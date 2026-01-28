Итоги спада поддержки Запада: ВСУ всё больше полагаются на собственную продукцию

Источник изображения: topwar.ru

Доля оборонных контрактов ВСУ, заключенных с местными производителями, в 2025 году почти удвоилась по сравнению с 2024 годом и составила, по данным агентства по оборонным закупкам, 82% вместо 46%. При этом импорт военной продукции сократился до 18% от общего объема закупок техники по сравнению с 54% за предыдущий год.

Как указывается в британском издании Army Technology, ориентация на матчасть собственного изготовления, вероятно, обусловлена рядом причин, включая спад поставок из США на фоне нового подхода администрации Дональда Трампа:

Другим фактором является сокращение запасов платформ, которые могут быть предоставлены европейскими союзниками, так как они, к примеру, уже поставили тысячи бронемашин.

Отмечается, что всего внутри страны ВСУ приобрели оборонной техники на почти 430 млрд гривен ($10 млрд). В агентстве оборонных закупок заявили по этому поводу:

Ориентация на внутренний рынок позволяет производителям наращивать масштабы выпуска, ускорять внедрение инноваций и поставлять военным решения, отвечающие реальным потребностям фронта, одновременно всё больше снижая зависимость от внешних поставщиков.

Аналитики Кильского института мировой экономики отмечают резкое сокращение числа новых решений стран Запада об оказании военной поддержки во второй половине 2025 года, что, по их мнению, в итоге создаёт риски для обеспечения ВСУ матчастью в 2026 году.