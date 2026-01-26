Войти
Варшава рассматривает вариант строительства собственного «польского Пентагона»

Источник изображения: topwar.ru

У Польши может появиться собственный Пентагон, аналогичный американскому. Проект будущего главного оборонного комплекса Польши уже готов и представлен депутатам на рассмотрение. Об этом пишет польская пресса.

В минувшую среду, 21 января, в польском Сейме прошла презентация проекта «польский Пентагон», депутатам показали, каким будет построенное здание, какие функции оно будет выполнять, а также возможная стоимость проекта. Пока окончательное решение не принято, это потребует долгого времени и очень больших денег.

По мнению создателей, создание штаб-квартиры позволит интегрировать командные структуры с одновременным применением современных строительных, оптоволоконных, кибернетических и спутниковых технологий в одном месте.

Источник изображения: topwar.ru

Здание предложено строить восьмиугольным, где каждая сторона будет соответствовать одному направлению. Всего в здании планируется разместить: штаб-квартиру Минобороны (обеспеченный центр работы с инфраструктурой для управления государством во время войны, связи с общественностью и борьбы с дезинформацией, а также защиты культурных ценностей); Генеральный штаб и Генеральное командование видов ВС (главный командный пункт ВС Польши, отвечающий за военные операции, мобилизацию, разведывательный анализ и связь с НАТО и союзниками); центр спутниковых операций; комплекс противоатомных убежищ; подземный полевой госпиталь; центр автомобильных и железнодорожных туннелей; приюты для жителей Варшавы примерно на 30 тысяч человек; посадочную площадку для тяжелых вертолетов.

Судя по презентации, «польский Пентагон» планируют построить в районе Варшавы. Пока же есть проблемы с землей, на нее еще нужно получить право собственности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Польша
США
NATO
