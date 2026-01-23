Крутой разворот Трампа по Гренландии поставил Европу в тупик (Financial Times, Великобритания)

FT: Трамп сорвал создание единого европейского фронта против США

Трамп в споре о будущем Гренландии совершил крутой разворот — и поверг в смущение Евросоюз, пишет Financial Times. Европейцы, уже решившие было, что отношения с бывшим союзником безвозвратно испорчены, испытали явное — и, возможно, преждевременное — облегчение.

Лидеры ЕС встретятся и обсудят внезапный отказ президента США от пошлин и угроз отобрать арктический остров у Дании силой.

Генри Фой (Henry Foy), Ричард Милн (Richard Milne)

Дональд Трамп неожиданно сменил курс по Гренландии, отказавшись от военного вмешательства ради компромисса при посредничестве НАТО. Этот шаг заставил европейские столицы задуматься, прекратился ли его шантаж с намерением захватить арктическую территорию силой — и стоит ли вообще доверять слову президента США.

Из-за империалистской риторики Трампа лидеры ЕС назначили экстренную встречу в Брюсселе на четверг, чтобы обсудить, как отреагировать на его стремление захватить принадлежащую Дании территорию. Однако президент США объявил после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в среду вечером, что "решение" найдено — а также отозвал угрозу введения пошлин для стран ЕС, воспротивившихся его стремлению аннексировать арктический остров.

По словам трех официальных лиц ЕС, этот неожиданный шаг сорвал саммит для создания единого фронта против экономического давления Трампа и его стремления завоевать европейскую территорию, однако вместе с тем поставил вопрос о доверии между берегами Атлантики.

"После очень продуктивной встречи с Рютте мы очертили рамки будущей сделки по Гренландии и, фактически, всему Арктическому региону, — написал Трамп у себя в Truth Social. — Исходя из этого я не буду вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля". На вопрос, обсуждал ли он смену курса с другими европейскими лидерами, Трамп ответил: "Да".

Из-за первоначальной угрозы ввести десятипроцентные пошлины на экспорт из Дании и пяти других стран ЕС, а также Великобритании и Норвегии — озвученной пятью днями ранее также в социальных сетях — разгорелся крупнейший кризис в трансатлантических отношениях за последние десятилетия.

Лидеры ЕС намерены обсудить новые реалии, последствия случившегося для суверенитета Дании и партнеров Дании по НАТО и, наконец, во что это обойдется европейцам. Но в основе неизменно будет лежать вопрос, можно ли доверять президенту США и рассчитывать на исполнение достигнутых договоренностей.

Отринув самые громкие угрозы, Трамп навязал европейским лидерам новую дискуссию, главной темой которой наверняка станут соперничающие национальные интересы по самым разным вопросам — будь то торговля, Гренландия, Украина или будущее трансатлантического альянса. "Такое ощущение, что он занял более гибкую позицию, и это опасно для единства ЕС, поскольку он явно подчеркивает разницу взглядов", — сказал один из чиновников, участвовавших в подготовке саммита.

Трамп также заявил, что "ведутся дополнительные обсуждения насчет "Золотого купола", поскольку это непосредственно касается Гренландии", — имея в виду инициативу своей администрации по противоракетной обороне. Трамп заявил, что в переговорах по Гренландии будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

С тех пор, как Трамп впервые выразил заинтересованность в приобретении острова в 2019 году, Дания и Гренландия четко обозначили: территория не продается. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен прокомментировал заявление Трампа с осторожностью, отметив, что переговорил с Рютте. Вместе с тем он заверил, что Гренландия "не будет принадлежать США", добавив, что это "красная линия".

Он также дал понять, что Дания готова к переговорам по проблемам безопасности США в соответствии с договоренностями министра иностранных дел Гренландии с Вэнсом и Рубио на прошлой неделе. "День заканчивается на более оптимистической ноте, чем начинался. Мы приветствуем тот факт, что президент исключил силовой захват Гренландии и приостановил торговую войну, — добавил Расмуссен. — А теперь давайте сядем и разберемся, как нам решить проблемы безопасности США в Арктике, не нарушая при этом красных линий Королевства Дания".

Однако комментарии Трампа вплоть до позднего вечера среды указывали, что ни на что меньшее, чем безраздельное владение Гренландией, он не согласится. "На это мы пойти не можем, — сказал датский депутат от левого Красно-зеленого альянса Пелле Драгстед. — Гренландия принадлежит гренландцам, продавать людей и страны нельзя".

Пресс-секретарь Рютте заявил, что у него состоялась с Трампом "очень плодотворная" встреча, посвященная "решающей роли безопасности в Арктическом регионе". "Переговоры между Данией, Гренландией и США продолжатся с тем, чтобы не дать России и Китаю закрепиться на острове — ни экономически, ни в военном отношении", — добавил он.

Однако многие чиновники ЕС сомневаются, что Трамп всерьез и надолго переключился на дипломатическое решение вопроса. "Он же совершенно нестабилен, — добавил чиновник. — Завтра он может передумать и объявить о пошлинах против всего ЕС. Или решить, что на самом деле он не прочь применить военную силу и вторгнуться в Гренландию. Надеюсь, лидеры ЕС на это не купятся".

Знатоки трансатлантических дискуссий встревожены тем, что Европа не выступает единым фронтом и что Трамп сможет воспользоваться назревшими разногласиями. "Настали непростые времена. Ситуация внутри НАТО сложная, — признал министр обороны Норвегии Туре Сандвик. — Мы уже много лет ратуем за то, чтобы НАТО уделяла больше внимания Арктике".