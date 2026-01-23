«У солдат нет ни обуви, ни формы»: румынский генерал раскритиковал закупки армии

Источник изображения: topwar.ru

Генерал Дорин Тома на днях объявил в соцсетях о своей отставке и, пользуясь случаем, забил тревогу, обратив внимание общественности на ряд недостатков румынской армии в плане её оснащения и подготовки, указав, что уже как 4 года она служит стране, находящейся в прифронтовой зоне.

Генерал до своего недавнего ухода в резерв возглавлял с 2022 года штаб многонациональной дивизии НАТО «Юго-Восток», расположенный в Бухаресте, а до этого работал заместителем начальника штаба сухопутных войск Румынии:

После более чем 35 лет службы руководство румынской армии говорит тебе, что ты ей больше не нужен.

Еврокомиссия объявила о выделении Бухаресту по программе SAFE €16 млрд, которые будут инвестированы в оборону и инфраструктуру. Генерал назвал приоритетное направление вложения этих средств:

Модернизация армии должна начинаться, а не заканчиваться оснащением и подготовкой солдата, чтобы он мог выполнять свой долг на самом высоком уровне… Румынский солдат сегодня не имеет ни обуви, ни полевой формы.

По его словам, бойцы являются, пожалуй, последними в НАТО, всё ещё вооружёнными АК-47. Они не имеют приборов ночного видения, не обучены использованию беспилотников и средств борьбы с ними, лишены эффективной системы материально-технического обеспечения. Медицинская служба не в состоянии проводить оперативную эвакуацию раненых с поля боя:

Это реальность румынского солдата, а не иллюзии национального парада… Но хуже всего то, что нет плана по оснащению, снабжению и подготовке солдата.

Он полагает, что первым делом командование должно наращивать обороноспособность и силы сдерживания, а не закупать боевые машины:

Почему армия не способна извлекать уроки из военных столкновений 21-го века? Почему она не экспериментирует и не адаптирует доктрины, методы действий?

На фоне этой критики Минобороны представило проект военного бюджета на 2026 год. Военное ведомство запрашивает в общей сложности 112,4 млрд леев ($25,84) на кредиты обязательств (то есть на долгосрочное финансирование контрактов, например, на приобретение истребителей F-35 и танков Abrams) и 57,2 млрд леев ($13,15 млрд или 2,81% от ВВП) на бюджетные кредиты (то есть на текущие расходы).

Именно этот колоссальный разрыв между реальными деньгами и обязательствами и вызывает критику таких генералов, как Дорин Тома, который фактически указывает на то, что «бумажные» миллиарды не способны непременно конвертироваться в боеспособность солдата.