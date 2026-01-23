Будущие войны за воду вполне реальны: доклад ООН говорит о нехватке ресурса

Источник изображения: topwar.ru

Новые выкладки аналитиков в сфере природопользования свидетельствуют о том, что уже в недалёком будущем войны за такой ресурс как вода могут стать «повседневной» реальностью.

Согласно данным проведённого исследования, которое включало картографический метод и оценку потребления воды населением, каждый второй из 100 крупнейших городов мира испытывает дефицит воды. Отмечено, что 39 городов из 50-ти испытывают крайне высокую нехватку водного ресурса.

В «дефицитном» списке такие города как Нью-Дели, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Пекин, Бангкок, Лос-Анджелес, Токио, Лагос, Ченнаи (бывший Мадрас), Джакарта, Лондон, Тегеран, Чжэнчжоу, Карачи, Кейптаун.

Анализ карт показывает истощение водных ресурсов близ целого ряда городов с большой численностью населения. Причём это истощение идёт в ускоряющихся темпах.

Приводится заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он говорил о продолжающихся проблемах с засухой, в результате которых как минимум часть населения Тегерана в недалёком будущем, вероятно, придётся переселять.

На неделе Организация Объединённых Наций выпустила доклад, где говорится, что мир вступает в «эру банкротства пресноводных ресурсов».

Профессор Кавех Мадани, директор Института водной среды и здоровья при Университете ООН, сказал, что неэффективное управление водными ресурсами часто является основной причиной такого банкротства, а изменение климата редко бывает единственной причиной:

Изменение климата похоже на рецессию, вызванную плохим управлением бизнесом.

Отмечаются усугубляющиеся проблемы с чистой водой в Британии. Британское агентство по охране окружающей среды сообщает о том, что через 30 лет одной только Англии потребуется дополнительно 5 млрд литров воды в сутки для удовлетворения растущего спроса населения. Ещё плюс миллиард литров – на энергетику и сельское хозяйство. В настоящее время система водоснабжения там «обслуживает» 14 млрд литров воды в сутки. Где эти дополнительные 6 млрд литров пресной воды взять, пока не знают. Будут «возить» айсбергами из Гренландии?