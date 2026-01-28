"Европейцы могут и должны сами позаботиться о своей безопасности", — заверил Жан-Ноэль Барро в ответ на заявление главы НАТО

Глава МИД Франции Барро заявил, что Европа способна защитить себя без помощи США, пишет Le Figaro. Читатели издания не поверили министру и перечислили причины своих сомнений.
Министр иностранных дел Франции отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО о том, что Европа не может защитить себя без помощи Соединенных Штатов.
"Нет, дорогой Марк Рютте. Европейцы могут и должны сами позаботиться о своей безопасности", — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ответ на комментарии генерального секретаря НАТО о том, что Европа не может защитить себя без помощи Соединенных Штатов.
"Даже Соединенные Штаты согласны с этим. Речь идет о европейской опоре НАТО", — добавил министр в соцсети X.
"Главный гарант нашей свободы"
Европа не может защитить себя в одиночку, без помощи Соединенных Штатов, они нужны друг другу, заявил в понедельник в Европейском парламенте в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "И если кто-то здесь все еще думает, что Европейский союз или Европа в целом могут защитить себя без Соединенных Штатов, продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу", — отметил он, выступая перед депутатами Европарламента.
Марк Рютте объяснил, что если европейцы действительно хотят создать новый оборонительный альянс без участия Соединенных Штатов, то это обойдется им не в 5%, а в 10% валового внутреннего продукта (ВВП), а также потребует развития собственного потенциала ядерного сдерживания.
"Это стоит миллиарды и миллиарды евро. И в этом случае вы потеряете главного гаранта нашей свободы, а именно американский ядерный зонтик. Так что удачи!" — заявил он, отвечая на вопросы европейских парламентариев.
Комментарии читателей Le Figaro
Nippon2025
Ну да, с Барро нам не о чем беспокоиться, это точно.
Éric Douglas
Кто-то еще верит, что США раскроют свой ядерный зонтик над Европой, которую они ненавидят?
JEAN Du sud
Это все слова, а для выстраивания обороны необходимы действия и финансовые ресурсы, которые Европа явно не в состоянии мобилизовать. Но даже если бы они уже были, для создания новой оборонительной системы потребуется еще 10–15 лет.
Jean Dikoua
Барро — шутник. Кто-нибудь должен напомнить ему, что именно его начальник без всяких церемоний уволил [начальника Генштаба] генерала де Вилье после того, как тот 9 ЛЕТ НАЗАД призвал Макрона начать перевооружение Франции.
Decielle
Да это все понятно, что европейцы могут — вопрос в том, сколько времени это займет и в какую цену обойдется. И, особенно, согласятся ли избиратели заплатить эту цену. В краткосрочной перспективе, скорее всего, нет.
Astragale
На какие деньги? Нужно запретить этому министру нести безответственную чепуху. Или он должен четко обозначить последствия: вложим еще сотни миллиардов в оборону, а финансировать это будем за счет аналогичного сокращения социальных выплат.
Castor29
Когда руководство государства некомпетентно, а в бюджете дефицит, армия не может нормально нас защищать.
Matteo S.
Европейцам в первую очередь нужно восстановить контроль над своими информационными и коммуникационными системами. Мы больше не живем в эпоху лицензий, хранящихся локально на жестких дисках. И сегодня США могут легко парализовать нас по приказу любого своего президента — хватит одного щелчка мыши.