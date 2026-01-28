Истребитель SM-39 Razor – альтернатива концепту F/A-XX ВМС США.

Компания Stavatti Aerospace (шт. Нью-Йорк) представила SM-39 Razor — независимое предложение для ВМС США по созданию палубного истребителя для завоевания господства в воздухе. Разработчики заявляют о высокой скорости, большой дальности полёта. Концепция появилась в то время, когда ВМС ускоряют работу над проектом палубного истребителя шестого поколения F/A-XX.

Компания Stavatti Aerospace представила подробное предложение, в котором её разработка – истребитель SM-39 Razor («Бритва») – рассматривается в качестве кандидата на участие в программе ВМС США Next Carrier Air Dominance (NCAD). По оценкам экспертов, на сегодняшний день это одно из самых амбициозных независимых предложений в рамках набирающих обороты дебатов об истребителях шестого поколения.

Концепт программы NCAD

В предложении, опубликованном в январе 2026 года, говорится о предполагаемой закупке 600 самолётов по заявленной цене 85 млн. долл. США за единицу, что в сумме составляет 51 млрд. долл. США. Планируется, что поставки будут осуществляться в период с 2031 по 2037 годы. В рамках программы планируется также создать вспомогательную обучающую архитектура с 50 полнофункциональными тренажёрами.

Это заявление выделяется не только своими масштабами и заявленными характеристиками, но и временем, когда оно было сделано. Законодатели Конгресса недавно выступили за ускорение прогресса в разработке F/A-XX, восстановив значительное финансирование исследований и разработок и подтолкнув ВМС к решительному переходу к этапу проектирования и производства, а не к длительному совершенствованию технологий. Согласно публичным отчётам, после того как компания Lockheed Martin была исключена из числа участников, конкуренция в ВМС сократилась до Boeing и Northrop Grumman, что подчёркивает, насколько тщательно служба контролирует риски, сроки и производственные мощности в стремлении заменить F/A-18E/F Super Hornet в 2030-х годах.

F/A-18E/F Super Hornet ВМС США

Концепция SM-39, описанная в материалах разработчика, называется откровенно амбициозной. Конструкция включает в себя малозаметную форму фюзеляжа с тремя отсеками, предназначенную для уменьшения сопротивления сверхзвуковых волн. Силовая установка основана на турбовентиляторных двигателях с форсажной камерой и адаптивным циклом нового поколения, либо на запатентованной концепции NeoThrust, либо на двигателе, сопоставимом с современными американскими демонстраторами адаптивного цикла. Заявленная постоянная скорость выше 4 Махов и сверхзвуковой крейсерский режим выше 2,5 Маха.

В обосновании сделан акцент на повышении топливной эффективности, терморегулировании и выработке электроэнергии для поддержки современных датчиков и будущих разработок. Вопрос об обеспечении указанных характеристик в корпусе, пригодном для использования на авианосцах, при сохранении доступности и возможности обслуживания в море, остаётся открытым.

Истребитель SM-39 Razor. Эскиз разработчика

Наиболее конкретная техническая деталь в предложении касается интеграции вооружения. Предусматривается оснащение SM-39 внутренней 20-мм пушкой M61A2 Vulcan с магазином на 1000 выстрелов. Основу его ударной мощи составят два внутренних отсека для вооружения. Передний отсек длиной около 162 дюймов и грузоподъемностью 5000 фунтов (2268 кг) при ускорении 7,5 g предназначен для ракет класса «воздух-воздух» или высокоточных боеприпасов, а более крупный отсек в средней части фюзеляжа грузоподъемностью 12 000 фунтов (5443 кг) должен вмещать поворотную пусковую установку и более тяжелые ударные грузы. В качестве примера предполагается, что самолет сможет нести внутри до шести ракет класса «воздух-воздух» за пределами видимости или несколько управляемых бомб калибра 2000 фунтов (11340 кг), сохраняя низкую наблюдаемость на начальных этапах конфликта.

Также рассматривается возможность установки на крыльях четырех внешних узлов подвески для сбрасываемой полезной нагрузки, каждый грузоподъемностью 4500 фунтов. Эти узлы подвески совместимы с широким спектром вооружения ВМС США, включая противокорабельные, противорадиолокационные и ударные боеприпасы, а также с большими внешними топливными баками.

Компания заявляет, что общая нагрузка на конструкцию составляет 25 000 фунтов и что она интегрируется с помощью стандартных цифровых интерфейсов для вооружения. В Stavatti также намекает на интеграцию энергетического оружия будущего, указывая на внутренние источники питания и системы охлаждения, которые могут поддерживать высокоэнергетические лазерные системы, когда они станут достаточно совершенными для тактической авиации.

С оперативной точки зрения требования ВМС США ясны: большая дальность действия, большая глубина поражения и устойчивость к все более плотным интегрированным системам ПВО. Руководство ВМС неоднократно подчеркивало, что дальность действия является ключевым параметром для NCAD, что обусловлено растущим количеством угроз в Индо-Тихоокеанском регионе. По утверждению разработчика, тактический радиус действия SM-39 превысит 1200 морских миль.

По мнению специалистов, если бы это было возможно при взлёте с палубы авианосца с полезной нагрузкой, это существенно изменило бы планирование ударов, позволив авиакрылу авианосца действовать дальше от вражеских берегов. Однако такие характеристики достигаются за счёт усложнения конструкции планера, использования более прочных материалов, увеличения трудозатрат на техническое обслуживание и снижения эффективности использования палубного цикла в суровых морских условиях.

По сравнению с предложениями, которые ожидаются от Boeing и Northrop Grumman, подход компании Stavatti выделяется не столько своей институциональной составляющей, сколько своей концепцией. Крупные компании, скорее всего, будут делать упор на опыт системной интеграции, квалификацию операторов и развитые производственные экосистемы. Компания Stavatti, напротив, предлагает исключительную производительность, большой внутренний объём и цену, которая ближе к стоимости передовых истребителей четвёртого поколения, чем к историческим прогнозам по истребителям шестого поколения. В промышленном плане компания предлагает создать новое производственное предприятие в США, способное выпускать до 200 самолётов в год и обеспечивающее около 1600 квалифицированных рабочих мест в течение двух десятилетий. При этом компания подчёркивает, что соблюдает нормативные требования и давно зарегистрирована в качестве оборонного подрядчика США.

По мнению экспертов, предложение по SM-39 Razor следует рассматривать не столько как прямую замену F/A-XX для ВМС, сколько как провокационный аргумент в более широком обсуждении NCAD. Оно подчёркивает фундаментальные факторы, определяющие развитие морской авиации следующего поколения: внутренний объём для топлива и вооружения, снижение заметности, электропитание для датчиков и систем воздействия, а также суровые реалии эксплуатации авианосцев.

ВМС США, несомненно, нужен новый самолёт, чтобы авианосные ударные группы оставались боеспособными и после 2030-х годов, но история показывает, что снижение рисков и продление срока службы в конечном счёте перевесят громкие заявления о скорости и дальности полёта. Сможет ли компания Stavatti воплотить своё смелое видение в реально пригодный для использования на авианосцах самолёт, остаётся главным вопросом.

Источник: armyrecognition.com