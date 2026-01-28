"Европейцы могут и должны сами позаботиться о своей безопасности", — заверил Жан-Ноэль Барро в ответ на заявление главы НАТО

Глава МИД Франции Барро заявил, что Европа способна защитить себя без помощи США, пишет Le Figaro. Читатели издания не поверили министру и перечислили причины своих сомнений.

Министр иностранных дел Франции отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО о том, что Европа не может защитить себя без помощи Соединенных Штатов.

"Нет, дорогой Марк Рютте. Европейцы могут и должны сами позаботиться о своей безопасности", — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ответ на комментарии генерального секретаря НАТО о том, что Европа не может защитить себя без помощи Соединенных Штатов.

"Даже Соединенные Штаты согласны с этим. Речь идет о европейской опоре НАТО", — добавил министр в соцсети X.

"Главный гарант нашей свободы"

Европа не может защитить себя в одиночку, без помощи Соединенных Штатов, они нужны друг другу, заявил в понедельник в Европейском парламенте в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "И если кто-то здесь все еще думает, что Европейский союз или Европа в целом могут защитить себя без Соединенных Штатов, продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу", — отметил он, выступая перед депутатами Европарламента.

Марк Рютте объяснил, что если европейцы действительно хотят создать новый оборонительный альянс без участия Соединенных Штатов, то это обойдется им не в 5%, а в 10% валового внутреннего продукта (ВВП), а также потребует развития собственного потенциала ядерного сдерживания.

"Это стоит миллиарды и миллиарды евро. И в этом случае вы потеряете главного гаранта нашей свободы, а именно американский ядерный зонтик. Так что удачи!" — заявил он, отвечая на вопросы европейских парламентариев.

Комментарии читателей Le Figaro

Nippon2025

Ну да, с Барро нам не о чем беспокоиться, это точно.

Éric Douglas

Кто-то еще верит, что США раскроют свой ядерный зонтик над Европой, которую они ненавидят?

JEAN Du sud

Это все слова, а для выстраивания обороны необходимы действия и финансовые ресурсы, которые Европа явно не в состоянии мобилизовать. Но даже если бы они уже были, для создания новой оборонительной системы потребуется еще 10–15 лет.

Jean Dikoua

Барро — шутник. Кто-нибудь должен напомнить ему, что именно его начальник без всяких церемоний уволил [начальника Генштаба] генерала де Вилье после того, как тот 9 ЛЕТ НАЗАД призвал Макрона начать перевооружение Франции.

Decielle

Да это все понятно, что европейцы могут — вопрос в том, сколько времени это займет и в какую цену обойдется. И, особенно, согласятся ли избиратели заплатить эту цену. В краткосрочной перспективе, скорее всего, нет.

Astragale

На какие деньги? Нужно запретить этому министру нести безответственную чепуху. Или он должен четко обозначить последствия: вложим еще сотни миллиардов в оборону, а финансировать это будем за счет аналогичного сокращения социальных выплат.

Castor29

Когда руководство государства некомпетентно, а в бюджете дефицит, армия не может нормально нас защищать.

Matteo S.

Европейцам в первую очередь нужно восстановить контроль над своими информационными и коммуникационными системами. Мы больше не живем в эпоху лицензий, хранящихся локально на жестких дисках. И сегодня США могут легко парализовать нас по приказу любого своего президента — хватит одного щелчка мыши.