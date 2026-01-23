Представлена новая БМП LAV 700 Desert Viper - «Пустынная гадюка»

Источник изображения: topwar.ru

Компания General Dynamics Land Systems (GDLS) показала новую БМП LAV 700 Desert Viper («Пустынная гадюка») 8x8 в американском павильоне на выставке DIMDEX 2026 в Дохе. В ходе презентации данная бронемашина была упомянута в качестве возможного приобретения Катаром. Потенциальная сделка может быть заключена в рамках более масштабной закупки оборонной продукции США, общая стоимость которой оценивается в примерно $42 млрд.

Ранее, в декабре 2017 года, Катар подписал предварительное соглашение о намерениях закупить до 490 французских БМП VBCI 8×8, но до контракта дело так и не дошло. Сейчас этой нишей пытается воспользоваться GDLS, предлагая LAV 700 Desert Viper.

Desert Viper оснащена цифровой архитектурой управления. Меры по повышению живучести включают в себя самогерметизирующиеся топливные баки, энергопоглощающие сиденья, дополнительную броню и двойной V-образный корпус (в отличие от классических MRAP, днище имеет два параллельных V-образных гребня).

Данная конфигурация защиты обеспечивает устойчивость к 14,5-мм бронебойным боеприпасам, а в передней части – к 30-мм снарядам. Дополнительная накладная броня призвана противостоять ПТУР.

Машина оснащена дизельным двигателем Caterpillar C13 с двойным турбонаддувом мощностью 711 л. с., а также 7-ступенчатой АКП, полным приводом, независимой подвеской и дисковыми тормозами на всех колесах. Система охлаждения обеспечивает непрерывную работу в экстремальных климатических условиях пустынь.

LAV 700 в штурмовой версии:

Силовой агрегат спроектирован таким образом, чтобы его можно было демонтировать и заменить менее чем за час. Максимальная скорость превышает 110 км/ч, запас хода составляет более 1000 км, машина может преодолевать броды глубиной до 1,2 м, траншеи шириной более 2,2 м, подъёмы крутизной до 60°.

LAV 700 имеет длину 8,2 м, ширину 3 м, высоту 2,8 м, массу около 21 тыс. кг. Шасси рассчитано на нагрузку более 32 тыс. кг. Экипаж состоит из 3 чел., десант – из 6-8 пехотинцев. Доступ в машину осуществляется через заднюю аппарель с электроприводом и люки на крыше.

Вооружение может быть представлено дистанционно управляемыми модулями с 7,62-мм или 12,7-мм пулемётами, башнями среднего (с 30/40-мм пушками) или крупного (с 90/105-мм) калибра, 120-мм миномётами, ПТУР.

Desert Viper – это модификация LAV 700, доработанная под специфические требования Катара, главным образом по охлаждению и электронике. Ранее, в 2014 году, базовую версию LAV 700 закупила Саудовская Аравия, отдав за 742 машины $13-15 млрд (хотя по контракту предполагалось $10 млрд). Сделка заключалась с Канадой, став крупнейшим оборонным заказом в её истории. Основные работы ведутся на заводе GDLS-Canada в Лондоне (провинция Онтарио).