«Рабочая лошадка островов»: японская машина Type 16 получила защиту от дронов

Источник изображения: topwar.ru

Японская армия начала оснащать свои боевые машины Type 16 новыми средствами защиты, предназначенными для противодействия дронам.

Так, на вооружении 4-й пехотной дивизии была впервые замечена сетчатая конструкция, прикрывающая верх башни, её заднюю часть и панорамный прицел командира. Также дополнительное усиление получила передняя часть корпуса: на ВЛД, над моторным отсеком, размещена бронепластина.

Ранее подобная, противокумулятивная, защита была замечена на японских ОБТ Type 90 и Type 10. Западные обозреватели воспринимают её весьма скептически:

Сложно оценить её эффективность против БПЛА по сравнению с обширной защитой боевых машин, характерной для российских войск.

Type 16 MCV («манёвренная боевая машина») 8×8 со 105-мм пушкой, принятая на вооружение в 2016 году, является одним из основных средств огневой поддержки подразделений быстрого реагирования и разведки. Её роль высоко оценивается местными экспертами:

Для Японии, владеющей тысячами островов, важно обеспечить манёвренное развёртывание сил. Это рабочая лошадка островов даже в мирное время.

Всего японская армия получила к настоящему времени более 200 экземпляров. Командование сознательно сокращает парк ОБТ (с 760 до 390 единиц), заменяя их мобильными Type 16. Это позволяет быстро перебрасывать огневую мощь на отдалённые острова с помощью военно-транспортных самолётов Kawasaki C-2, что невозможно сделать с 50-тонными ОБТ.