ТАСС

Белоусов: примеры Венесуэлы и Ирана требуют от МО РФ и КНР постоянного анализа

162
0
0
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Минобороны России

Российский министр обороны также отметил, что необходимы соответствующие действия

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что примеры Венесуэлы и Ирана требуют от военных ведомств РФ и Китая постоянного анализа в сфере безопасности. Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР адмиралом Дун Цзюнем по видео-конференц-связи.


Дун Цзюнь.
Источник: topwar.ru

"С момента нашей с вами последней встречи в июне прошлого года произошло много событий, которые существенно повлияли на международную обстановку. Примеры Венесуэлы и Ирана требуют от наших ведомств организации постоянного анализа ситуации в сфере безопасности и соответствующих действий", - отметил глава российского оборонного ведомства. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Иран
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
