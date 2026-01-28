Пассажирский флот и буксиры – в приоритете у конструкторских бюро

По итогам 2025 года усилилась конкуренция между конструкторскими бюро, проектирующими морские суда. Все чаще, следуя потребностям заказчиков, КБ отходят от своей специализации.

Наибольшее количество конструкторских бюро конкурировали за проектирование буксиров. Всего за 2025 год появилось 20 новых проектов. Самый большой сегмент в этом классе судов заняли буксиры-толкачи – девять проектов.

Hardwork Consulting

На втором месте – класс пассажирских судов, куда входят как прогулочные и круизные, так и суда для маршрутных перевозок. Всего было спроектировано 18 новых пассажирских судов.

Усилилась конкуренция и в узкоспециализированных сегментах. Так, четыре КБ представили проекты челночных автомобильно-пассажирских паромов, четыре проектных бюро занялись судами-газовозами. Разработано два новых проекта бункеровщиков и два новых рефрижератора.

На рынок проектирования флота вышли три новых КБ. Таким образом общее количество организаций, выполняющих проектные работы, достигло 92.

Тенденция ускорения перехода проекта по стадиям жизненного цикла (от концептуального проектирования к техпроекту, РКД и закладке судна), отмеченная в 2024 году, продолжила развитие. Если в 2024-м этот цикл достигал полугода только на малотоннажном флоте, то в 2025-м эта тенденция коснулась и судов водоизмещением более 3000 тонн.

Справка Mil.Press FlotProm

Аналитическая сводка подготовлена на основе данных ежеквартальных отчетов аналитической группы Hardwork.Consulting "Диверсификация: опережающий мониторинг". Это уникальный для судостроительного рынка проект, направленный на предоставление преимуществ отечественным предприятиям-производителям судового комплектующего оборудования перед поставщиками импортной продукции. Справки по телефонам: +7 (499) 703–32–93, доб. 105 | +7 (812) 309–84–28