуждения, так сказать, "мышечной памяти" тех лет, особенно с точки зрения мобилизации населения, гражданских властей и частного сектора.

"Нужно совершенно четко обозначить: без поддержки со стороны гражданского населения в рамках концепции тотальной обороны мы не сможем защитить себя", — говорит Геральд Функе.

До 1990 года в Федеративной Республике Германии действовал всеобщий призыв мужской части населения в армию. В боевой готовности находилось полмиллиона человек. Но это еще не все: в те годы существовал набор чрезвычайно подробных планов, который определял, что должны будут делать все военные и гражданское общество в случае войны.

Геральд Функе говорит: "[Тогда] каждый из нас знал совершенно точно, где должен будет находиться, если начнется оборонительная война, вплоть до местонахождения нужного окопа. Причем, под „точным“ я подразумеваю не просто смутное представление типа „Где-то под Касселем [стратегически важный город у границы]“, а именно указание на конкретную деревню и в конкретный уголок леса".

"Предварительное обсуждение подобного подхода, близкого к тому, что было во времена холодной войны, уже состоялось. Мы максимально тщательно готовимся к тому, что должно произойти... Мои войска тренируются в Литве, каждый раз с одними и теми же подразделениями. Они должны знать: что представляет собой Клайпеда как порт? Каковы особенности местности? Где находятся [критически важные] предприятия? Где я потенциально могу создать базу или аванпост для лечения раненых?"

Командование, которое сейчас возглавляет Геральд Функе, было создано в прошлом году в результате масштабной реорганизации немецкой армии. Сейчас оно разрабатывает современную версию той тщательно продуманной системы времен холодной войны. Создаются планы реквизиции грузовиков, фургонов, продовольствия и персонала в колоссальных масштабах.

Геральд Функе говорит: "Если британским войскам придется продвигаться через Германию, они пройдут через порт, например, Эмден или Бремерхафен. Уже оттуда их направят на восточный фланг — где бы он ни оказался".

"По всему пути следования вооруженным силам потребуется дозаправка. Солдатам необходим отдых и пища, возможно, потребуется медицинская помощь. Все эти процессы, вся логистика в значительной степени ляжет на гражданские организации и компании, которые будут помогать в тылу. В настоящее время мы работаем над соответствующими контрактами".

Когда Геральд Функе был еще "зеленым" офицером, компания Deutsche Bahn, оператор железной дороги, была связана соглашениями о поддержке резервов. Это обязывало компанию доставить составы с платформами для перевозки военной техники не позднее, чем через три дня после получения соответствующего уведомления. Окружные военные управления вели списки, в которых указывалось, какие конкретно грузовики и тягачи нужно будет реквизировать у местных логистических компаний.

Функе говорит: "Гонка вооружений завершилась в 1990 году. В течение многих лет в подобных действиях не было необходимости. Таким образом, вся тщательно выстроенная система пришла в упадок. Полагаю, пришло время к ней вернуться. И мы уже работаем над этим".

Ряд компаний хорошо осведомлен о нависшей над страной проблеме. Они активно отрабатывают действия, к которым им придется прибегнуть в случае кризиса. Но многие другие фирмы даже не задумываются о том, сколько резервистов им придется отправить на фронт.

Геральд Функе продолжает: "Чем дальше такие компании находятся [от оборонного сектора], тем меньше они понимают, что кризис может коснуться и их. Это вовсе не какой-то преступный умысел или банальная глупость. Просто еще не все до конца осознали последствия".

Выстроить планы медицинского обеспечения — еще более непростая задача. Понятно, что НАТО еще только предстоит решить, куда именно будут направлять раненых на лечение. Однако само собой подразумевается, что значительную долю этого бремени возьмет на себя Германия.

Немецкие вооруженные силы располагают пятью собственными госпиталями. Однако это всего 1800 коек, которых в случае кризиса быстро станет недостаточно. Поэтому командование обеспечения бундесвера, которое возглавляет Геральд Функе, и федеральное министерство здравоохранения Германии разделили сеть гражданских больниц на четыре секции. Получился своего рода четырехлистный клевер, каждый "лепесток" которого располагает группой клиник, которые могут быть зарезервированы для раненых.

На недавней конференции по вопросам обороны, которая прошла в Берлине, командующий медицинским командованием Бундесвера, генерал-лейтенант Йоханнес Бакус отметил, что многие пострадавшие получат огнестрельные или взрывные ранения. Гражданские врачи не привыкли работать с подобными травмами. По его словам, ситуация будет "совершенно отличаться от того, c чем сейчас работают наши госпитали".

Один высокопоставленный государственный служащий, который разрабатывает планы в Министерстве здравоохранения Германии, заявил: "Перед нами стоит невероятно сложная задача. С таким вызовом наша система здравоохранения доселе не сталкивалась. По всем прогнозам, число пациентов, которое будет поступать в госпитали каждый день, значительно превысит показатели мирного времени... Не могу с уверенностью пообещать, что мы не окажемся в действительно суровой ситуации. Это будет зависеть от того, по какому сценарию пойдут дела".

Другой проблемой является немецкая правовая система. Некоторые военные меры могут быть предприняты только в том случае, если две трети депутатов проголосуют за объявление "напряженной ситуации" или ввод чрезвычайного положения. Этого добиться отнюдь не просто, особенно в эпоху существования "серой зоны" размещения оружия средней дальности действия. Кроме того, Бундестаг больше чем на треть состоит из радикальных левых и дружественных России крайне правых партий.

Аналитики предупреждают: стране может потребоваться слишком много времени, чтобы перейти с "мирных рельс". А вот кризис может развиваться невероятно быстро. Геральд Функе добавляет: жесткое разделение между миром и войной является анахроничным наследием XX века, времен, когда гибридные войны еще не достигли уровня, подобного сегодняшнему.

При этом Функе утверждает, что закон по-прежнему позволяет ему хорошо справляться со своей работой, не в последнюю очередь потому, что Бундестаг может задним числом одобрить некоторые виды военной деятельности в условиях непосредственной опасности. "Мы просто всегда доказывали, что можем действовать очень быстро, когда это необходимо", — говорит он.

Для мирных жителей Германии нынче не редкость увидеть крупномасштабные военные учения в своих городах. Примером того могут послужить маневры Red Storm Bravo в Гамбурге, которые прошли в сентябре 2025 года. Бундесвер отрабатывал действия в случае атаки российских беспилотников, а также пути переброски подкрепления в страны Прибалтики.

В феврале и марте будет отрабатываться эвакуация пострадавших по воздуху из Литвы с учетом обеспечения защиты морских путей снабжения через Северное море и доставки гуманитарной помощи литовцам через Балтийское море из Киля.

Не все идет гладко: часто случаются очевидные накладки. Чаще всего их причиной становится отсутствие у гражданских властей и вооруженных сил привычки взаимодействовать друг с другом.

Во время октябрьских маневров Marshal Power 2025 в Баварии произошел неприятный инцидент: плохо проинструктированные полицейские открыли огонь по подозрительно выглядящему мужчине. Он был одет в камуфляж и стрелял холостыми патронами из винтовки. В итоге доблестная полиция ранила солдата — его пришлось госпитализировать.

Геральд Функе настроен оптимистично: он полагает, что подобные инциденты — это всего лишь естественный элемент подготовки немецкого общества к потенциальной войне. По его мнению, пока еще недостаточно отработаны каналы взаимодействия и коммуникации друг с другом.

"Это тоже часть учений. Большая часть местного населения задается вопросом: „Что здесь на самом деле происходит? Зачем они это делают?“. Тем самым они вовлекаются в мыслительный процесс и понимают: „Ну ладно, мы к чему-то готовимся. Нужно думать о своей готовности к обороне“".

Функе заявил, что сбои, вызванные гибридными атаками России, уже стали частью "повседневной реальности" во время этих учений. Он предлагает: "Давайте возьмем смоделированный сценарий в порту. Это может быть атака беспилотника... но может быть и так, что я скажу: „Смотрите, железнодорожные пути оказались повреждены в результате диверсии“. Можно отрабатывать подобные вещи".

"Войскам это тоже идет на пользу. Армия не должна полагаться на жесткие планы. Если что-то пойдет не так, люди запутаются и не будут знать, что им делать. Мы должны уметь импровизировать... Владимир Путин не скажет вам: „Ну ладно, ваш корабль не прибыл, так что вот вам два дня тишины и покоя, чтобы вы все уладили, а потом начнем заново“".