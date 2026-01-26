Владимир Путин: армия России должна оснащаться "умной" техникой на базе наших собственных решений

ЦАМТО, 23 января. Армия России должна оснащаться "умной" техникой на базе наших собственных решений, заявил президент России Владимир Путин 22 января на совещании по развитию микроэлектроники.

Ниже вступительное слово В.Путина на совещании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый вечер!

Мы сегодня с вами рассмотрим вопросы развития отечественной электронной промышленности, а конкретно – разработки и производства электронной компонентной базы, современных интегральных схем. Такие технологии относятся к числу самых сложных и наукоемких направлений.

Ведущие государства и объединения – США, Китай, страны ЕС – ориентируются сейчас на укрепление суверенитета по основным элементам производственной цепочки в электронике, концентрируют на этом усилия, потому что для всех абсолютно очевидно: обеспечить экономическое и технологическое развитие, технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий, квантовых вычислений не просто сложно, а невозможно без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы. Это, как говорится, основа основ.

И, наконец, что касается сферы безопасности и обороны. Все современные, и тем более перспективные, виды вооружений становятся все более требовательны к эффективности электронной компонентной базы. Очевидно, что армия России должна оснащаться "умной" техникой на базе наших собственных решений. В полной мере это относится и к гражданской, кстати говоря, сфере.

Отмечу, что у нас в столь чувствительной технологической области созданы определенные заделы, есть сильные научные школы по целому ряду направлений, формируется соответствующая инфраструктура тестирования, выпуска продукции электроники. В конце прошлого года открыт центр фотоники. На этой площадке будут выпускаться интегральные схемы, которые способны существенно повысить скорость передачи данных.

Между тем необходимо наращивать усилия по созданию отечественной технологической платформы в сфере микроэлектроники. Мы с вами, со многими здесь присутствующими постоянно на протяжении уже многих месяцев возвращаемся к этому вопросу – и с глазу на глаз, и в более широком составе постоянно об этом говорим. Необходимо усиливать те позиции, где у нас уже есть преимущества, тесно интегрировать работу ученых с компаниями, с реальным сектором производства.

В целом следует кардинально повысить эффективность управления развитием отечественной электроники. Знаю и об идее создания соответствующей межведомственной комиссии. Здесь, безусловно, важно не просто сформировать и сформулировать такую структуру, а за счет ее возможностей реально обеспечить сверхоперативное рассмотрение всех вопросов и принятие решений в этой сфере.

Я попрошу и Администрацию Президента, и Правительство определить детали работы такой комиссии. Считаю необходимым, чтобы ее возглавили первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович и помощник Президента России Андрей Александрович Фурсенко.

Давайте начнем работать.

<…>

С основным докладом выступил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. На совещании также выступили президент Российской академии наук Геннадий Красников, председатель правления Сбербанка Герман Греф, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, мэр Москвы Сергей Собянин и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.