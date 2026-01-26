Войти
Роскосмос провел тренировку с новой схемой страховки для работы за бортом МКС

Источник изображения: © ЦПК имени Ю.А. Гагарина

Она дает большую свободу действий

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в ходе тренировки отработали использование новой схемы страховки для внекорабельной деятельности.

"Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин отработали технику и порядок действий при типовых операциях и расчетных нештатных ситуациях во время работы за бортом МКС. Во время тренировки они использовали новый вариант страховки при перемещении по внешней поверхности российского сегмента МКС", - сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации уточнили, что во время работы в открытом космосе используются два фала (страховочных троса). Согласно классической схеме страховки, фалы имеют разную длину: один - короткий, длиной около 1 м, второй - фал переменной длины, имеющий в основе пружину, способную растягиваться до 3 м.

По протоколу новой схемы страховки космонавты использовали оба фала переменной длины, что дает большую свободу действий.

Схема страховки с двумя фалами переменной длины впервые была успешно применена космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким в открытом космосе 16 октября 2025 года.

"Они посмотрели, как это работает, им очень понравилось. И мы также выполняли эти работы в гидролаборатории до их выходов в открытый космос, и сегодня при работе в разных случаях использовали как короткий фал, так и фалы переменной длины", - рассказал космонавт Сергей Прокопьев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
