Южнокорейская Hyundai Rotem рассчитывает на крупные заказы на поставку ОБТ K2 "Блэк Пантер"

ЦАМТО, 23 января. Южнокорейская компания Hyundai Rotem ведет переговоры с Ираком, Перу, Румынией и Саудовской Аравией о потенциальных сделках по поставке основных боевых танков K2.

Как сообщает ресурс Hankyung.com, согласно отчету, опубликованному 22 января южнокорейской брокерской компанией Kiwoom Securities, помимо Польши, Hyundai Rotem ведет активные переговоры по экспорту ОБТ K2 с несколькими странами.

Брокерская компания ожидает заключения дополнительных контрактов с Перу и возможных крупных закупок танков Ираком и Румынией.

В отчете говорится, что переговоры следуют за крупными поставками танков K2 в Польшу и отражают сохраняющийся высокий спрос на мировом рынке на южнокорейские наземные боевые системы.

По словам аналитика Kiwoom Securities Ли Хан-геля, в декабре прошлого года Hyundai Rotem подписала рамочное соглашение с Перу по поставке 54 основных боевых танков K2 и 141 колесной бронированной машины в рамках пакета стоимостью около 2 млрд. долл. Брокерская компания ожидает, что последующий контракт будет подписан уже в первой половине этого года, хотя ни одно из правительств пока не объявило о заключении какого-либо обязывающего соглашения.

В отчете также отмечается, что Ирак рассматривает возможность приобретения до 250 танков K2 в рамках программы замены устаревающей бронетехники. Летом прошлого года высокопоставленная иракская делегация посетила производственные мощности Hyundai Rotem и ожидается, что контракт стоимостью около 6,5 млрд. долл. будет подписан в конце этого года. Официального подтверждения от иракского правительства или Hyundai Rotem не поступало.

Румыния также упоминается как потенциальный заказчик. Согласно данным Kiwoom Securities, правительство Румынии выделило во второй половине прошлого года бюджет в размере приблизительно 6,5 млрд. евро на программу создания танков нового поколения, целью которой является закупка 216 ОБТ. В отчете танк K2 характеризуется как один из ведущих кандидатов на участие в румынской программе, наряду с другими западными образцами.

С учетом растущего экспорта, Kiwoom Securities также пересмотрела ожидания относительно краткосрочных финансовых результатов Hyundai Rotem. По оценкам брокерской компании, выручка за четвертый квартал 2025 года составит 1,5487 трлн. вон, что на 7,5% больше, чем годом ранее, а операционная прибыль – 279,1 млрд. вон, что на 72,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Оценка брокерской компании последовала за более ранними сообщениями в СМИ и рыночными спекуляциями относительно экспортных планов Hyundai Rotem, что побудило компанию опубликовать официальное заявление, разъясняющее, что она действительно ведет предварительные переговоры по продажам с несколькими странами, но окончательные контракты еще не заключены. Hyundai Rotem заявила, что предоставит обновленную информацию после достижения конкретных договоренностей с зарубежными партнерами.