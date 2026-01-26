Дональд, хватит! Что должна сделать Европа, чтобы противостоять жажде власти Трампа (Der Spiegel, Германия)

Spiegel: у Евросоюза достаточно сил для ослабления зависимости от США

Драма вокруг Гренландии и жесткая политика пошлин стали точкой невозврата для трансатлантических отношений, пишет Spiegel. В текущей ситуации ЕС оказался перед жестоким выбором: окончательно превратиться в вассала США, либо немедленно начать бороться за собственный суверенитет с помощью развития ядерного оружия и защиты экономики.

Константин фон Хаммерштайн (Konstantin von Hammerstein), Анн-Катрин Мюллер (Ann-Katrin Müller), Саймон Бук (Simon Book), Марсель Розенбах (Marcel Rosenbach), Тимо Леманн (Timo Lehmann), Бенедикт Мюллер-Арнольд (Benedikt Müller-Arnold) и Рене Пфистер (René Pfister)

Драма вокруг отложенной на данный момент аннексии Гренландии показала, насколько уязвима Европа. При этом у ЕС есть все средства, чтобы противостоять шантажу США. Передовая статья Spiegel.

Одной из характерных особенностей второго президентского срока Дональда Трампа стало то, что он отвечает на слабость жестокостью. Президент Франции Эммануэль Макрон ухаживал за Трампом, как почти ни один другой глава государства в Европе. Он пригласил президента США с супругой Меланией на ужин на Эйфелевой башне. А также на открытие отреставрированного собора Нотр-Дам. Трамп с удовольствием отправлялся в такие поездки, из которых он привозил гламурные фотографии.

Однако это не помешало ему в начале января в речи перед членами Конгресса США высмеять своего французского коллегу, назвав его плаксивым слабаком — политиком, который в частных телефонных разговорах умоляет не афишировать его уступчивость перед всем миром. "Пожалуйста, Дональд, не говорите об этом моему народу!" — пародировал он его.

Когда летом прошлого года Трамп пригрозил обложить Европейский союз пошлинами, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полетела в Шотландию, чтобы встретиться с Трампом в гольф-клубе. Там она заключила сделку, согласно которой европейские экспортные товары будут облагаться пошлиной до 15%, в то время как многие американские товары будут поступать в ЕС без надбавок.

Это было соглашение, которое можно охарактеризовать как "наглое" и это еще мягко сказано. Однако это не помешало фон дер Ляйен преподнести его как успех. Поведение руководства ЕС было настолько жалким, что Трамп воспользовался первой же возможностью, чтобы еще больше проверить предел терпения европейцев. В минувшие выходные он объявил, что будет облагать импорт из восьми европейских стран пошлиной до 25% до тех пор, пока не будет достигнута договоренность по вопросу Гренландии. Трамп неоднократно заявлял о своем намерении присоединить остров к США, хотя он принадлежит Дании, близкому союзнику Вашингтона и одному из основателей НАТО.

В среду вечером президент США отозвал угрозу ввести пошлины и заявил, что существует рамочное соглашение о будущем Гренландии, которое он обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об аннексии Гренландии речи больше не идет. Но насколько надежны слова такого президента? В среду днем Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что будет очень благодарен, если европейцы добровольно уступят Гренландию. "Если вы скажете „нет“, мы это запомним". Президент так не говорит.

Так говорит босс мафии.

Трамп хочет войти в историю

Извлекут ли европейцы из этого правильные уроки? Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом охарактеризовал поведение европейцев в Давосе как "жалкое". Вопрос в том, не дали ли европейцам просто передохнуть. Трамп хочет войти в историю как президент, который расширил территорию США, как когда-то президент Томас Джефферсон. С помощью покупки Луизианы в 1803 году он увеличил площадь страны более чем на два миллиона квадратных километров, в том числе за счет будущих штатов Арканзас, Оклахома, Канзас и Небраска.

"Мы снова будем воспринимать Соединенные Штаты как растущую нацию — нацию, которая приумножает свое богатство, расширяет границы, строит города, повышает ожидания и несет свой флаг к новым и великолепным горизонтам", — сказал Трамп во время своей инаугурации 20 января 2025 года. Год спустя становится ясно, что Трамп в своем империализме не останавливается перед бывшими партнерами.

Будущие поколения историков будут ломать голову над тем, является ли Трамп скорее политической или психопатологической проблемой — президентом, который в SMS-сообщении норвежскому премьер-министру Йонасу Гару Стёре жалуется, что "его страна" отказывает ему в Нобелевской премии мира и поэтому он больше не чувствует обязанности "думать только о мире". Но очевидно, что под руководством Трампа Соединенные Штаты превратились из партнера во врага Европы.

Трамп разделяет намерение президента России Владимира Путина расколоть европейцев и усилить те правые популистские партии, которые хотят разрушить Европейский союз. А с китайским лидером Си Цзиньпином его объединяет убеждение, что мир должен быть разбит на зоны влияния, в которых великие державы будут править практически без ограничений. "Чрезмерное влияние более крупных, богатых и сильных наций — это вечная истина международных отношений", — говорится в стратегии безопасности администрации Трампа.

Для Европы президентство Трампа — это одновременно и шок, и шанс. Оно наглядно показывает, насколько старый континент за последние десятилетия стал зависимым от США. Европейцы не производят современных боевых самолетов, которые могли бы составить конкуренцию американским стелс-истребителям пятого поколения. У них нет компаний, выпускающих кредитные карты и стартапов, занимающихся искусственным интеллектом, которые могли бы хотя бы приблизительно сравниться с американскими конкурентами. У них нет эффективного общего ядерного сдерживания.

А руководство ЕС в Брюсселе не имеет политического влияния, чтобы что-то изменить. Трамп распорядился о военном перевороте в Венесуэле, не проинформировав об этом заранее Конгресс США; его имперские аппетиты во внешней политике соответствуют практически неограниченной власти внутри страны. Европейский парламент сумел на пике кризиса в Гренландии отложить вступление в силу торгового соглашения с четырьмя южноамериканскими странами МЕРКОСУР, хотя это и было бы правильным ответом на империализм Трампа. Перекрестный фронт из депутатов от партии "Зеленые", "Левые" и "Альтернатива для Германии" способствовал посланию фатального сигнала слабости: Европа разваливается именно в тот момент, когда важно противостоять США.

Трамп явно хочет сделать Европу придатком США — колонией, которой он будет политически управлять и из которой он сможет отрывать куски по своему усмотрению. Если европейцы не будут решительно противостоять этому плану, они станут вассалами Соединенных Штатов.

Что тогда помешает Трампу присоединить Исландию, которая входит в Европейское экономическое пространство? Или Азорские острова, которые находятся в Атлантическом океане на полпути к США и принадлежат Португалии? Что помешает ему обложить Германию штрафными пошлинами, если кандидат в канцлеры от партии АдГ Алис Вайдель после следующих выборов в бундестаг заявит, что у нее украли победу? Президент США уже пригрозил ввести 200-процентную пошлину на французское вино и шампанское после того, как Макрон отказался вступить в "Совет мира" Трампа, который должен стать альтернативой ненавистной ему ООН.

Однако эра Трампа может также стать вторым днем рождения ЕС. Уже само его создание было чудом — попыткой после столетий войн и разрушений создать мирный порядок, который разрешает конфликты посредством переговоров и диалога, а не с помощью силы. Несмотря на все противоречия и неудачи, сначала Европейское сообщество, а затем и Евросоюз стали беспрецедентной историей успеха.

Теперь в этом новом мире он вынужден сделать парадоксальный шаг: если он хочет выжить в джунглях империй, он должен приобрести имперские рефлексы. Он должен быть готов защищать свою территорию и суверенитет от внешних угроз и бороться внутри страны с теми силами, которые объединяются с врагами Европы. Он должен научиться использовать свою экономическую мощь в качестве политического оружия и стратегически продвигать промышленность, чтобы не подвергаться шантажу. И в то же время ему необходимо вступать в союзы со странами и регионами, которые противостоят американскому империализму.

Это было бы подвигом, с которым Европа не сталкивалась со времен окончания Второй мировой войны. Но срочность момента может сломить сопротивление, которое до сих пор препятствовало переменам. А наглость Трампа может укрепить проевропейские силы. Уже сейчас партия АдГ в Германии и крайне правая партия "Национальное объединение" во Франции изо всех сил пытаются объяснить свою любезность по отношению к президенту США.

Что именно должна сделать Европа?

На ядерный зонтик США больше нельзя полагаться

Самое большое препятствие предстоит преодолеть в области внешней политики и обороны. Это ядро национального суверенитета, и ни Франция, ни Италия, ни Германия до сих пор не были готовы пойти на существенные уступки в этом вопросе. Однако это приводит к абсурдному результату: все вместе они часто зависят от США.

Нигде это не проявляется так явно, как в области военной политики. В общей сложности двенадцать европейских стран заказали или уже имеют в своем арсенале американский истребитель F-35, хотя, по мнению экспертов, из-за его сложного программного обеспечения его можно быстро вывести из строя, если Белый дом того пожелает.

Если европейцы хотят защищать себя, им нужна военная политика, подобная американской, где оружие в значительной степени стандартизировано — от боевого танка M1 Abrams до M17, стандартного пистолета вооруженных сил США. В то время как США обходятся примерно 30 системами крупного вооружения, то есть танками, военными кораблями или истребителями, европейцы в случае войны вступили бы в нее со 180 типами вооружения — это логистический кошмар.

Чтобы развеять хаос, европейцам нужно не только перестать защищать национальные оборонные промышленности. Они также должны согласиться на создание должности европейского комиссара по вооружениям, который в случае спора будет принимать решения и заказывать то, что наиболее целесообразно для сообщества. Невозможно? Политически невыполнимо? В прошлом это было верно. Но какова альтернатива? Неужели европейцы хотят оставаться в зависимости от США и продолжать ежегодно тратить десятки миллиардов на американское оружие?

Не менее важным является вопрос ядерного сдерживания в отношении России. Только неисправимые оптимисты все еще верят, что Дональд Трамп готов защищать Европу, рискуя при этом ядерной войной на американской территории. Едва ли что-либо противоречит доктрине Трампа "Америка превыше всего" больше, чем обещание НАТО о взаимной помощи.

В принципе, создать европейский ядерный зонтик не так уж и сложно. Европейцы могли бы участвовать в расширении французской Force de Frappe (доктрина ядерного сдерживания Франции — прим. ИноСМИ) и в обмен потребовать, чтобы президент Франции изменил ядерную доктрину страны таким образом, чтобы весь ЕС находился под защитой французских ядерных боеголовок. Критики возражают, что ни один президент не пойдет на столь далеко идущие обязательства, и, кстати, сильная женщина из "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая, возможно, в начале лета 2027 года переедет в Елисейский дворец, категорически исключила расширение ядерного зонтика на Европу.

Эти опасения вполне обоснованы. Если отнестись к ним серьезно, то есть только одна реальная альтернатива: коалиция желающих под руководством Германии создает собственную ядерную мощь и тем самым защищает континент.

Возражения против этой идеи и без того серьезны: Германия обязана оставаться без ядерного оружия в соответствии с международными соглашениями, такими как Договор о нераспространении ядерного оружия и Договор "Два плюс четыре". Недоверие к Германии слишком велико, чтобы допустить такую идею. Оснащение Германии ядерным оружием вызовет спираль наращивания ядерного вооружения. Все верно. Но бездействие приведет к тому, что Европа станет уязвимой для шантажа со стороны Кремля, в арсенале которого находится огромное количество боеголовок, готовых к применению.

В последние годы не только европейские политики, но и эксперты по безопасности, и журналисты очень хорошо объясняли, что невозможно. Но это роскошь, которую Европа больше не может себе позволить. Самое меньшее, что европейцы должны сделать, — это создать альянс ключевых стран, которые чувствуют себя ответственными за безопасность континента: к нему присоединились бы Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша и, в идеале, Украина, которая имеет самую большую и боеспособную армию в Европе.

Новый альянс мог бы продолжать использовать существующую структуру командования НАТО, даже если Трамп решит выйти из альянса. Европейцы пока не могут заменить многое из того, что делают американцы — от дозаправки в воздухе до систем противовоздушной обороны. Но есть общие стандарты и отработанные процедуры, на которые можно опираться.

Однако даже лучшая стратегия обороны не принесет пользы, если Европа не объединится в политическом плане. Соединенные Штаты Европы до недавнего времени считались причудливой идеей политических романтиков. Но в свете революции Трампа она вдруг представляется реальным политическим ответом на все более тревожную ситуацию в мире. Конечно, путь к этому долог, но уже сейчас есть возможности наделить руководство ЕС большей властью. Европейские партии могли бы выдвинуть ведущего кандидата и гарантировать, что в случае успеха он действительно станет председателем Еврокомиссии. Одновременно с этим должность председателя Совета можно было бы объединить с должностью председателя Комиссии.

В финансовом плане ЕС должен взимать собственные налоги и проводить активную инвестиционную политику. Европе нужна собственная разведка, чтобы избавиться от зависимости от американских спецслужб. Принцип единогласия почти по всем вопросам внешней политики и безопасности — это пережиток прошлого, который ослабляет Европу.

В экономическом плане ЕС — гигант

Многие из этих идей уже давно находятся на столе переговоров. Некоторые из них были сформулированы на "Конференции о будущем Европы". В 2022 году Европейский парламент потребовал созвать съезд, чтобы приступить к их реализации. Однако Европейский совет, который имеет исключительное право созывать съезд, не отреагировал. Правительства государств-членов опасаются потери власти и влияния и до сих пор считали, что тема Европы не поможет им выиграть выборы у себя дома. Но верно ли это в то время, когда ЕС выступает в качестве защиты от Трампа и злодеев этого мира?

Европа кажется слабой только потому, что до сих пор не умела использовать свои возможности. В экономическом плане ЕС — это гигант, второй по величине внутренний рынок в мире с 450 миллионами потребителей и валовым внутренним продуктом в размере более 18 триллионов евро. У Евросоюза достаточно сил, чтобы разгромить картели и обеспечить соблюдение рыночных правил. Он может наказывать компании, которые используют себя в качестве инструмента политической дезинформации и шантажа. Нужно только захотеть.

Трамп рассматривает американскую технологическую отрасль как инструмент своих имперских амбиций. Но правда также заключается в том, что без торговли с Европой Кремниевая долина не могла бы существовать. Согласно недавнему исследованию Института немецкой экономики (IW), европейские компании и потребители в последнее время получали 68% своего программного обеспечения из США, а торговый дефицит союза государств в сфере услуг по отношению к Америке составлял 95 миллиардов долларов в год.

Другими словами, Европа — это рынок, от которого технологические боссы в Калифорнии не могут отказаться. Китай, в том числе из-за политического соперничества с США, практически полностью выпадает из игры. В Африке и Южной Америке сравнительно мало денег. Если Европа перейдет на отечественные программные решения, это неизбежно приведет к падению курса акций Meta*, Google и Microsoft. А поскольку многие американцы инвестировали пенсионные накопления в акции, это сразу вызовет недовольство избирателей Трампа.

Китай показал, как можно нанести ущерб правительству США. После того как Трамп объявил о введении импортных пошлин в размере более 100%, Китай прекратил все поставки редкоземельных металлов, которые имеют огромное значение для производства микросхем и электронных компонентов в США. Кроме того, страна временно прекратила импорт американской сои, которую производят фермеры Среднего Запада, являющиеся ярыми сторонниками Трампа. В настоящее время Пекин в некоторых случаях платит более низкие пошлины, чем ЕС. "Китай был единственной страной, которая имела средства, чтобы заставить Трампа пойти на уступки", — заявил на прошлой неделе близкий сотрудник канцлера Фридриха Мерца. Но правда также заключается в том, что Китай, в отличие от Европы, был готов вступить в борьбу с правительством США.

ЕС даже не попытался показать Трампу орудия пыток, например, на финансовом рынке. США контролируют бизнес с кредитными картами. Однако центральный узел глобального финансового потока находится в Бельгии: это система SWIFT, через которую банки в 200 странах взаимодействуют друг с другом и без которой практически невозможно осуществить международный перевод. Уже в 2022 году SWIFT использовали как оружие, чтобы лишить россиян доступа к международным платежам.

Еще проще было бы, если бы Немецкий федеральный банк вывел свои золотые запасы из Федеральной резервной системы. Из-за давних связей в Нью-Йорке хранится около 1236 тонн, более трети запасов. Текущая рыночная стоимость: около 180 миллиардов евро. Перемещение их в хранилища во Франкфурте или Лондоне было бы более чем символическим актом. И, наконец, ЕС мог бы в одночасье принять решение проводить свои международные операции в евро, а не, как до сих пор, почти наполовину в долларах США. Таким образом, Европа укрепила бы внутренний финансовый рынок — в ущерб ведущей валюте США.

Закон о цифровых услугах и другие законы ЕС предоставляют все возможности для наказания технологических компаний, таких как Meta** или X, которые не соблюдают европейские правила. Налог на цифровые услуги сильно ударил бы по технологическим компаниям. А ЕС мог бы присоединиться к инициативе французского президента Макрона и запретить социальные сети для молодежи до 15 лет. Это было бы явным сигналом того, что Европа понимает, насколько вредны такие платформы, как Instagram*, для когнитивных способностей молодых людей. И знаком того, что Европа не готова допустить разрушение гражданского дискурса "социальными сетями", алгоритмы которых работают так, что продвигают самые экстремальные мнения.

Однако политическое давление будет эффективным только в том случае, если Европа сможет в долгосрочной перспективе удержать технологическое лидерство. В настоящее время преимущество США в области развития искусственного интеллекта кажется невосполнимым. Все крупные компании расположены в Калифорнии, и только в этом году в новую технологию будет инвестировано более 500 миллиардов долларов. Но Европа уже доказала, что она способна создать стратегически важную отрасль.

В начале 70-х годов Европа отставала от США в области авиационной техники так же, как сегодня в области искусственного интеллекта. "Вопрос в том, смогут ли европейцы вообще производить и продавать пассажирские самолеты класса лайнеров", — сказал тогдашний лидер ХСС Франц Йозеф Штраус. "Если нет, то европейский флаг исчезнет с неба". С помощью политиков в декабре 1970 года была основана компания Airbus — как германо-французское сотрудничество и конкурент в то время всесильных американских авиастроителей Boeing и McDonnell Douglas. Сегодня Airbus является лидером на рынке пассажирских самолетов: по всему миру эксплуатируется около 15 тысяч самолетов.

Возможен ли такой успех в области ИИ? С Mistral AI из Парижа у Европы по крайней мере есть один игрок на уровне языковых моделей. Его соучредитель Артур Менш в интервью SPIEGEL призвал ЕС ускорить темпы. Он считает, что и в области ИИ не обязательно становиться просто колонией США: "Мы можем это сделать, мы должны это сделать. На карту поставлена способность решать собственную судьбу".

Пример Deepseek показывает, что гонка в разработке искусственного интеллекта еще далека от завершения. Когда год назад на рынок вышла китайская языковая модель, ее разработчики доказали, что конкурентоспособные приложения ИИ возможны даже с небольшим бюджетом. Необходимые таланты есть и в Европе, как показывает пример основателя Mistral Менша. Он ушел из Google, чтобы создать в Европе альтернативу американским лидерам в области ИИ — OpenAI и Anthropic.

Трамп становится токсичным

Проблема Европы в том, что она сама верит в рассказы о своем упадке. Страдая от экономической слабости и политической агонии, она не находит оптимистичных сигналов. Но при ближайшем рассмотрении именно Трамп теряет свою силу. Снаружи он может казаться гигантом, но при ближайшем рассмотрении он теряет поддержку. Его политика крайне непопулярна в США. Его возраст все больше сказывается на нем.

А его политический стиль настолько отталкивающий, что даже его союзники в Европе отворачиваются от него. Трамп хочет усилить крайне правые силы в Европе, чтобы ослабить ЕС. Но поклонники Трампа, такие как лидер фракции АдГ Алис Вайдель или Ле Пен в Париже, дистанцируются от него с тех пор, как он набросился на Гренландию — они понимают, что в данный момент Трамп токсичен для них.

Останется ли это дистанцирование постоянным — пока неизвестно. Ле Пен и ее протеже Жордан Барделла недавно с гордостью сфотографировались с Чарльзом Кушнером, послом США во Франции и отцом зятя Трампа Джареда. Вайдель хранит кепку MAGA в своем офисе в бундестаге и была глубоко польщена, когда в феврале прошлого года вице-президент США Джей Ди Вэнс уделил ей внимание на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В США на мероприятиях движения MAGA часто появляется гость из АдГ. И вдруг они больше не хотят принадлежать к фан-клубу Трампа?

Для проевропейских партий многолетняя дружба правых с Трампом представляет собой большую возможность. Антимиграционный курс АдГ может привлекать многих избирателей, а их протесты против бюрократии и политкорректности вдохновляют многих граждан. Но действительно ли немцы хотят видеть у власти партию, которая симпатизирует президенту США, стремящемуся сделать Европу слугой США?

Среди националистов нет солидарности, и АдГ сейчас приходится усваивать этот урок. "Возможно, не все из нас учли, что немцы в целом очень критично относятся к тому, что делает Трамп", — скромно признается один из стратегов АдГ. Пример канадского премьера Марка Карни показывает, как либеральный политик был избран благодаря неодобрению избирателей по отношению к Трампу.

Европа переживает самый опасный период со времен холодной войны, это не вызывает сомнений. Не нужно большого воображения, чтобы представить, как континент катится в пропасть. Как он, подтачиваемый врагами Европы изнутри, теряет экономическую конкурентоспособность. И без помощи США оказывается в полной зависимости от властных амбиций Путина.

Тем не менее, ЕС по-прежнему достаточно силен, чтобы взять собственную судьбу в свои руки. Он только должен этого захотеть. И не должен сам себе мешать, как это было в случае с голосованием по соглашению с МЕРКОСУР в среду. Для этого необходимо, прежде всего, отказаться от иллюзии, что США под руководством Трампа по-прежнему являются партнером, как бы больно это ни было, особенно с учетом ситуации на Украине. Если Европа действительно противостоит Трампу, президент США, скорее всего, объявит Украину проблемой Европы и прекратит поддержку Украины со стороны Вашингтона. Тогда европейцы должны будут — совместно с правительством в Киеве — вести переговоры с Путиным. И решить, есть ли у них средства и силы для продолжения конфликта. К задачам по обеспечению независимости относится и реалистичная оценка собственной силы.

Мир начала XXI века напоминает мир конца XIX века. Совокупность силовых блоков, которые не доверяли друг другу, и чья конкуренция привела к катастрофе Первой и Второй мировых войн. Однако история — это не судьба, и она не обязательно должна повториться. Так же, как Трамп разрушает основы либерального мирового порядка, в январе 2029 года в Белый дом может въехать президент, который ценит нормы и партнерские отношения. До тех пор Европа должна жить в мире, который создал Трамп. Европа должна делать и то, и другое: надеяться на другой мир. И утверждать себя в реальном мире.

*Принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская

**Компания запрещена в России как экстремистская