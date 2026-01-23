Специальное выступление федерального канцлера Германии Фридриха Мерца (World Economic Forum, Швейцария)

Фридрих Мерц: прежний мировой порядок рушится с поразительной скоростью

Старый мировой порядок быстро рушится, ведущие позиции Америки подвергаются сомнению, заявил канцлер Германии Мерц в ходе выступления на форуме в Давосе. По его словам, угрозы США в адрес Европы разрушили доверие между союзниками, и его теперь предстоит восстанавливать.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, вел беседу президент и генеральный директор форума Бёрге Бренде (Børge Brende).

Бёрге Бренде: Господин канцлер, как здорово снова видеть вас в Давосе. В прошлый раз вы были здесь не как канцлер, а теперь вы глава крупнейшей экономики Европы. Очень рад здесь вас видеть. Вы заняли свой пост в мае, в период значительных изменений и растущей геополитической напряженности. В торговле происходит процесс фрагментации. Безопасность стала одним из главных приоритетов, а технологические достижения меняют наши экономики с невероятной скоростью. Европа должна ответить на эти вызовы, и Германия как ее экономический лидер несет особую ответственность за формирование будущего нашего континента. Я знаю, что после вашего выступления вы отправитесь на другую встречу, в Брюссель. Как вы уже заметили, господин канцлер, в Давосе происходят важные события и процессы. Я думаю, что сегодня вечером в Брюсселе обсуждение вопросов, касающихся Гренландии, пройдет более непринужденно.

С момента вашего прихода к власти вы продемонстрировали значительные достижения, внеся важные изменения в фискальскую политику, осуществив масштабные инвестиции в оборону и инфраструктуру, а также повысив активность Германии на международной арене. Как отмечал Марио Драги (Mario Draghi), без решительных действий Европу ждет "медленная агония". Поэтому в данный момент необходимо лидерство, которое будет воплощать ясность, уверенность и решимость. Мы с нетерпением ждем вашего выступления и хотим выразить благодарность за ваше крайне важное руководство в это непростое для Европы и Германии время.

Фридрих Мерц: Президент Бёрге Бренде, дамы и господа, спокойствие и мир в Давосе резко контрастируют с мировыми процессами, в ходе которых старый порядок рушится с поразительной скоростью. Позвольте мне рассказать вам о том, как новое правительство Германии воспринимает эти значительные изменения, которые имеют крайне важные последствия для нашей свободы, безопасности и процветания.

В последние недели и месяцы мы стали свидетелями начала новой эры. Боевые действия на Украине стали самым ярким проявлением этого. Но перемены гораздо глубже. Китай, благодаря стратегической дальновидности, пробился в ряды великих держав. Позиция Соединенных Штатов как ведущей державы в мире подвергается сомнению. И Вашингтон реагирует на это радикальным изменением своей внешней политики и политики безопасности. Мы вступили в эпоху политики великих держав. Международный порядок последних трех десятилетий, основанный на международном праве, всегда был несовершенным. Сегодня пошатнулись уже его основы. Этот новый мир великих держав строится на силе, влиянии и, в крайних проявлениях, применении насилия. Это неуютное место. Мы не обязаны принимать эту новую реальность как неизбежность. Мы не находимся во власти этого нового мирового порядка. У нас есть выбор. Мы можем формировать будущее. Чтобы преуспеть, мы должны взглянуть в лицо суровым реалиям и наметить свой курс с трезвым реализмом.

Два дня назад [премьер-министр Канады] Марк Карни (Mark Carney) сказал в этом зале с этого места, что мы больше не должны полагаться только на силу наших ценностей. Мы также должны осознать ценность нашей силы. Я разделяю эту точку зрения. И, глядя в эту комнату, в этот зал, я хочу сказать, что большинство из нас разделяет ее. И это хорошая отправная точка.

Европейские друзья, позвольте мне напомнить, что наша нынешняя сила основывается на трех основных принципах: безопасность, конкурентоспособность и единство. Во-первых, мы должны вложить огромные средства в нашу обороноспособность. И мы это делаем. Во-вторых, мы должны быстро повысить конкурентоспособность наших экономик. И мы это делаем. В-третьих, мы должны сплотиться, как в рамках Европы, так и с единомышленниками за ее пределами. Мы это делаем. Двигаясь вперед, мы никогда не должны упускать из виду одну важную деталь. Мир, где сила имеет решающее значение, — опасное место. Сначала это может затронуть небольшие страны, затем средние державы и, в конце концов, большие государства. Я знаю это не понаслышке. В XX веке моя страна, Германия, прошла через этот путь и встретила свой трагический конец. Это привело мир к тому, что он оказался на краю пропасти. Поэтому давайте всегда помнить, что наша главная сила заключается в способности формировать партнерские отношения и альянсы на равноправной основе.

Эти отношения строятся на взаимном доверии и уважении. Я хочу напомнить вам, что после 1945 года Соединенные Штаты Америки вдохновили нас, немцев, на принятие этой логики. Благодаря этому НАТО стало самым сильным альянсом в истории. Именно поэтому мы продолжаем придерживаться этой идеи.

В последние дни администрация США настойчиво требует усиления своего влияния в Гренландии. Вашингтон утверждает, что это необходимо для противодействия угрозам безопасности в районе Крайнего Севера. Мы приветствуем то, что Соединенные Штаты серьезно относятся к угрозе, исходящей от России в Арктике (тезис носит чисто спекулятивный характер, никакой "угрозы" Россия не несет, — прим. ИноСМИ). Эта угроза сама по себе является явным выражением возобновившегося соперничества великих держав. Она направлена ​​как против Европы, так и против Соединенных Штатов. Мы ежедневно сталкиваемся как с растущим числом гибридных атак со стороны России в Балтийском море (бездоказательное утверждение, — прим. ИноСМИ), так и в ходе военных действий на территории Украины. Мы разделяем убеждение, что как европейские союзники по НАТО мы должны прилагать больше усилий для обеспечения безопасности Крайнего Севера в рамках НАТО. Это общий трансатлантический интерес. Германия именно это и делает. Мы делаем это в рамках НАТО, и мы будем делать больше. Наши соседи и партнеры в Европе, включая Данию и народ Гренландии, могут рассчитывать на нашу солидарность. Мы защитим Данию, Гренландию и Север от угрозы, исходящей от России. Мы будем отстаивать принципы, на которых основано трансатлантическое партнерство, а именно суверенитет и территориальную целостность. Мы поддерживаем переговоры между Данией, Гренландией и Соединенными Штатами на основе этих принципов.

В последние дни я обсуждал это с президентом Трампом, премьер-министром [Дании] Фредериксен, генеральным секретарем [НАТО] Марком Рютте и другими. Цель этих переговоров — договориться о более тесном сотрудничестве между союзниками на Крайнем Севере и за его пределами. Это хорошая новость, что мы делаем шаги в правильном направлении. Я приветствую вчерашние заявления президента Трампа. Это правильный путь. Это правильный путь, потому что любая угроза захвата европейских территорий силой была бы неприемлема.

И, дамы и господа, новые тарифы также подорвут основы трансатлантических отношений. Если их введут, ответ Европы будет единым, спокойным, взвешенным и твердым.

Двигаясь вперед, мы четко осознаем свои цели. Во-первых, в новую эпоху, когда на мировой арене появляются новые великие державы, Европа должна оставаться единой и независимой. Во-вторых, мы не должны отказываться от НАТО. На историческом саммите НАТО в Гааге в июне прошлого года мы заложили прочный фундамент для этого. Европа инвестирует сотни миллиардов евро в свою безопасность. Это был замечательный трансатлантический успех. Теперь мы должны восстановить доверие, на котором построен этот альянс. Европа знает, насколько оно ценно. Мы глубоко убеждены, что оно может стать сильнейшим конкурентным преимуществом Соединенных Штатов в эпоху великих держав. У демократий нет вассалов. У них есть союзники, партнеры и доверенные друзья.

Позвольте мне выразить это в нескольких словах на немецком языке. Мы вступаем в новую эру великих держав. Мы находимся в самом центре этого мира. Ветер очень силен, и он представляет для нас угрозу. Вы это чувствуете, и мы все это ощущаем. Однако мы должны ясно понимать этот мир, не подчиняясь ему. Мы способны изменить его в соответствии с нашими идеалами. Мы обязаны оставаться верными своим ценностям. Мы должны использовать свои собственные силы. И мы это делаем. Мы вкладываем огромные средства в нашу собственную безопасность. Мы стремимся сделать наши экономики более конкурентоспособными и активно сотрудничаем с европейскими партнерами. Это сотрудничество открывает перед нами новые горизонты и возможности, способствуя не только развитию, но и укреплению нашего суверенитета в условиях меняющегося мира. Мы будем решительно отстаивать это в наших отношениях с соседями, и наши соседи могут рассчитывать на нашу твердую поддержку. Хотя в последние несколько месяцев было нелегко наблюдать за развитием трансатлантического партнерства, мы обязаны его сохранять.

Я хотел бы подчеркнуть важность принципа надежды. Как европейцы, мы понимаем, насколько необходимо доверие к НАТО. В эпоху великих держав Соединенные Штаты также должны полагаться на это доверие между нами. Это основное конкурентное преимущество как для них, так и для нас. У диктаторов могут быть вассалы, но мы должны быть партнерами и надежными друзьями. Это станет основой нашей работы, и мы будем усердно трудиться, чтобы это не было забыто.

Правительство [ФРГ] поставило перед собой две цели. Во-первых, Германия должна восстановить свою экономическую мощь. Во-вторых, мы хотим вновь сделать Европу ключевым игроком в мировой политике, экономике и, в особенности, в обороне. Нам необходимо уметь защищать себя, и сделать это нужно быстро. Эти цели дополняют друг друга. Экономическая конкурентоспособность и способность формировать мировую политику — две стороны одной медали. Германия может указывать путь Европе только в том случае, если будет экономически сильной. А геополитическое влияние Европы и наша обороноспособность во многом зависят от экономического процветания континента.

Дамы и господа, наша политика сейчас должна быть чрезвычайно амбициозной и смелой. Мы должны добиться прогресса одновременно в четырех областях. Мы должны продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за справедливый мир. Мы должны быть в состоянии защитить себя в Европе. Мы хотим уменьшить зависимость, которая в настоящее время делает нас уязвимыми. И мы стремимся создать условия для того, чтобы наша экономика могла полностью раскрыть свой потенциал для инноваций и развития. Это сработает только в том случае, если мы будем работать вместе как единый Европейский союз. И будьте уверены, Германия берет на себя здесь особую ответственность. Именно поэтому с самого начала моего пребывания на посту мы приняли решение увеличить расходы Германии на оборону до 5% ВВП. Это огромный рост. Укрепление нашего военного потенциала означает укрепление нашего суверенитета. Мы постоянно усиливаем нашу обороноспособность, что позволяет нам снижать экономическую и технологическую зависимость.

В этой стратегии нет места самоизоляции и протекционизму. Напротив, мы стремимся к установлению стратегически скоординированных связей со всеми странами мира. Торговые амбиции Европы предельно ясны. Мы хотим быть альянсом, предлагающим открытые рынки и торговые возможности. Мы стремимся к установлению справедливых правил торговли и обеспечению равных условий для всех участников рынка. Европа должна стать противовесом государственно поддерживаемым недобросовестным торговым практикам, сырьевому протекционизму и произвольным пошлинам. Соглашение с МЕРКОСУР (MERCOSUR) должно быть заключено. И, кстати, я глубоко сожалею, что вчера Европейский парламент поставил перед нами еще одно препятствие. Но будьте уверены, нас не остановят. Соглашение с МЕРКОСУР справедливо и сбалансировано. Ему нет альтернативы, если мы хотим добиться более высокого роста в Европе. И, скорее всего, это соглашение будет предварительно утверждено.

Через несколько дней председатель Европейской комиссии отправится в Индию с целью обсуждения основных положений соглашения о свободной торговле между этим субконтинентом и Европейским союзом. Недавно я посетил Индию и не сомневаюсь, что эпоха великих держав открывает новые горизонты для всех нас и для всех стран, которые предпочитают упорядоченность хаосу и видят больше пользы в свободной торговле, чем в протекционизме и изоляции. Европа активно сотрудничает с новыми партнерами, как можно увидеть на примере наших совместных усилий по заключению торговых соглашений с Мексикой и Индонезией. Чтобы наилучшим образом использовать эти новые партнерства, нам необходимо навести порядок у себя дома. Мы осознаем эти проблемы.

В последние годы Германия и Европа упустили колоссальные возможности для экономического роста, затягивая с реформами и неоправданно ограничивая свободу предпринимательства и личную ответственность. Мы собираемся это изменить. Безопасность и предсказуемость имеют приоритет над чрезмерным регулированием и неуместным перфекционизмом. Мы должны существенно сократить бюрократию в Европе. Единый рынок когда-то был создан для формирования наиболее конкурентоспособного экономического пространства в мире. Но вместо этого мы стали мировым чемпионом по чрезмерному регулированию. Этому должен быть положен конец. Поэтому я собрал лидеров ЕС для проведения специального саммита 12 февраля. На этом саммите мы обсудим дальнейшие шаги и определим нашдальнейший курс. Мы с Джорджей Мелони подготовили ряд предложений, которые хотели бы обсудить. Среди них есть и новые идеи. Мы предлагаем ввести экстренный механизм сдерживания бюрократии, обеспечить разрыв с прежней законодательной практикой, а также модернизировать бюджет ЕС, поставив конкурентоспособность в центр внимания. Мы хотим иметь быструю, динамичную Европу и ориентированную на предоставление услуг администрацию. Я буду настаивать на быстром прогрессе, в том числе в вопросе объединения рынков капитала. Мы не можем позволить нашим европейским лидерам и дальше зависеть от рынков капитала за пределами Европы. Вместо этого они должны иметь возможность развиваться в Европе. Они должны иметь возможность финансироваться в Европе и выходить на биржу в Европе.

Внутри страны мы стремимся сделать Германию более привлекательным местом для бизнеса и инвестиций, как в промышленности, так и в наших многочисленных малых и средних предприятиях. Позвольте мне сказать, что так называемый "средний класс" в Германии — это то, с чем нужно считаться. Мы оказываем более целенаправленную поддержку новаторам, помогая им преодолевать трудности и облегчая доступ к финансовым рынкам. Мы снизили затраты на энергию. Наша система электроснабжения сочетает в себе возобновляемые источники энергии, системы хранения и современные газовые электростанции. В ближайшее время мы ожидаем значительных инвестиций в современные электростанции, линии электропередачи и системы теплоснабжения. Мы ускорим усилия по расширению и модернизации инфраструктуры. На эти цели выделено 500 миллиардов евро.

В основе наших усилий лежит цифровая трансформация. Искусственный интеллект (ИИ) требует промышленного масштаба. Германия обладает одним из крупнейших в мире массивов промышленных данных. Это лишь одна из причин, по которой мы инвестируем в высокопроизводительные гигафабрики ИИ, ускоряем расширение центров обработки данных и создаем цифровую инфраструктуру для конкурентоспособной ИИ-экономики в Германии. Наша политика в области исследований и технологий руководствуется новой высокотехнологичной повесткой дня.

Мы являемся мировыми лидерами во многих областях передовых исследований. Мы хотим обеспечить более стабильный выход инноваций на рынок, создавая отрасли будущего. Позвольте мне прояснить: если вы планируете инвестировать в будущее, Германия станет вашим надежным партнером. Мы хотим стать ведущей страной для инвестиций мирового капитала. Наша цель — привлечь частный капитал в области инфраструктуры, высоких технологий и промышленной трансформации. Мы делаем это, устанавливая четкие правила, создавая надежные институты и обеспечивая долгосрочную стабильность.

Дамы и господа, пусть заголовки новостей не вводят вас в заблуждение. Я призываю вас взглянуть на общую картину. Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Направление этих изменений должно нас беспокоить. Мир великих держав — это новая реальность. Европа это поняла. Германия тоже это поняла. Мы должны и будем соответствовать этим вызовам. Мое правительство тщательно подготовится и проведет амбициозную программу реформ, направленную на обеспечение безопасности, конкурентоспособности и европейского единства. Давайте вдохновимся самым важным уроком, который, возможно, можно извлечь из пути к просветлению. Наша судьба — в наших руках. Мы сами решаем, как ее строить. Вот какая историческая задача стоит перед нами. Германия стремится сыграть ключевую роль в ее решении. Благодарю вас за внимание.

Бёрге Бренде: Благодарю вас, господин канцлер, за оптимизм, который вы излучаете несмотря на то, что эта встреча проходит, вероятно, в самый сложный геополитический период со времен холодной войны или даже с 1945 года.

Давайте начнем с экономической повестки. Вы сказали, что Европа является мировым лидером в области чрезмерного регулирования. Я знаю, что вы и ваша коалиция начали реформы, и, по всей видимости, министр финансов также активно вовлечен в этот процесс. Но как вы собираетесь заставить Европу перейти от слов к делу? Отчет Драги был опубликован в прошлом году. Был существенный импульс, но насколько уже реализованы рекомендации, изложенные в отчете Драги? Этот документ содержит 400 страниц, как это осуществить на практике? И вы упомянули, например, решение, принятое вчера вечером в Европейском парламенте.

Фридрих Мерц: Большое спасибо за этот важный вопрос. У нас на столе два доклада: доклад Марио Драги о конкурентоспособности и доклад Энрико Летты (Enrico Letta) о завершении формирования внутреннего рынка. Итак, мы встретимся с ними на нашем внеочередном заседании Европейского совета в Бельгии 12 февраля. Мы пригласили их присоединиться к нам. Во вторник на этой неделе Марио Драги приехал в Берлин, чтобы встретиться со мной. Мы провели много времени за обсуждением того, как мы можем реализовать его идеи, направленные на повышение конкурентоспособности Европейского союза. Я предполагаю, что за последние 18 месяцев было реализовано лишь 10% его предложений. Поэтому нам нужно сделать гораздо больше. Именно поэтому я очень рад, что он приедет и встретится с нами. Унас будет очень долгая дискуссия. Это, так сказать, выездное заседание Европейского совета. Мы сосредоточимся на теме конкурентоспособности и обсудим, как уменьшить бюрократические процедуры в рамках ЕС и создать более привлекательные условия для новых инвестиций.

Мой министр экономики и энергетики тоже здесь. Мы видим множество возможностей для реализации наших планов. Многочисленные встречи на экономическом форуме в этом году вселяют в меня огромный оптимизм. Многие инвесторы и руководители компаний видят Германию одним из ключевых направлений для дальнейших инвестиций. Поэтому нам нужно приложить усилия. Это будет непросто. Я упомянул Европейский парламент. Европейский парламент, возможно, станет препятствием для принятия всех этих решений. Европейская комиссия обладает монополией на внесение предложений. Это непросто. В Европейском союзе никогда не было легко, но это лучшее, что мы можем сделать на европейском континенте в этом быстро меняющемся мире. И после того, как я увидел так много людей на Всемирном экономическом форуме в Давосе в этом году, мой оптимизм стал еще сильнее, чем когда я был здесь в прошлый раз.

Бёрге Бренде: Большое спасибо, господин канцлер. Я уже говорил в некоторых своих выступлениях, что не следует недооценивать промышленный потенциал Германии. Если вы занимаетесь производством, вы можете переключиться на что-то другое, если у вас есть опыт управления промышленностью. В прошлом году — после двух лет рецессии — немецкая экономика продемонстрировала небольшой рост в 0,2%. Мне кажется, это не очень высокий показатель для вас. Что вы предпринимаете, чтобы добиться более высоких результатов?

Фридрих Мерц: 0,2% — это неудовлетворительный показатель для экономики Германии. Международный валютный фонд немного улучшил прогноз на 2026 год (до 1,1%), а на 2027 год — до 1,5%, но это по-прежнему зависит от наших инвестиций в инфраструктуру, финансируемых за счет дополнительного заемного капитала. Таким образом, мы рассматриваем это как импульс, финансируемый государством, но не как постоянное движение вперед. Мы сталкиваемся с большим препятствием — производительностью. Уже десятилетие производительность немецкой экономики остается на довольно низком уровне. Итак, мы улучшили ситуацию, но перед нами стоят четыре проблемы, связанные с затратами. Первая — это энергия. Вторая — бюрократическая волокита. Третья — налоги. Четвертая — затраты на рабочую силу. И мы решаем все эти проблемы. Это непросто.

Например, мое правительство всегда уменьшало налоговые выплаты. Мы уже добились уменьшения ставки до 10%, что является значительным шагом вперед, но все еще недостаточным. Нам необходимо сократить бюрократические расходы. В прошлом году у нас были небольшие успехи: мы сократили бюрократические расходы для нашей промышленности примерно на 3 миллиарда. Об этом нужно говорить подробнее. Наибольшую проблему представляют затраты на рабочую силу. Нам нужно внести изменения в нашу систему безопасности, пенсионную систему, здравоохранение, а также пересмотреть вопрос рабочего времени. Немцы привыкли работать примерно на 200 часов меньше, чем, например, швейцарские компании и их сотрудники. Мы должны решить эту проблему. Что касается расходов на энергию, за которые отвечала Катарина Райхе (Katherina Reiche), то в этом году они уже были значительно сокращены — примерно на 10 миллиардов. Но этого все еще недостаточно. Нам предстоит масштабная реформа всей энергетической системы, и мы уже на пути к ней, хотя это и не так просто, учитывая, например, вывод из эксплуатации атомных электростанций. Это окончательное решение. Мы не в силах это изменить, поэтому нам остается только смириться с этим. В Германии будут построены новые газовые электростанции. Таким образом, мы повышаем нашу конкурентоспособность.

Бёрге Бренде: И напоследок, у меня к вам два коротких вопроса, после чего мы вас отпустим. Господин канцлер, когда вы встречаетесь со своими европейскими коллегами или друзьями, чувствуете ли вы, что они действительно осознают всю важность реализации отчета Драги? Прошло уже более 20 лет с момента принятия Лиссабонской стратегии, которая должна была сделать Европу самым конкурентоспособным регионом в мире. Однако, согласно недавнему докладу, мы, к сожалению, утратили свою конкурентоспособность. Как вы думаете, ситуация действительно серьезная?

Фридрих Мерц: Что ж, у меня сложилось впечатление, что мои коллеги и партнеры в Европейском совете действительно поняли, что поставлено на карту. Как я уже говорил в своем выступлении, за последний месяц и годы мир изменился настолько, что сейчас самое время действовать и вносить изменения. И что вселяет в меня оптимизм, так это то, что когда я был в Европейском парламенте в начале 90-х, мы успешно завершили программу по созданию внутреннего рынка, которая начала действовать 1 января 1993 года. И это дало огромный импульс Европейскому союзу. И мы должны помнить и напоминать себе, что именно это сделало Европу сильной. И это было лучшим обращением к окружающему миру с точки зрения усиления конкуренции и повышения конкурентоспособности Европейского союза. Я считаю, что мы разделяем те же чувства, которые испытывали в 80-х годах, когда говорили о застое в Европейском союзе. И сейчас мы снова будем обсуждать эту тему. Сегодня вечером в Брюсселе состоится заседание Европейского совета, на котором мы обсудим все эти проблемы. Мы с коллегами активно работаем над этим вопросом и надеемся, что сможем наверстать упущенное и принять все необходимые решения.

Бёрге Бренде: Прекрасный ответ! Думаю, на этой оптимистичной ноте мы и закончим. Благодарю вас за ваше руководство, господин канцлер. Спасибо, что снова приехали в Давос.