Зеленский возмущается "расколотой" Европой, которая колеблется перед российской угрозой, в преддверии переговоров о мирном урегулировании между Россией, Украиной и США (Daily Mail, Великобритания)

Зеленский в Давосе подверг европейских союзников Киева резкой критике, пишет Daily Mail. Читатели британского издания отметили: Европа для этого человека стоит на десятом месте, а в первую очередь ему интересен собственный кошелек.

Джон-Пол Форд Рохас (John-Paul Ford Rojas)

Вчера в Давосе Владимир Зеленский в своей пламенной речи возмутился "расколотой" Европой, которая колеблется перед "российской угрозой".

Президент Украины обвинил континент в "потере ориентиров", поскольку "калейдоскоп малых и средних держав" не смог противостоять запугиванию — повторив тем самым частую критику Дональда Трампа в адрес европейских лидеров.

Это заявление, которое потрясло политическую и деловую элиту, собравшуюся на Всемирном экономическом форуме, прозвучало в чувствительный момент мирных переговоров.

Сегодня в Абу-Даби должны состояться трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией, хотя глава НАТО Марк Рютте и советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл более осторожно оценивают шансы на успех, чем американские переговорщики.

Украина по-прежнему подвергается атакам со стороны вооруженных сил России, спустя почти четыре года после начала боевых действий. Параллельно страна переживает суровую зиму с температурой −20°C, испытывая нехватку энергии из-за российских атак по инфраструктуре.

Несмотря на то, что Европа выделила миллиарды долларов на поддержание экономики страны и боеприпасы для продолжения боевых действий, Зеленский, по-видимому, считает, что оказанная помощь не соответствует высокопарным обещаниям лидеров континента.

Его гневная речь, по-видимому, сигнализирует о том, что он начинает терять терпение. Выйдя на сцену под шум оваций, Зеленский приступил к горькому сравнению текущей ситуации с сюжетом кинофильма "День сурка", в котором телевизионный ведущий вынужден снова и снова проживать один и тот же день.

"Никто не хотел бы жить так — повторяя одно и то же в течение недель, месяцев и долгих лет, — сказал он. — И все же именно так мы живем сейчас".

"Каждый подобный форум доказывает это: всего год назад здесь, в Давосе, я закончил свою речь словами "Европа должна уметь защищаться". Прошел год, и ничего не изменилось: мы по-прежнему находимся в ситуации, когда я должен повторять те же слова. Но зачем?"

Он обвинил лидеров в бездействии в связи с угрозами США в адрес Гренландии — они надеялись, что все пройдет само собой — и в том, что они слишком поздно отреагировали на протесты в Иране и "репрессивные меры мулл", в результате чего тысячи людей "утонули в крови" (по данным МВД Ирана, по состоянию на 22 января в результате беспорядков погибли 3117 человек, включая сотрудников правоохранительных органов, — прим. ИноСМИ).

Зеленский сказал, что Европа не смогла выработать ответ на действия "мировых агрессоров", и раскритиковал неспособность остановить поток российской нефти. Он также резко раскритиковал решение не позволять Украине использовать замороженные в Европе российские активы для защиты страны.

Зеленский приветствовал признаки готовности Великобритании и Франции направить войска для обеспечения соблюдения мирного соглашения, но заявил, что никакие гарантии безопасности не будут работать без поддержки Трампа и Америки.

Он добавил: "Европа любит обсуждать будущее, но избегает принимать решения сегодня — решения, которые определяют будущее".

Он также сказал, что все европейские лидеры обеспокоены тем, что произойдет, если США не придут на помощь континенту в случае российского нападения (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", — прим. ИноСМИ).

"Европа должна знать, как защитить себя" — сказал Зеленский.

"Если Европа не будет восприниматься как глобальная сила, если ее действия не будут пугать противников, она всегда будет лишь реагировать — наверстывая упущенное в связи с новыми опасностями и угрозами.

В Европе ведутся бесконечные споры и многое остается несказанным, что мешает континенту объединиться и говорить достаточно честно, чтобы найти реальные решения.

Слишком часто европейцы обращаются друг против друга — лидеры, партии, движения и сообщества — вместо того, чтобы объединиться, чтобы остановить Россию. Вместо того, чтобы стать по-настоящему глобальной силой, Европа остается красивым, но раздробленным калейдоскопом малых и средних держав".

Речь прозвучала после того, как Зеленский провел с Трампом закрытую встречу продолжительностью около часа в Давосе. Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие", а Зеленский сказал, что они были "продуктивны и значимы".

Ранее посланник Трампа Стив Уиткофф оптимистично высказался о перспективах мирных переговоров.

Во время ежегодного украинского завтрака в Давосе он сказал: "Сейчас мы находимся на завершающем этапе, и я действительно настроен оптимистично. Думаю, что остался всего один вопрос... и он разрешим".

Однако на том же мероприятии Марк Рютте занял более осторожную позицию, заявив: "Сегодня Киев, Харьков и Львов, а также многие другие небольшие города Украины подвергаются ударам российских ракет и дронов... (в Москве неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, — прим. ИноСМИ). Поэтому мы должны следить за ситуацией на Украине — не упускать ее из виду, что означает: прекрасно, мирные переговоры, фантастика; мы сделаем все, чтобы они завершились успешно, но это не произойдет завтра. Однако уже завтра им нужны перехватчики и военная поддержка".

Британский политик Пауэлл заявил, что Путин не проявил никаких признаков готовности к компромиссу или переговорам.

"Он очень осторожен. Он дзюдоист — оставляет за собой все варианты. Поэтому мы должны оказать на президента Путина финансовое и военное давление и установить крайний срок, когда он должен принять решение", — сказал он.

Пауэлл добавил: "Это не разрешится завтра. Важно оказывать давление, как делает Стив [Уиткофф]... Мы должны оставаться привержены этой цели и, прежде всего, мы должны найти способ серьезно вовлечь в это Путина".

Вчера вечером Уиткофф и его коллега, американский посланник Джаред Кушнер, вылетели из Давоса в Москву, чтобы встретиться с Путиным для дальнейших переговоров о прекращении конфликта.

Комментарии читателей Daily Mail:

BangleJamNoon

Когда все это началось, я постоянно повторял, что он мошенник, который просто набивает карманы своим друзьям. Теперь все прояснилось!

Sprebek

Он что, серьезно так говорит после всего, что мы сделали, чтобы поддержать его?!

rita Reynolds

Зеленский должен обратить внимание на неспособность Украины защитить себя от России — ему пришлось бежать в Европу, чтобы просить оружие и деньги. Зеленский и его так называемое правительство коррумпированы, и всегда были таковы.

Essexex23

Возвращайся в свою коробку, ты, мелкая пешка. Мы дали тебе миллиарды, надеясь, что ты будешь благосклонен к нам в будущих торговых сделках, но единственный человек, который тебе нужен, — это Трамп. К черту Украину.

Potato Brain

Почему пользователи обращаются против Зеленского? Может быть, потому что он тоже прозрел и понял, что ЕС — всего лишь фарс? Торговый картель, управляемый мелочными и слабыми лидерами. У них нет мужества остановить Россию, они лишь говорят банальности и сорят деньгами. Они не помогут Украине победить — они лишь поддерживают ее на плаву, чтобы они могли продолжать покупать российский газ. Трамп настойчиво говорил им, что это европейский конфликт и что 27 стран должны его урегулировать. К сожалению, европейцы разрушили свои собственные государства неконтролируемой иммиграцией, поэтому не станут беспокоиться о спасении другой страны. Коалиция желающих, ха-ха-ха, жалкое зрелище.

DazBo

Зеленского нужно лишить власти. Страны вложили миллиарды в его конфликт, а он жалуется, что этого недостаточно. Проблема не в Путине, а в нем и Европе.

J_H65

Мерзкое создание. Единственное, что его интересует, — постоянный приток денег.

Scobydo

Запасы кокаина на исходе.

GBK

Украина не вправе указывать европейцам, что им делать. Это страна, которой управляют картели, а не профессиональные дипломаты или политики. Попросите украинских лидеров предоставить свои резюме, и вы увидите бывших боксеров, моделей, комиков и т.д.