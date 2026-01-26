«Корабль нового поколения»: головной фрегат НОАК Type 054B достиг готовности

Источник изображения: topwar.ru

Спустя год после передачи флоту головной китайский фрегат Type 054B, Luohe, достиг эксплуатационной готовности. Как полагают китайские обозреватели, это знаменательное событие:

Корабль нового типа стал боеспособным за невероятно короткий срок. При этом это фрегат нового поколения.

Как говорится в CCTV, за последний год Luohe продемонстрировал, что использованные при его постройке технологии позволили добиться прорывов в области малозаметности, боевого управления и поражения целей.

Type 054B имеет полное водоизмещение около 6 тыс. т. Длина составляет примерно 150 м, ширина 18 м, скорость до 28 узлов, дальность хода 5 тыс. морских миль.

Вооружение представлено 100-мм орудием H/PJ-87, 32 ячейками УВП H/AKJ-16 (для ЗУР HQ-16C с дальностью полёта до 70-100/120 км и ПЛУР Yu-8 – до 50 км), 2 наклонными ПУ с 4 контейнерами каждая (всего для 8 ПКР YJ-83J), 24-ячеечной ПУ HQ-10 (китайский аналог американской «зенитки» RAM), двумя ТА для 324-мм торпед.

Имеется ангар и площадка для размещения одного вертолёта Harbin Z-20. Корабль несёт полный комплекс сонаров, включая носовую и буксируемую гидроакустические станции.

Габариты корабля также позволяют разместить на его борту универсальную УВП (UVLS). Если она действительно будет интегрирована, то его боевые возможности значительно расширятся, приближая боевую мощь фрегата к эсминцам Type 052D/055, которые имеют однотипные ячейки.

В настоящее время на вооружении ВМС НОАК состоят два фрегата Type 054B – Luohe, переданный в январе 2025 года, и Qinzhou, полученный в мае 2025 года. Как отмечается в издании Global Times, Type 054B достиг превосходного баланса между экономичностью и производительностью, что позволяет закупать корабли этого проекта в больших количествах. В постройке находятся ещё как минимум 3 единицы.

Сейчас самым массовым фрегатом является Type 054A. В ВМС НОАК насчитывается 40 кораблей этого проекта. Серия строилась рекордно быстро на двух верфях в период с 2008 по 2023 годы. Этот корабль стал «рабочей лошадкой» китайского флота, именно на его основе был разработан более крупный Type 054B.