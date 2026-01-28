Войти
Эксперт Степанов: частный ВПК Франции вооружает Киев для ударов по инфраструктуре РФ

БПЛА Rodeur 330
БПЛА Rodeur 330.
Источник изображения: topwar.ru

EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов самолетного типа Rodeur 330, отметил он

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Частные предприятия французского военно-промышленного комплекса (ВПК) начали поставки БПЛА киевскому режиму для поражения объектов российской энергетической инфраструктуры. Об этом в разговоре с ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Французские частные военно-промышленные компании приступили к милитаризации киевского режима. В частности, французская EOS Technologie передала на днях Украине несколько ударных дронов самолетного типа Rodeur 330", - сообщил он.

По данным эксперта, модель с размахом крыльев 3,3 м способна разгоняться до скорости 120 км/ч и подниматься на максимальную высоту до 5 тыс. м, преодолевая дистанцию свыше 500 км. Дрон может находиться в воздухе до пяти часов и имеет заявленную полезную нагрузку в 4 кг, что при установке на него термобарической боевой части фугасного действия позволяет уничтожать наземные командные пункты, легкобронированную технику и скопления живой силы. "Но, конечно же, ключевой целью таких дронов должны стать объекты энергетической и топливной инфраструктуры России", - указал Степанов.

Он также отметил, что среди разработок EOS Technologie есть и более тяжелый и дальнобойный дрон Endurance 1200, который может находиться в воздухе 18-24 часов, обеспечивая как разведывательные возможности, так и доставку боевой части массой до 30 кг на дальность до 800 км, что уже представляет более серьезную угрозу. По мнению эксперта, после тестирования более легкой модели в реальных боевых условиях не исключены поставки уже этого тяжелого и более дальнобойного дрона в интересах ВСУ.

"Очевидно, что Париж продолжает играть в публичную эскалацию в попытках сорвать мирное урегулирование, обеспечивая киевских террористов дальнобойным инструментарием нанесения ударов вглубь российской территории", - заключил Степанов. 

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Проекты
БПЛА
