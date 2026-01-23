Арктическая гонка держав: что привлекает в регионе Россию, Китай и США (CNN, США)

CNN: Россия опередила западные страны в гонке держав в Арктике

Россия доминирует в Арктике, и такое положение дел будет сохраняться, пишет автор статьи для CNN. Под контролем Москвы — почти половина территории к северу от Полярного круга. Россия десятилетиями укрепляет свои военные позиции в Арктике, активно вкладываясь в развитие инфраструктуры региона.

Ивана Коттасова (IvanaKottasová)

Споры об Арктике разгораются с новой силой: президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости присоединения Гренландии к Америке. Пока мир недоумевает, как можно требовать передачи территории у ближайшего союзника, сама арктическая гонка идет уже десятки лет.

И Россия в ней давно впереди. Доминирование Москвы в Арктике — неоспоримый факт. Под ее контролем — почти половина земель и половина морских экономических зон к северу от Полярного круга. Здесь живут 2/3 всего арктического населения.

И хотя Арктика дает лишь 0,4% мирового ВВП (данные Арктического совета), две трети этого показателя приходится на Россию.

Военная мощь России в Арктике

Россия десятилетиями укрепляет свои военные позиции в Арктике, активно вкладываясь в развитие инфраструктуры региона.

Согласно отчету канадской некоммерческой организации Simons Foundation, специализирующейся на вопросах безопасности в Арктике и ядерного разоружения, в обширной арктической зоне насчитывается 66 военных объектов и еще сотни оборонных сооружений и аванпостов.

Согласно открытым данным и исследованию фонда, 30 из них расположены в России и 36 — в странах НАТО с арктическими территориями: 15 в Норвегии (включая одну британскую базу), 8 в США, 9 в Канаде, 3 в Гренландии и 1 в Исландии.

Хотя эксперты признают, что не все базы равны и что Россия пока не может соперничать с НАТО по совокупной военной мощи, размах ее военного присутствия и темпы его наращивания в последние годы вызывают серьезную тревогу.

Британский аналитический центр RUSI (Королевский институт оборонных исследований) отметил, что Россия в последние годы выделила огромные ресурсы на модернизацию флота атомных подлодок, который служит становым хребтом ее арктических сил. На фоне конфликта на Украине Москва также нарастила потенциал в сфере радиолокации, беспилотников и ракетных технологий.

Тем не менее, картина не всегда выглядела столь угрожающе. Долгое время после холодной войны Арктика воспринималась как зона, где Россия и Запад способны находить общий язык.

Созданный в 1996 году Арктический совет был призван сблизить Россию с семью другими приполярными государствами и углубить сотрудничество в области экологии, климата и защиты прав коренных народов. На определенном этапе стороны даже пытались взаимодействовать по вопросам безопасности: Россия присутствовала на двух заседаниях Форума начальников обороны Арктики, пока в 2014 году ее не исключили после присоединения Крыма.

После этого большинство совместных проектов было заморожено, а отношения Запада с Москвой опустились на новую низшую точку после окончания холодной войны — после начала боевых действий на Украине в 2022 году.

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО в 2023 и 2024 годах фактически разделило Арктику пополам: одна часть теперь под контролем России, другая — под контролем НАТО.

Трамп не раз заявлял, что США нуждаются в Гренландии из соображений национальной безопасности, ссылаясь на растущие амбиции России и Китая в Арктике. По его словам, Дания, которой принадлежит крупнейший остров мира, недостаточно сильна, чтобы защитить его от угроз со стороны этих двух держав.

Китай хоть и не является арктической страной, открыто демонстрирует интерес к региону. В 2018 году государство объявило себя "близким к Арктике" и анонсировало инициативу "полярного шелкового пути" для развития судоходства. В 2024 году Китай и Россия провели совместное патрулирование в Арктике, что стало частью их расширяющегося сотрудничества.

Но не только военно-стратегические соображения подогревают интерес к Арктике. Регион меняется стремительнее любого другого уголка планеты из-за климатического кризиса, нагреваясь почти в четыре раза быстрее мировых темпов. Морской лед тает с пугающей скоростью. Пока ученые бьют тревогу, предсказывая катастрофические последствия для экосистем и жизни местных народов, многие видят в этом и экономический потенциал: открываются перспективы для добычи ресурсов и судоходства.

Два маршрута, еще недавно считавшиеся непроходимыми, становятся доступными из-за резкого таяния льдов. Правда, исследователи и экологи предостерегают: запуск судов в эту хрупкую, удаленную и опасную среду — словно мина замедленного действия для природы и человека.

Северный морской путь (вдоль побережья России) и Северо-Западный проход (у берегов Северной Америки) уже с конца 2000-х годов в пик лета становятся практически свободными ото льда.

Севморпуть позволяет сократить время пути между Азией и Европой примерно до двух недель— почти вдвое по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал. В советское время Россия использовала отдельные отрезки этой трассы для снабжения удаленных районов, однако из-за сложностей ее долго не рассматривали как полноценную альтернативу для международных перевозок.

Все изменилось в начале 2010-х, когда проход стал доступнее. С тех пор число рейсов по нему выросло с единичных случаев до примерно ста в год. После 2022 года Россия стала активнее использовать этот путь для поставок нефти и газа в Китай, особенно после того, как санкции ограничили доступ на европейские рынки.

Северо-Западный проход также набирает обороты: если в начале 2000-х по нему проходило лишь несколько судов в год, то в 2023 году их число достигло 41.

Третий, центральный маршрут прямо через Северный полюс тоже может открыться в будущем — но лишь при таком уровне таяния льдов, который повлечет за собой тревожные последствия: ускорит потепление климата, усилит экстремальные погодные явления и уничтожит уникальные экосистемы региона.

Таяние льдов может открыть доступ к полезным ископаемым на ранее недоступных землях. В частности, по данным Геологической службы Дании и Гренландии, остров богат залежами угля, меди, золота, редкоземельных элементов и цинка. Однако, как отмечают исследователи, добыча этих ресурсов будет невероятно сложной и дорогой: многие месторождения находятся в удаленных районах за Полярным кругом, под километровой толщей льда, где бо́льшую часть года царит полярная ночь.

Идею о том, что эти ресурсы можно легко освоить на благо США, основатель Арктического института Мальте Хумперт (Malte Humpert) в разговоре с CNN назвал "полным безумием".

Трамп делает акцент на военно-стратегическом значении Гренландии, но его бывший советник по национальной безопасности Майк Уолтц (Mike Waltz) заявлял в 2024 году в интервью Fox News, что интерес администрации к острову связан именно с "критически важными минералами" и "природными ресурсами".