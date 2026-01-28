Турецкая компания MKE представила МНО Колумбии системы Tolga для борьбы с БЛА в ближней зоне

ЦАМТО, 27 января. В рамках недавно объявленного колумбийского проекта "Национальный щит против беспилотников" турецкая компания Makine ve Kimya Endustrisi AS (MKE) представила МНО Колумбии системы Tolga для борьбы с БЛА в ближней зоне.

Как сообщил представитель компании Jane’s Defence Weekly, первая ознакомительная встреча с потенциальными участниками тендера состоялась 16 января. Турецкая система ближнего действия, представленная МНО Колумбии, была предложена MKE ранее в этом месяце как решение, которое может быть адаптировано к оперативным потребностям колумбийских Вооруженных сил.

По словам источника, система включает в себя командно-контрольный пункт (C2), мобильный радар, электрооптическое оборудование, оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и три дистанционно управляемых боевых модуля. Первый боевой модуль оснащен 12,7-мм пулеметом или роторной пушкой того же калибра, второй – 25-мм пушкой, третий – 30-мм пушкой. Все они используют осколочные боеприпасы производства MKE.

Система предназначена для работы в качестве полумобильного оборонительного щита в режиме "поражающего огня", с эффективной дальностью 300 м с 12,7-мм пулеметом, 1000 м – с 25-мм пушкой, 3000 м – с 30-мм пушкой и до 10000 м – с оборудованием радиоэлектронной борьбы.

Следует отметить, что колумбийская промышленность уже производит системы противодействия беспилотникам, такие как Codaltec, и дистанционно управляемые боевые системы, такие как Thor-Armada, которые можно интегрировать в систему противодействия беспилотникам на малых высотах. Это особенно актуально, учитывая асимметричный характер непосредственных угроз для Вооруженных сил, в частности, со стороны беспилотников типа 01, согласно классификации ВВС Колумбии.

Колумбия инициировала проект "Национальный щит против беспилотников" в ускоренном режиме в начале января 2026 года для защиты критической инфраструктуры и границ от участившихся атак беспилотников со стороны незаконных вооруженных формирований.