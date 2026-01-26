Доклад Пентагона: для НАТО Россия является постоянной, но управляемой угрозой

Источник изображения: topwar.ru

Для восточного фланга НАТО Россия якобы является постоянной, но управляемой угрозой. Ее вполне можно контролировать.

Об этом говорится в ежегодной Стратегии национальной обороны США, опубликованной американским министерством войны.

Доклад Пентагона содержит следующую формулировку:

Россия останется постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО в обозримом будущем.

В документе указано, что Москва располагает крупнейшим в мире ядерным потенциалом, который продолжает расширяться и модернизироваться. Также рекомендовано обратить пристальное внимание на российские кибервойска и подводный флот.

Авторы Стратегии считают, что Вооруженные силы США способны противостоять любым угрозам со стороны России, которые якобы могут возникнуть. При всем этом нашу страну все же называют державой регионального уровня.

В докладе также высоко оценивается потенциал европейских союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу. Там сказано, что по своей экономической мощи и численности населения они существенно превосходят Россию. По мнению авторов, это означает и их превосходство над РФ в скрытом военном потенциале. Поэтому аналитики делают вывод, что установление российской гегемонии в Европе невозможно.

При этом главным приоритетом Вооруженных сил США, согласно документу, является защита американской территории от внешних угроз. А главным стратегическим противником Вашингтона в долгосрочной перспективе назван Китай.