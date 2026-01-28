США увязывают гарантии безопасности для Украины с мирным соглашением о передаче территории (Financial Times, Великобритания)

FT: Киев должен признать утрату Донбасса для получения гарантий от США

Вашингтон дал понять властям Украины, что его гарантии безопасности зависят от подписания соглашения с отказом от Донбасса в пользу России, цитирует людей, знакомых с ходом переговоров, FT. В Европе назвали позицию США попыткой заставить Киев пойти на болезненные уступки.

Вашингтон дал понять, что Киев получит больше поддержки после вывода войск из Донбасса, говорят люди, знакомые с ходом переговоров

По словам восьми человек, знакомых с ходом переговоров, администрация Трампа дала Украине понять, что гарантии безопасности со стороны США зависят от того, согласится ли Киев на мирное соглашение, которое, вероятно, будет включать уступку Донбасса России. Вашингтон также предложил Украине больше оружия для укрепления ее армии в мирное время, если она — в качестве цены за мир с Россией — согласится вывести войска из контролируемых ею частей восточного региона, сообщили двое из этих людей. Владимир Зеленский надеялся подписать документы о гарантиях безопасности и послевоенном "плане процветания" с США уже в этом месяце, что дало бы Киеву рычаги влияния в будущих переговорах с Москвой. Однако Вашингтон дает понять, что обязательства США по гарантиям безопасности зависят от достижения договоренности с Россией. Украинские и европейские чиновники охарактеризовали позицию США как попытку заставить Киев пойти на болезненные территориальные уступки, которых Москва требует в рамках любого соглашения. США еще не дали окончательного одобрения ни одному из соглашений, хотя Зеленский заявил, что тексты гарантий безопасности, которые он обсуждал с президентом Дональдом Трампом в Давосе на прошлой неделе, "готовы на 100%".

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что остается все меньше уверенности в том, что США примут обязательства. "Они останавливаются каждый раз, когда можно подписать гарантии безопасности", — сказал чиновник. После встречи Трампа с Зеленским в Вашингтоне в прошлом месяце американские чиновники заявили, что предложение о предоставлении американских гарантий безопасности "не будет висеть в воздухе вечно", не вдаваясь в подробности. Украина хочет подтвердить гарантии безопасности со стороны США, прежде чем отказаться от каких-либо территорий. Однако США считают, что Киев должен отказаться от Донбасса, чтобы закончить военные действия, и не предпринимают практически никаких шагов, чтобы заставить российского лидера Владимира Путина отказаться от одного из своих самых жестких — и настойчивых — требований, по словам источников. В ответ на вопросы об условиях, связанных с гарантиями безопасности, заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила: "Это совершенно не соответствует действительности — единственная роль США в мирном процессе заключается в том, чтобы свести обе стороны для достижения соглашения". "Очень жаль, что Financial Times позволяет злоумышленникам анонимно распространять ложь, чтобы сорвать мирный процесс, который продвигается очень успешно после исторической трехсторонней встречи в Абу-Даби в минувшие выходные", — добавила она. Источник, знакомый с позицией США, сказал, что Вашингтон "не пытается навязать Украине какие-либо территориальные уступки". "США заявили, что гарантии безопасности зависят от согласия обеих сторон на мирное соглашение, но содержание мирного соглашения зависит от России и Украины". В пятницу Зеленский заявил, что он и Трамп "завершили" двусторонние гарантии безопасности между США и Украиной во время встречи в Давосе. Вопрос о территории остался нерешенным, хотя Киев вступил в первые трехсторонние переговоры с Москвой и Вашингтоном, которые прошли в минувшие выходные в Абу-Даби. В администрации Зеленского не ответили на запрос о комментарии. Однако высокопоставленный чиновник в Киеве заявил, что американцы "используют гарантии... чтобы подтолкнуть Украину" к уступкам, которые, по их мнению, могут "заставить Россию сесть за стол переговоров". Чиновник сказал, что одной из основных причин, по которой соглашение о процветании Украины остается неподписанным, является то, что Зеленский и Трамп в Давосе согласились, что документ требует доработки.

Донбасс с 2014 года служит бастионом против наступления российских войск. 50-километровая линия обороны, включающая города Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка, часто называется "крепостным поясом". Согласно опросу, проведенному в начале этого месяца, уступка этого пояса является "красной чертой" для Зеленского и большинства украинцев. США подталкивают Украину к выводу войск из Донбасса с целью создания "свободной экономической зоны". Изначально Вашингтон заявлял, что хочет создать "демилитаризованную зону", которая будет признана на международном уровне как территория России. В Москве ответили, что согласны направить в демилитаризованную зону национальную гвардию и полицию вместо вооруженных сил. Но после противодействия со стороны Киева и его европейских партнеров Трамп в конечном итоге пошел на компромисс с Зеленским, согласившись, что надзор за этой зоной может осуществлять нейтральная сила. Зеленский поддержал идею "свободной экономической зоны", но только при условии, что она останется международно признанной территорией Украины, а российские войска выведут на равное расстояние от нее. Предлагаемые обязательства США включают обещание, что гарантии будут "зеркально отражать" статью 5, положения НАТО о самообороне, а также обещание скоординированного военного реагирования в случае продолжительного нападения, сообщили два человека, знакомые с этим вопросом. Однако, по словам одного из них, эти обязательства рискуют оказаться слишком расплывчатыми, чтобы удовлетворить Киев, и слишком широкими для России. Кремль настаивает, что не прекратит военную операцию, пока Украина не выведет войска из Донбасса в одностороннем порядке и полностью. "Сейчас на украинцев оказывается огромное давление", — сказал один из источников. Владимир Путин пожимает руку Джошу Грюнбауму, Стив Уиткофф указывает в его сторону, а Джаред Кушнер стоит рядом в Кремле.

Если Россия получит Донбасс в рамках мирного соглашения или займет его силой, украинские чиновники и военные аналитики считают, что это даст московским войскам плацдарм для наступления вглубь Украины.

Выступая на мероприятии, посвященном Украине, в Давосе в четверг утром, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф сказал, что в мирных переговорах с украинцами достигнут значительный прогресс. "Я думаю, что мы свели все к одной проблеме... а это значит, что она решаема", — добавил он, имея в виду, как позже сказал Зеленский, территорию Донбасса. Уиткофф заявил в X, что переговоры в Абу-Даби "были очень конструктивными, и было решено продолжить беседы на следующей неделе" в столице Эмиратов. Зеленский в понедельник подтвердил проведение второй трехсторонней встречи в конце этой недели, но заявил, что "дальнейшая дипломатическая работа" по "сложным политическим вопросам, которые остаются нерешенными", продолжается.