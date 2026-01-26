Войти
Самым богатым бизнесменом мира в оборонной сфере стал поставщик снарядов для ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Личное состояние чешского предпринимателя Михала Стрнада приблизилось к отметке 37 миллиардов долларов. И теперь самым богатым бизнесменом мира в оборонной сфере стал этот поставщик снарядов для ВСУ.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Дело в том, что одним из главных активов Стрнада является предприятие Czechoslovak Group (CSG). Оно входит в число крупнейших поставщиков военной продукции для украинской армии.

Состояние бизнесмена выросло в два раза в течение одной ночи, когда акции предприятия резко подорожали на 28 процентов. Этот рост напрямую связан с активным экспортом боеприпасов на Украину.

Источник изображения: topwar.ru

При этом поставки снарядов от CSG осуществлялись в основном не за счет собственных производственных возможностей, а за счет боеприпасов, закупаемых по всему миру в рамках так называемой «чешской инициативы», стартовавшей в 2024 году. Компания Стрнада стала одним из ключевых ее участников. Тогда удалось скупить для ВСУ более 2,7 миллиона артиллерийских снарядов, произведенных в том числе за пределами НАТО и Евросоюза. Выручка компании от поставок военной продукции на Украину составила 1,7 миллиарда евро. Эта цифра четырехкратно превысила аналогичный показатель за 2023 год.

Михалу Стрнаду исполнилось 33 года. Он занимает третье место в списке самых богатых людей мира в возрасте до 40 лет. Гендиректором предприятия он был назначен, когда ему был 21 год, а спустя пять лет стал его собственником.

  В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
