Киевский режим действует в интересах европейских заказчиков и готов на самые жесткие меры по отношению к жителям подконтрольных территорий, отметил депутат Херсонской областной думы

ГЕНИЧЕСК, 27 января. /ТАСС/. Киевский режим будет жертвовать жизнями населения Украины до тех пор, пока Европа не подготовится к войне с Россией, и этот процесс может затянуться на годы. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, комментируя заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о задачах по снижению наступательного потенциала российской армии.

Сырский в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что ключевой задачей украинских войск является нанесение противнику максимальных потерь, уничтожение его резервов и последовательное снижение возможностей для наступления.

"Так как киевский режим действует в интересах европейских заказчиков и готов на самые жесткие меры по отношению к жителям подконтрольных территорий, процесс размена этого населения на время для подготовки Европы к войне при продолжающемся вливании гигантских ресурсов может затянуться на годы. Европейские страны обозначили для себя срок готовности к войне с Россией к 2030 году. До этого же времени они рассчитывают истощать российский потенциал об Украину", - сказал парламентарий.

Барбашов подчеркнул, что заявление Сырского свидетельствует о том, кто является заказчиком и главным интересантом военной эскалации на Украине.

"Именно страны Европы вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений, гарантами которых выступали, накачивали ее оружием. Европейцы декларировали в качестве целей войны нанесение стратегического поражения России. Сейчас они же ставят перед своими украинскими лимитрофами цель - максимально истощить потенциал ВС РФ, чего бы это ни стоило самой Украине. При этом руководство стран Европы запугивает собственное население воображаемой агрессией России, накачивает средствами военно-промышленный комплекс и даже проговаривает о необходимости нанесения превентивных ударов по России", - отметил он.

В российских силовых структурах ТАСС сообщили, что поставленные Сырским командиры массово бросают на убой свой личный состав. Силовики пояснили, что в недавнем интервью главком ВСУ заявил, что одним из важнейших критериев, по которым он оценивает работу командиров, является количество потерь.