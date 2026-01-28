Остров — сокровище

Флаги Гренландии и табличка с надписью Наша земля - наше будущее во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Нуук.

Военный историк Дмитрий Болтенков — о том, как США осваивали Гренландию в военном отношении

Гренландия необходима США для обеспечения стратегической безопасности, говорит Дональд Трамп, обосновывая претензии на остров. Достаточно посмотреть на карту, чтоб понять, что это одна из ключевых арктических зон. Впрочем, военное освоение острова со стороны Соединенных Штатов имеет давнюю историю. В свое время там реализовывались многие проекты американской военной машины.

9 апреля 1940 года нацистская Германия начала вторжение в Данию и Норвегию. Дания решила не сопротивляться и сдалась в тот же день, в обмен получив мягкий режим контроля, так называемый сливочный протекторат. Лишь в 1943 году датская гражданская администрация была разогнана, а армия разоружена. В это время Гренландия, Фарерские острова и Исландия были датскими колониями. Оценив вероятность использования этих территорий против Англии, британские войска достаточно быстро оккупировали Фареры и Исландию.

С Гренландией дело обстояло иначе. США не позволили канадцам и англичанам оккупировать остров. Датский посол в США Хенрик Кауфман и власти острова объявили о самоуправлении Гренландии. А в 1941 году Кауфман подписал с президентом США Франклином Рузвельтом и госсекретарем Корделлом Халлом Соглашение о защите Гренландии, предоставляя Штатам право защищать датский остров от германского вторжения. В дальнейшем это соглашение позволило США строить военные базы на острове в ходе Второй мировой войны. Оно действует и поныне. Местное население создало силы ледового патруля, ныне называемого «Сириус». Он существует и по настоящее время и передвигается на собачьих упряжках.

Особое значение в военном отношении Гренландия приобрела с началом холодной войны, из-за того что кратчайшее расстояние между США и СССР лежит через Арктику. Обе страны начали активно исследовать и использовать Северный Ледовитый океан и его территории для военных операций. Ключевым американским проектом стала авиабаза Туле с взлетной полосой длиной 3047 м. Ее построили в обстановке секретности в 1951–1953 годах.

В это же время Вашингтон и Копенгаген договорились, что США под эгидой НАТО будут оказывать помощь Дании в обороне Гренландии. США уже с тех пор имеют право на свободный доступ ко всей территории Гренландии, но не могут создавать новые объекты без согласия Дании. В 2004 году в соглашении было дополнительно закреплено, что любые действия США на острове должны осуществляться с уважением к датской юрисдикции.

В 1959 году американские военные задумали построить в ледяном покрове Гренландии мобильные стартовые площадки для пуска межконтинентальных баллистических ракет, соединенные туннелями. Это был проект «Ледяной червь». Планировалось построить 4 тыс. км туннелей и разместить в них 600 ракет. Всё это задумывалось, чтобы боеголовки могли уцелеть в ходе ядерной войны с СССР и ими можно было нанести ответный удар.

Прикрытием проекта стал «Лагерь Сентри» — якобы научно-исследовательская база в 240 км от авиабазы Туле. Американцы тестировали различные строительные технологии, прорыли 3 км туннелей, где разместили жилье, магазины и даже церковь. Электроснабжение обеспечивалось первым в мире мобильным ядерным реактором PM-2A. Но быстро выяснилось, что ледяная шапка находится в постоянном движении, туннели разрушаются буквально через пару лет после постройки. Из-за этого в 1966 году проект закрыли. А правительство Дании о «Ледяном черве» с изумлением узнало только в 1995 году.

Помимо этого, в 1960-х годах ВВС США проводили операцию «Хромированный купол», в рамках которой несколько групп бомбардировщиков B-52 постоянно находилось в воздухе, неся на своем борту готовые к использованию против СССР боеголовки. Полеты проходили и над Северной Гренландией, недалеко от Туле находилась американская РЛС раннего предупреждения о ракетном нападении.

Полеты привели к ряду катастроф с утерей самолетов, экипажей и, главное, ядерных боеприпасов. Вот и 21 января 1968 года на борту B-52 начался пожар, самолет не дотянул примерно 12 км до ВПП аэродрома Туле. После чего пришлось долго собирать обломки и убирать загрязненную поверхность. Позже такие полеты были прекращены. Но и сейчас Туле, где располагается космическая база Питуффик, осталась важным элементом обороны США. Там располагается радар системы предупреждения о ракетном нападении AN/FPS-132, способный обнаруживать объекты в космосе на расстоянии до 5500 км, один из шести таких радаров американской системы СПРН. В России аналогичные станции известны под названием «Воронеж».

В общем, было бы правильным сказать, что военные США и так делают в Гренландии что хотят.

Ни Канада, ни Дания не намерены ни серьезно изучать свои северные арктические территории, ни осваивать, ни как-то серьезно их оборонять. У них на это нет сил, ресурсов, желания и стратегического видения развития ситуации в мире. При этом как на территории Гренландии, так и в арктическом шельфе Северной Америки имеется огромное количество природных ископаемых, включая редкоземельные элементы, нефть и газ.

При этом США видят усилия России как в освоении своих арктических вод, так и в построении Северного морского пути. В то же время ни у Канады, ни у США нет не то что атомных ледоколов, но и обычные ледоколы береговой охраны порядком дряхлые. Они видят, что Россия строит атомные ледоколы и возрождает на новом уровне военные базы. Сами же американцы владеют небольшим куском арктических территорий в виде Аляски и не контролируют большую часть ресурсов Арктики.

Одновременно Россия, КНР и КНДР активно совершенствуют свои стратегические ракетные силы. Для обороны от них Трамп затеял программу противоракетной и прочей обороны «Золотой купол».

Учитывая всё это, можно предполагать, что США захотят забрать или максимально закрепить за собой любые возможные северные территории. С этим и связаны последние высказывания Дональда Трампа насчет Гренландии. В частности, после переговоров в Давосе он заявил следующее: «Основываясь на итогах очень продуктивной встречи, которая у меня была с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы сформулировали рамки будущей сделки относительно Гренландии и на самом деле всего Арктического региона».

Можно предположить, что США имеют некий план, в ходе реализации которого получат под свой контроль значительные территории Гренландии, а в перспективе и в Исландии, и в Канаде, где смогут располагать любые военные, а в будущем и экономические объекты. При этом в первую очередь идет речь об инфраструктуре «Золотого купола», а в дальнейшем и добыче редкоземельных элементов, нефти, газа и других ресурсов.

В этой парадигме становится понятным заказ США на постройку ледоколов для береговой охраны. В прошлом году они заказали ряд (всего хотят получить 11 штук) новых ледоколов, которые будут построены с помощью Финляндии. Для действий в зоне Аляски их слишком много, а для действий по всей территории Северного Ледовитого океана будет в самый раз.

Чем переход тех или иных территорий в Арктике под контроль США грозит России? Судя по всему, ничем. У нас есть своя часть Арктики, у них будет своя. При необходимости Россия может выгодно сотрудничать с американцами в плане обмена технологиями и опытом. А «Золотой купол» России не угроза. В свое время руководство страны приняло решение потратить ресурсы и финансы на создание новых видов оружия, известных в настоящее время как подводный аппарат «Посейдон», ядерная крылатая ракета «Буревестник», а также многие другие. Им «Золотой купол» не помеха.