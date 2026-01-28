Белоусов: примеры Венесуэлы и Ирана требуют от МО РФ и КНР постоянного анализа

Российский министр обороны также отметил, что необходимы соответствующие действия

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что примеры Венесуэлы и Ирана требуют от военных ведомств РФ и Китая постоянного анализа в сфере безопасности. Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР адмиралом Дун Цзюнем по видео-конференц-связи.

Дун Цзюнь. Источник: topwar.ru

"С момента нашей с вами последней встречи в июне прошлого года произошло много событий, которые существенно повлияли на международную обстановку. Примеры Венесуэлы и Ирана требуют от наших ведомств организации постоянного анализа ситуации в сфере безопасности и соответствующих действий", - отметил глава российского оборонного ведомства.