После ультиматума Трампа в переговоры по Гренландии включили вопрос о суверенных американских базах и о запрете на проведение Россией буровых работ (The New York Times, США)

NYT: в Арктике планируют создать крупную миссию НАТО

Несмотря на то, что именно США желают овладеть Гренландией, европейские политики планируют защищать остров от России, пишет NYT. Вашингтон продвигает идею суверенных американских баз на чужой территории под флагом НАТО. Получается парадокс: остров не американский, а оборону от "российской угрозы" уже думают строить.

Джим Тэнкерсли (Jim Tankersley), Лара Джейкс (Lara Jakes), Адам Голдман (Adam Goldman)

Переговорщики обсуждают предложения об ограничении российского и китайского влияния в Арктике, а также о передаче США суверенитета над отдельными участками гренландской территории. Дания против такой передачи.

В последние дни дискуссии о будущем Гренландии сосредоточены на предложениях о наращивании натовского присутствия в Арктике, о передаче Америке суверенитета над отдельными участками гренландской территории и о лишении вероятных противников права на добычу полезных ископаемых на острове. Об этом рассказали восемь высокопоставленных западных представителей из сферы безопасности и дипломатии.

Такова самая полная на сегодня картина потенциального компромиссного решения по Гренландии, о котором в среду объявил президент Трамп, не ставший вдаваться в детали. Этим шагом он как минимум временно ослабил спровоцированный Америкой трансатлантический кризис, который возник из-за датской территории.

Очень важно то, что в обсуждаемых предложениях не говорится ничего о заявленной Трампом цели передать Америке все права собственности на Гренландию, ныне принадлежащие Дании. Рассказавшие об этом источники попросили не называть их имена, так как речь идет о деликатных дипломатических проблемах. Эти источники предупредили, что многие детали пока не согласованы.

Неясно, приведут ли эти обсуждения в конечном итоге к соглашению по данной территории. Дания, которая открыто возражает против уступки прав собственности на любую гренландскую землю, может не согласиться с рассматриваемыми планами. Тем не менее, официальные лица выразили надежду, что им удастся ответить на выраженную Трампом обеспокоенность по поводу защиты Арктики от возможных угроз со стороны России и Китая, и в то же время, не отойти от "красной линии" Европы, согласно которой Гренландия не продается.

В этих целях планируется сделать следующее:

— Создать в Арктике крупную миссию НАТО. Многие официальные лица уже придумали для нее название "Арктический часовой", вспомнив натовские миссии с аналогичными названиями в Балтийском море и в Восточной Европе.

— Обновить соглашение, подписанное в 1951 году между Данией и Соединенными Штатами. Этот пакт предоставляет американским военным в Гренландии, являющейся автономной датской территорией, широкие возможности по осуществлению различной деятельности, включая строительство и эксплуатацию военных баз. Американские руководители выражают обеспокоенность в связи с тем, что этот доступ может быть ограничен или прекращен, если Гренландия получит независимость. Официальные лица НАТО обсуждали вопрос о дополнении пакта 1951 года новым соглашением, которое фактически создало бы на территории Гренландии анклавы американской земли.

— Такое соглашение, скорее всего, будет построено по образцу соглашения о "зоне суверенных баз" на Кипре, где военные базы Британии считаются британской территорией. Это даст Соединенным Штатам большую власть над данной территорией, чем они в настоящее время имеют над местами размещения американских посольств. Трамп и другие официальные лица заявляют, что такая территория в Гренландии может оказаться чрезвычайно важной для реализации планов по созданию американской системы противоракетной обороны "Золотой купол", поскольку некоторые ее элементы можно будет разместить на этом острове.

— Ограничить права стран, не являющихся членами НАТО, в частности России и Китая, на добычу редкоземельных полезных ископаемых, которые находятся глубоко под ледовым покровом Гренландии.

Все эти планы обсуждались в НАТО в течение прошлого года, и это обсуждение стало прямой реакцией на изложенные Трампом устремления. После возвращения в Белый дом в 2025 году Трамп публично и все более напористо начал говорить о своем желании завладеть Гренландией. Дания с такой же напористостью настаивала, что не продаст остров, а датские руководители говорили, что его судьбой должны распоряжаться Дания и Гренландия, но не НАТО. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил в четверг, что он против предоставления США суверенитета над находящимися там военными базами. "Мы готовы многое обсудить, — сказал Нильсен. — Однако суверенитет не обсуждается".

С предложением предоставить США суверенное право владения базами в Гренландии, аналогично британским базам на Кипре, выступили в среду представители руководства НАТО и Запада, о чем сообщили два чиновника, один из которых участвовал в дискуссиях. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич рассказал в четверг в кратком интервью The New York Times, что эта идея обсуждалась, однако решение будут принимать политические руководители, а не военные.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не ответила на просьбу дать комментарии. Но в публичном заявлении, размещенном в четверг в социальных сетях, она рассказала о части вопросов, которые были подняты, а факт обсуждения некоторых других тем опровергла, включая идею о передаче собственности на какую бы то ни было часть Гренландии.

"Мы можем вести переговоры по всем политическим, военным, инвестиционным, экономическим вопросам. Но мы не можем вести переговоры о нашем суверенитете", — говорится в ее заявлении.

В среду вечером Трамп не поделился почти никакими подробностями о соглашении, когда давал в Давосе краткие интервью преследовавшим его репортерам. Он также ничего не написал о них в социальных сетях. В четверг, направляясь из Давоса домой, Трамп также предоставил очень мало дополнительной информации расспрашивавшим его репортерам, сказав лишь: "Переговоры продолжаются".

"Мы все будем работать вместе, — сказал он. — И НАТО будет участвовать вместе с нами".

Высокопоставленный датский чиновник, согласившийся на беседу на условии соблюдения анонимности, поскольку обсуждались деликатные дипломатические вопросы, сказал: "Между Данией и США не было прямых переговоров о возможности предоставления США суверенитета над участками земли".

Отвечая на вопрос о предложенном соглашении, итальянский председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сказал в четверг на брифинге для прессы, что официальные лица "пока только начинают" разрабатывать механизм обеспечения безопасности Арктики и Гренландии.

Генерал Гринкевич сказал: "Мы пока не планировали совместные арктические операции". Потом он добавил: "Мы не получили политические указания не сей счет".

В четверг европейские лидеры издали коллективный вздох облегчения, поняв, что эскалация кризиса по поводу Гренландии пошла на убыль.

Выступая в среду в швейцарском Давосе, Трамп исключил применение военной силы для захвата острова, однако пообещал союзникам экономические неприятности, если ему не дадут то, что он хочет.

В тот же вечер он внезапно объявил, что заключил сделку с Рютте, а также отменил пошлины, которые планировал ввести на импорт из Дании и из многих других европейских стран, поднявшихся на защиту Гренландии.

В четверг некоторые европейские лидеры приветствовали заявление Трампа и выразили оптимизм по поводу того, что в конечном итоге это приведет к победе в борьбе за безопасность Арктики и единство НАТО.

"Мы защитим Данию, Гренландию, север от угрозы со стороны России", — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в четверг утром в Давосе.

"Мы будем отстаивать принципы, на которых основано трансатлантическое партнерство, а именно, суверенитет и территории, — заявил Мерц. — Мы поддерживаем переговоры между Данией, Гренландией, США на основе таких принципов".

Свой материал для статьи предоставили Джина Смялек (Jeanna Smialek) и Амелия Ньеренберг (Amelia Nierenberg).