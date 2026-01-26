Россия развертывает новые высокоскоростные беспилотники на фоне сообщений об использовании иностранных комплектующих (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: Россия начала боевое использование новых БПЛА "Герань-5"

Российская армия начала использовать БПЛА модели "Герань-5", пишет The Guardian. Они значительно превосходят предшественников по своим характеристикам. Начало боевого применения вызвало переполох в Киеве: теперь "Герани" стали еще более сложной целью для ПВО.

Питер Бомон

Российские силы начали применять против украинских формирований новую модель высокоскоростного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Эта новость появилась в мировых СМИ на фоне заявлений украинской военной разведки о том, что Москва систематически оснащает свои дроны ключевыми электронными компонентами, поставляемыми западными и китайскими производителями (информация не подтверждена официальными российскими источниками. — Прим. ИноСМИ).

Обломки реактивного ударного беспилотника самолетного типа "Герань-5", обнаруженные на территории Украины в начале января, указывают на ряд проведенных модернизаций. По мнению экспертов, регулярное использование таких аппаратов представляет серьезную угрозу для и без того ослабленной системы ПВО Украины.

По сообщениям СМИ, в начале этого года были зафиксированы случаи поражения как минимум двух таких беспилотников: одного вблизи Киева, другого — в районе Днепропетровска. Оснащенная турбореактивным двигателем "Герань-5" получила цилиндрический фюзеляж с двумя крыльями, что существенно отличает её от моделей предыдущего поколения, повторявших дизайн аппарата "Шахед-136". Новая модификация по внешнему виду больше напоминает миниатюрный самолет.

Расчетная максимальная скорость дрона достигает 600 км/ч, что почти на 30% превышает показатели модификации "Герань-3", также оснащенной реактивным двигателем. В прошлом году представители украинских мобильных зенитных групп (подразделений на пикапах с пулеметными установками) в интервью The Guardian отмечали, что российские БПЛА стали летать значительно быстрее. Рост скорости сокращает время реагирования расчетов и становится критической проблемой для обороняющейся стороны.

Дальность полета "Герани-5" составляет немногим менее 1000 километров, а полезная нагрузка — около 90 килограммов. Эксперты в области беспилотных систем полагают, что показатели дальности могут кратно возрасти в случае запуска БПЛА не с наземных установок, а с борта пилотируемого самолета.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что Россия, по всей видимости, производит значительно больше беспилотников, чем задействует в текущих операциях. Рекордным показателем считается применение 810 ударных дронов (без учета баллистических ракет) за одну ночь — эта массированная атака, случившаяся в конце прошлого года, кратно превзошла все предыдущие.

"Ежедневно арсенал российских сил пополняется сотнями ударных БПЛА, также продолжается выпуск баллистических ракет", — заявил Владимир Зеленский в Давосе. Приведенные им цифры свидетельствуют о троекратном росте производства на мощностях в особой экономической зоне "Алабуга" по сравнению с началом прошлого года. По данным украинской разведки, если в конце 2024 года объем выпуска составлял около 170 единиц в сутки, то к началу 2026 года он существенно увеличился.

Киев также выразил обеспокоенность тем, что в новых аппаратах обнаружены компоненты немецкого и китайского производства, а также микрочипы, предположительно изготовленные в США (информация не подтверждена официальными российскими источниками. — Прим. ИноСМИ). Появление "Герани-5" знаменует собой изменение тактики применения беспилотной авиации российскими силами. Ранее эксперты прогнозировали постоянный рост числа ежедневных ударов, однако на данный момент средний показатель остается на уровне 170 прилетов в сутки.

Согласно отчету Института науки и международной безопасности, опубликованному на прошлой неделе, Москва сосредоточена на технологическом совершенствовании аппаратов для преодоления систем ПВО. В связи с этим в ближайшие месяцы резкого роста интенсивности атак не ожидается.

В отчете отмечается: "В настоящее время растет число беспилотников типа "Герань", оснащенных видеокамерами для передачи сигнала в реальном времени и встроенными модулями подавления радиолокационного обнаружения. Внедрение этих технологий требует дополнительной подготовки операторов, что может привести к временному снижению общего количества ударов по украинским объектам".

Кроме того, украинская военная разведка зафиксировала использование беспилотников "Герань-2" с установленными ракетами класса "воздух – воздух". Предполагается, что такие аппараты могут применяться для попыток перехвата многоцелевых самолетов, патрулирующих воздушное пространство на Украине.