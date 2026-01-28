Войти
ЦАМТО

Турецкая компания MKE представила МНО Колумбии системы Tolga для борьбы с БЛА в ближней зоне

149
0
0
Tolga
Система ближней противовоздушной обороны Tolga.
Источник изображения: dzeninfra.ru

ЦАМТО, 27 января. В рамках недавно объявленного колумбийского проекта "Национальный щит против беспилотников" турецкая компания Makine ve Kimya Endustrisi AS (MKE) представила МНО Колумбии системы Tolga для борьбы с БЛА в ближней зоне.

Как сообщил представитель компании Jane’s Defence Weekly, первая ознакомительная встреча с потенциальными участниками тендера состоялась 16 января. Турецкая система ближнего действия, представленная МНО Колумбии, была предложена MKE ранее в этом месяце как решение, которое может быть адаптировано к оперативным потребностям колумбийских Вооруженных сил.

По словам источника, система включает в себя командно-контрольный пункт (C2), мобильный радар, электрооптическое оборудование, оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и три дистанционно управляемых боевых модуля. Первый боевой модуль оснащен 12,7-мм пулеметом или роторной пушкой того же калибра, второй – 25-мм пушкой, третий – 30-мм пушкой. Все они используют осколочные боеприпасы производства MKE.

Система предназначена для работы в качестве полумобильного оборонительного щита в режиме "поражающего огня", с эффективной дальностью 300 м с 12,7-мм пулеметом, 1000 м – с 25-мм пушкой, 3000 м – с 30-мм пушкой и до 10000 м – с оборудованием радиоэлектронной борьбы.

Следует отметить, что колумбийская промышленность уже производит системы противодействия беспилотникам, такие как Codaltec, и дистанционно управляемые боевые системы, такие как Thor-Armada, которые можно интегрировать в систему противодействия беспилотникам на малых высотах. Это особенно актуально, учитывая асимметричный характер непосредственных угроз для Вооруженных сил, в частности, со стороны беспилотников типа 01, согласно классификации ВВС Колумбии.

Колумбия инициировала проект "Национальный щит против беспилотников" в ускоренном режиме в начале января 2026 года для защиты критической инфраструктуры и границ от участившихся атак беспилотников со стороны незаконных вооруженных формирований.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
Турция
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.01 01:34
  • 1
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 28.01 00:32
  • 0
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 00:02
  • 13794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.01 20:57
  • 1
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal
  • 27.01 08:44
  • 121
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 27.01 06:44
  • 0
Комментарий к "Доклад Пентагона: для НАТО Россия является постоянной, но управляемой угрозой"
  • 27.01 06:12
  • 1
По врагу ударили новыми тяжелыми ракетами Х-32, разгоняющимися до 5400 км/ч
  • 27.01 03:24
  • 0
Комментарий к "На Западе российский «Циркон» назвали «смертельным приговором» для противника"
  • 26.01 23:39
  • 8
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink