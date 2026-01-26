Малый уровень защиты от БПЛА: Франция получила первые бронемашины Appui Scorpion

Источник изображения: topwar.ru

Французская армия получила первые 30 бронеавтомобилей Appui Scorpion 4х4 («Поддержка скорпиона»), предназначенных для ведения боевых действий высокой интенсивности и борьбы с беспилотниками.

Всего Минобороны заказало в феврале 2025 года 530 машин этого типа. Они создаются путём установки на лёгкий БА Serval VBMR-L 4х4 (цена базовой версии которого составляет около €1 млн) цифровой системы управления и средств радиосвязи. Общая стоимость этого оборудования, предназначенного для всего закупленного парка Appui Scorpion, составляет €1 млрд.

Если типовой Serval, ставший основой сил быстрого реагирования Франции, – это просто «легкобронированное такси» для пехоты, то версия Appui Scorpion представляет собой мобильный узел управления и поддержки. Она имеет несколько подвидов, хотя все 530 заказанных машин объединяет то, что они являются информационными центрами.

Serval VP («обеспечение прохода») является модификацией Appui Scorpion, предназначенной для оказания поддержки передовым подразделениям и обеспечения безопасного продвижения колонны. Её главным снаряжением является усиленный комплекс РЭБ BARAGE от Thales с широкополосным воздействием для подавления радиоуправляемых фугасов и дронов.

Serval AC («огневая поддержка») отвечает за усиление огневой мощи пехотного отделения. Она вооружена дистанционно управляемым боевым модулем Hornet (с 12,7-мм пулемётом или 40-мм гранатомётом) и ПТРК Akeron MP, который работает по внешнему целеуказанию.

Serval SA («разведка и целеуказание») представляет собой разведывательный мобильный узел, оборудованный выдвижной мачтой с оптико-электронной станцией (тепловизоры, лазерные дальномеры).

Serval LAD:

Serval ARLAD («реактивная адаптация для борьбы с беспилотниками») является «зенитчиком», отвечающим за малый уровень защиты от БПЛА. На крыше машины размещён небольшой радар с ФАР от Hensoldt, который обнаруживает даже малогабаритные квадрокоптеры на расстоянии нескольких км. Комплекс РЭБ BARAGE (в разведывательной модификации) генерирует помехи, обрывая связь дрона с оператором или блокируя сигналы GPS. При этом он координирует частоты через общую сеть SICS, чтобы рации и дроны союзных сил продолжали работать. За уничтожение БПЛА отвечает дистанционно управляемый боевой модуль Hornet Air Shield, оснащённый 40-мм гранатомётом, который стреляет боеприпасами с программируемым подрывом.

Serval LAD / DSA («борьба с дронами» / «ПВО») – это перспективный подвид, который будет снаряжён 30-мм автоматической пушкой ARX-30 (та же, что стоит на вертолёте Tiger, но прошедшая адаптацию) с боеприпасами с программируемым подрывом. Начало поставок запланировано к 2028 году.

Все перечисленные подвиды Appui Scorpion работают и взаимодействуют в рамках единой БИУС SICS, к которой также должны быть подключены все бронеавтомобили VBMR-L Serval, EBRC Jaguar, VBMR Griffon, модернизированные танки Leclerc XLR, САУ CAESAR (в версии NG), пехотинцы (через комплекс FELIN), дроны SMDR и Nano-UAV.