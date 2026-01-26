НАТО в известном нам виде приближается к кончине, и это нормально (The New York Times, США)

NYT: НАТО близится к распаду после изменения подхода США к безопасности

НАТО в том виде, в котором она существовала, близка к концу, пишет колумнист NYT. Когда США сменили риторику и отвернулись от Европы, появились сомнения, что в случае агрессии они намерены соблюсти 5 статью Устава альянса и прийти на помощь. ЕС, Британии и Канаде пора начать работать над собственной обороной.

Раджан Менон (Rajan Menon)

Похоже, президент Трамп отказывается от надежды аннексировать Гренландию. В среду он исключил возможность военного вторжения и отказался от угроз введения пошлин в целях получения этой территории. Вместо этого он написал в соцсети Truth Social, что существует "рамочное" соглашение, подробности которого пока неизвестны. Судя по всему, кризис удалось предотвратить.

Это облегчение. Но агрессию нельзя забывать. Демонстрируя исключительное высокомерие, Трамп сказал, что хотел бы купить этот остров, являющийся автономной территорией Дании, но при необходимости может забрать его силой. Никто и представить себе не мог, что США, являющиеся учредителем и главным сторонником НАТО, будут угрожать вторжением одному из членов альянса. Вот к чему мы пришли.

Что будет дальше? Судя по комментариям тех, кто собрался на этой неделе в швейцарском Давосе, где премьер-министр Канады Марк Карни объявил о "расколе" мирового порядка, никто этого не знает. Европейцы, конечно же, стараются воспользоваться отступлением Трампа. Но после шока последних недель никто не должен сомневаться: НАТО, какой мы ее знаем, альянс, который более 75 лет был фундаментом трансатлантической безопасности, приближается к кончине.

Конечно, его распад не будет мгновенным и повлечет за собой всевозможные перебои и нарушения. Но катастрофой это не станет. Ведь Европа, которая долгое время отдавала свою безопасность на откуп Вашингтону, имеет и мотивы, и средства для того, чтобы защитить себя. Действительно, эта неделя показала, насколько она может быть эффективной, когда ее руководители действуют заодно. На фоне непостоянства Трампа у Европы есть шанс выйти из тени Америки.

Трамп неоднократно заявлял, что контроль над Гренландией жизненно важен для национальной безопасности США. Во-первых, он считает, что Китай и Россия заглядываются на этот остров, отчасти из-за его нетронутых залежей полезных ископаемых. Во-вторых, он хочет построить на этой территории свою систему противоракетной обороны "Золотой купол". В настоящее время Соединенные Штаты держат около 200 военнослужащих на гренландской космической базе Питуффик, а договор с Данией от 1951 года позволяет им увеличить их численность и построить дополнительные объекты на острове. Но Трамп настаивает: чтобы защитить что-то, этим надо владеть.

Соединенные Штаты, конечно же, не владеют ни одним из союзников по НАТО. Согласно логике Трампа, по этой причине их защита не может быть гарантирована. Нет уверенности, что он будет соблюдать положения статьи 5 о самообороне альянса. На самом деле, Трамп ранее заявлял, что может не захотеть защищать оказавшихся под угрозой союзников по НАТО, а недавно, когда на него насели журналисты, президент заявил, что не исключает выхода из НАТО из-за скандала с Гренландией. В своей капризной речи в Давосе он много жаловался: "Мы даем так много, а взамен получаем так мало".

Ни один президент не посеял столько сомнений в приверженности Америки трансатлантической безопасности. Похоже, это вытекает из презрения Трампа к Европе. Эти чувства нашли безжалостное отражение в Стратегии национальной безопасности его администрации. В этом опубликованном в конце прошлого года документе говорится об экономическом упадке Европы, чреватом "исчезновением цивилизации", о том, что она менее значима, чем другие регионы, такие как Латинская Америка и Восточная Азия. Документ даже ставит под сомнение то, что некоторым европейским странам хватит сил и мощи, чтобы "оставаться надежными союзниками".

Европа, соблазнявшая Трампа подарками, лестью и разговорами о "недопонимании", наконец начала проявлять определенную решимость. В ответ на угрозы президента США в адрес Гренландии Европейский парламент приостановил ратификацию торгового соглашения ЕС с Соединенными Штатами. Европейские лидеры задумались о встречных пошлинах и по настоянию Эммануэля Макрона рассмотрели вопрос использования инструмента Европейского союза против принуждения, который позволяет блоку отвечать на экономическое давление. А датский пенсионный фонд заявил, что продаст облигации казначейства США на 100 миллионов долларов.

Европейцы, несомненно, почувствовали облегчение от того, что спор о Гренландии не перелился через край. Но они ошибаются, если думают, что проблема заключается только в Трампе. Даже если он не будет добиваться антиконституционного третьего срока, его концепция "Америка прежде всего" и неприязнь к Европе все равно находят отклик в рядах движения MAGA, один из лидеров которого вполне может стать преемником Трампа. Если же следующие президентские выборы выиграют демократы, то США, скорее всего, будут уделять возрастающее внимание Китаю, единственной стране, способной бросить реальный вызов мировому господству Америки. Так или иначе, стратегические приоритеты Вашингтона будут и дальше смещаться.

Для европейских лидеров, ставших слишком инфантильными из-за многолетней зависимости от американской защиты, мир без НАТО фактически немыслим. Но они должны думать шире. Лишь отказавшись от своей инертности и взяв на себя обязательства по обеспечению военной автономии, ЕС вместе с Британией и Канадой может сбросить с себя кандалы зависимости от страны, которая все чаще смотрит на своих традиционных союзников с презрением и высокомерием.

Континент, безусловно, располагает для этого всем необходимым. Стандартные показатели военной мощи — население, валовой внутренний продукт, технологические достижения и уровень развития оборонной промышленности — свидетельствуют о том, что Европа может самостоятельно обеспечить собственную безопасность. Чего ей не хватает, так это политической воли. Поскольку она состоит из множества суверенных государств, действовать в унисон континенту изначально трудно. Некоторые страны, особенно Польша и прибалтийское трио, по-прежнему привязаны к американской защите по глубоко укоренившимся историческим причинам.

Эти препятствия неоспоримы, но не являются непреодолимыми. Европейский союз, сам по себе являющийся объединением государств, добился поразительной экономической и политической интеграции, включая наднациональные институты с существенными полномочиями. В 1950-х годах, когда начался процесс европейской интеграции, сегодняшняя федерация была немыслима. История Европы сама показывает, чего можно добиться.

В любом случае, у ее лидеров нет выбора. Либо они замкнутся в фатализме, либо решатся на политическую активность. Второе потребует переосмысления ориентированной на Америку европейской стратегии безопасности и внесения изменений в целях модернизации и совершенствования военной техники и инфраструктуры континента. Также надо будет отказаться от привычки их оборонных отраслей дублировать производство, и вместо этого распределить задачи, исходя из того, кто лучше всех может их выполнить.

Многое еще предстоит сделать, в том числе, увеличить инвестиции в маневренные бронетанковые формирования, в авиацию, интегрированную противовоздушную оборону, дроны, системы командования и управления. По крайней мере, изменения уже начинаются. Страны НАТО, не считая Америки, значительно увеличили расходы на оборону. В 2014 году только две из них выделяли на эти цели два процента ВВП. К 2025 году все достигли этого порогового значения, а шесть стран тратят три процента или больше. Их совокупные военные расходы составили 608 миллиардов долларов— в четыре с лишним раза больше, чем у России.

Россия не представляет непреодолимой военной угрозы, несмотря на все свои гибридные уловки и блеф (подобным занимаются страны НАТО, от которых Россия обороняется — прим. ИноСМИ). "Расскажите это полякам и прибалтам", — может ответить на это скептик. Это справедливо. Но нет никаких причин, по которым Европа не может разработать стратегию для защиты своего восточного фланга, особенно если она создаст долгосрочное военное партнерство с Украиной, обучая ее войска, продавая ей оружие и оказывая помощь в модернизации оборонных отраслей.

Чистый горный воздух помогает мыслить. В Давосе европейские лидеры смогли принять тот факт, что Америка больше не заинтересована в европейской безопасности и даже может стать для континента угрозой. Выбор очевиден. Европа может оставаться вассалом США, не имея возможности рассчитывать на американскую защиту. Либо же она может объединиться и взять в свои руки собственную судьбу.

Раджан Менон — заслуженный профессор международных отношений, работающий в Школе гражданского и глобального лидерства имени Колина Пауэлла, в Городском колледже Нью-Йорка, а также старшим научным сотрудником Института по изучению вопросов войны и мира при Колумбийском университете.