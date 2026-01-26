Войти
Lenta.ru

Военный отреагировал на слова Трампа о применении секретного оружия при похищении Мадуро

387
0
0
Фото: Matias Delacroix / AP
Фото: Matias Delacroix / AP.

Военный Матвийчук назвал слова Трампа о секретном оружии бахвальством

Слова президента США Дональда Трампа об применении секретного дезориентирующего оружия при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги — бахвальство американского лидера, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Речь идет об инфразвуковом оружии. Оно есть и у Китая, и у нас, и в Штатах. Но я не думаю, что оно там было применено так, как говорит Трамп. Скорее всего, это элемент информационной операции, посыл которой таков: "У нас есть оружие. Мы похитили Мадуро. Теперь бойтесь нас. Потому что любой из вас может повторить его судьбу". Это бахвальство Трампа», — заявил Матвийчук.

А по поводу оружия — я не думаю, что это настолько уникально, чтобы возводить в рамки какой-то сенсации

Анатолий Матвийчук

военный эксперт, полковник в отставке

Ранее Трамп заявил, что при похищении Мадуро и его супруги США использовали секретное дезориентирующее оружие. По его словам, при атаке на Венесуэлу и похищении ее лидера было использовано дезориентирующее оружие, подавившее возможность запуска ракет по американским вертолетам и самолетам.

Президент США отметил, что ему нельзя рассказывать подробности об этом оружии, и подчеркнул, что Венесуэле так и не удалось запустить свои ракеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Китай
США
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 19:38
  • 13762
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink
  • 25.01 19:16
  • 6
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 25.01 07:10
  • 120
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.01 21:44
  • 193
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 24.01 19:10
  • 1
Комментарий к "«Ненависть ко всему русскому». Что скрывается за словами главы МО Украины об убийствах"
  • 24.01 15:02
  • 1
Путин призвал оснащать ВС РФ умной техникой на базе отечественных решений
  • 24.01 14:49
  • 98
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 12:25
  • 2
Комментарий к "В России предрекли уничтожение самолетов дронами-ПВО"
  • 24.01 02:27
  • 7
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 19:42
  • 2
Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
  • 23.01 19:12
  • 0
Комментарий к "Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"