Новый танк КНР ZTZ-100 с двигателем в 1500 л.с способен разгоняться до 85 км/ч

Пока американцы думают, стоит ли им менять на перспективном М1Е3 Abrams 1500-сильные газовые турбины на дизельные двигатели мощностью 1100 л.с, в Китае решили идти своим путем.

Недавно впервые показанный новейший танк Type 100 (ZTZ-100), оказывается, имеет компактную гибридную дизель-электрическую силовую установку, позволяющую ему разгоняться до 85 км/ч по шоссе и до 50 км/ч по сильной пересеченной местности.

При этом, как утверждается, при необходимости "Сотка" сможет практически бесшумно двигаться лишь на электроприводе, не включая дизель. Это позволит в некоторых случаях "подкрадываться" к обороне противника, например, действуя в горной местности.

Танк в самом максимальном уровне защиты выдерживает попадание бронебойных подкалиберных снарядов с пробитием 700 мм и кумулятивных до 800 мм. Сообщается о хорошей защите бортов, днища и крыши. При этом масса боевой машины составляет всего 35 тонн. Имеется комплекс активной защиты.

Применена 105-мм пушка с начальной скоростью снаряда более 1700 метров в секунду. Она находится в необитаемом боевом отделении, поэтому заряжание автоматизировано. Боекомплект - 44 выстрела. Сообщалось, что началось серийное производство.

Роман Катков