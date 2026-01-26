Прикрытие от атак БПЛА: Британия поручила создать эскорт из дронов для Apache

Источник изображения: topwar.ru

На начало проведения спецоперации большую долю задач артиллерии и ударных вертолётов взяли на себя беспилотники. Резко обозначились риски для армейской авиации, традиционно работающей у линии фронта и в связи с этим постоянно находящейся под угрозой воздействия средств ПВО; впоследствии опасность стала исходить и от дронов.

На этом фоне ряд зарубежных обозревателей заговорил о завершении эры ударных вертолётов. Некоторые страны приняли и конкретные шаги в этом направлении: Южная Корея в июле 2025 года официально отказалась от второго этапа финансирования сделки по закупке Apache; США свернули программу создания новой винтокрылой машины FARA.

Однако имеются и альтернативные точки зрения. Так, есть мнение, что подобно «верным ведомым», разрабатываемым для поддержки истребителей (подобно «Охотнику» для Су-57), необходимо придавать эскорт и вертолётам, прикрывая их от огня ЗРК и защищая от атак БПЛА, наряду с решением других задач.

Британия решила пойти этим путём, поручив 24 января семи компаниям (Anduril, BAE Systems, Leonardo, Lockheed Martin UK, Syos, Tekever и Thales) создать прототип беспилотника сопровождения NYX для состоящего на вооружении страны Apache AH-64E с целью увеличения его боевой мощи и повышения выживаемости.

Как указывается, дроны должны будут выполнять задачи, связанные с разведкой и наблюдением, нанесением ударов и обнаружением целей, а также с РЭБ. Концепция предполагает «управление, а не контроль»: экипажи Apache определяют только цели и рамки миссии для автономно действующей бортовой системы БПЛА.

Минобороны отметило, что в марте 2026 года список потенциальных подрядчиков сократится до 4 игроков, с которыми будут заключены контракты на исследования и разработки для создания демонстрационного образца, в то время как ввод NYX в эксплуатацию запланирован на 2030 год.