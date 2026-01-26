Войти
«Теперь мы – огромная сила»: в Грецию прибыл головной фрегат типа Kimon

Источник изображения: topwar.ru

На фоне роста напряжённости в отношениях с Турцией, переживающей подъём военной мощи, Греция стремится форсированными темпами модернизировать вооружённые силы. Одним из основных направлений является обновление корабельного состава.

В марте 2022 года Афины и французская компания Naval Group подписали контракт на поставку 3 фрегатов типа Kimon (FDI HN) стоимостью более €3 млрд. В ноябре 2025 года за €922 млн был заказан 4-й корабль этого же проекта. Головной фрегат Kimon (F-601) на днях прибыл в Грецию.

Вице-адмирал в отставке Спиридон Превезанос, активно участвовавший в выборе и согласовании технических параметров нового типа корабля, заявил по этому поводу:

Я плакал от гордости за свою родину, за наш флот. Они многое пережили из-за жестоких ограничений, из-за которых у нас столько лет не было кораблей, а теперь мы огромная сила в Эгейском и Восточном Средиземноморье.

По его словам, в течение 10 лет у греческого флота не было ни рабочих кораблей, ни даже краски для них, а офицеры бездействовали, получая жалование ни за что.

Источник изображения: topwar.ru

Тип Kimon – это более тяжеловооружённая и мощная версия стандартных французских фрегатов проекта Amiral Ronarc'h (FDI). Это многоцелевой корабль, способный вести борьбу с воздушными, надводными и подводными целями. Водоизмещение составляет около 4500 т, длина 122 м, ширина 18 м, скорость до 27 узлов, дальность хода 5 тыс. морских миль на крейсерской скорости 15 узлов. Экипаж состоит из 125 чел., включая авиагруппу.

Корабль оснащён передовой цифровой архитектурой, новейшими радарами с АФАР Sea Fire от Thales, а также средствами кибербезопасности.

Вооружение представлено 32 ЗУР Aster-30 от MBDA, 21-зарядной ПУ для ЗУР RIM-116 RAM Block 2B (для ближней самообороны), 8 ПКР MM40 Exocet Block 3C, двумя сдвоенными ТА для торпед MU90, одним 76-мм орудием Oto Melara от Leonardo, двумя 20-мм дистанционно управляемыми артустановками Lionfish от Leonardo. Имеется ангар для размещения 10-тонного вертолёта или вертикально взлетающего БПЛА.

Kimon (F-601) проходит мимо крейсера Georgios Averof типа Pisa – формального флагмана ВМС Греции:

Источник изображения: topwar.ru

Превезанос при сравнении фрегатов Kimon с турецкими проектами (в частности, с фрегатами класса Istanbul и с перспективным эсминцем TF-2000) считает, что греческий флот получит преимущество благодаря превосходству «качества над количеством».

Как он полагает, радар Sea Fire даёт Греции решающее преимущество. По его мнению, турецкие разработки (РЛС ÇAFRAD) пока находятся на стадии «догоняющих». Поэтому Kimon увидит цели (особенно малозаметные беспилотники и низколетящие ракеты) раньше и точнее, чем любой имеющийся у Турции корабль.

