Telegraph: Париж выступил против покупки Киевом британских КР Storm Shadow за счет кредита ЕС

ЦАМТО, 27 января. Франция выступает против проекта системы, которая упростит приобретение Украиной британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow за счет кредита ЕС в 90 млрд. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Telegraph.

По данным газеты, коалиция из 11 стран ЕС предложила смягчить правила, чтобы Киев мог использовать кредит в размере 90 млрд. евро на покупку британского вооружения.

"Франция выступает против попыток упростить для Украины закупку британских ракет Storm Shadow", – говорится в материале газеты.

Отмечается, что Париж настаивает на том, чтобы эти средства были потрачены внутри Евросоюза.

Как подчеркивает газета, действующий план по использованию кредита предусматривает приоритет европейской и украинской оборонной промышленности перед покупками за пределами ЕС.

Как пишет издание со ссылкой на документы, по оценкам представителей Минобороны Украины, в этом году ей потребуется 24 млрд. евро на военную технику, произведенную вне Евросоюза.

"В основном речь идет о поставках американских систем ПВО Patriot и перехватчиков PAC-3, однако в числе потребностей также названы дальнобойные ракеты, которые европейские страны, возможно, не смогут обеспечить. Европейские чиновники из этой коалиции указали британскую крылатую ракету Storm Shadow как один из возможных вариантов для восполнения этого дефицита", – пишет газета.

Как напоминает "РИА Новости", решение о совместном займе стран ЕС на сумму примерно 90 млрд. евро с целью покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов.

В свою очередь, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕК надеется к началу марта завершить согласование кредита и начать первые выплаты в апреле.