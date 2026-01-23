Испанские солдаты на Украине: разница между миротворческими силами и силами сдерживания (El Periodico, Испания)

Periodico: в Испании обсуждают условия отправки военных на Украину

В Испании обсуждается отправка солдат на Украину после заключения перемирия, пишет Periodico. В зависимости от условий соглашения, европейские военные силы будут больше похожи на те, что были развернуты в Ливане, либо в Косово. Согласно оценкам, Западу понадобится не менее десяти тысяч солдат.

Хуан Хосе Фернандес (Juan José Fernández)

Условия будущего перемирия с Россией определят, будет ли развертывание европейских военных сил на украинской территории похожим на ситуацию в Ливане или в Косово.

В интервью немецкому изданию перед уходом с должности бывший генерал-начальник Военного комитета Европейского союза австриец Роберт Бригер оценил "пятизначным числом" контингент, который понадобится Европе для обеспечения миротворческой миссии на Украине.

Прошел уже почти год с тех пор, как была дана эта оценка. Пятизначное число может означать контингент не менее 10 тысяч и не более 99 тысяч солдат в зависимости от задачи, которая будет им поручена на фронте протяженностью 1500 километров, одном из крупнейших в мире в настоящее время. Чтобы представить себе размер такого контингента, приведем пример из Испании. Министерство обороны планирует к 2029 году повысить численность вооруженных сил до 127 тысяч военнослужащих.

Оценки Бригера прозвучали после того, как миротворческие силы в Ливане впервые были вынуждены укрываться в бункерах из-за нападений Израиля на Хезболлу. В Организации Объединенных Наций обсуждали целесообразность размещения миротворческих сил, не имеющих возможности установить мир.

Согласно источникам в Министерстве обороны, об этом не думают в высших кругах европейских вооруженных сил сейчас, когда в конфликте на Украине приближается перемирие. Когда политики говорят о "миротворческих силах" для Киева, военные понимают под этим "силы безопасности", то есть нечто среднее между простым вмешательством и полноценной интервенцией. "Европейские лидеры из „коалиции желающих“ преследуют двойную цель: обеспечить участие Европы в мирном процессе на Украине и, если он наконец начнется, сделать маловероятным новое нападение России на эту страну (Россия обороняется от агрессии Запада — прим. ИноСМИ)", — пояснил полковник армии, связанный с силами, которые могут быть отправлены на Украину для восстановления бункеров и укрепления оборонительных позиций.

Ливан или Косово

Безусловно, размещение военных сил с целью контроля и проверки соблюдения соглашений о перемирии между двумя враждующими сторонами (миротворческая миссия Организации Объединенных Наций) не является аналогом развертывания сил с целью обеспечения безопасности одной из этих двух сторон (миссия НАТО по обеспечению соблюдения соглашений). Миссия "голубых касок" ООН в Ливане (с 1978 года) не то же самое, что вмешательство "Сил для Косово" с участием солдат иностранных легионов, морских пехотинцев и других подразделений в Косово (с 1999 года). Для миссии на Ближнем Востоке достаточно камер наблюдения, бронетехники, хорошей связи и легкого вооружения, хотя это и вызывало споры. Для миссии на Балканах потребовалось более тяжелое оружие и два месяца ударов истребителей-бомбардировщиков НАТО по Сербии. Испанские солдаты имеют опыт участия в обоих миссиях, что дало им дополнительные навыки, особенно сухопутным и воздушным войскам.

В Министерстве обороны растет скептическое отношение к перемирию на Украине, которое сейчас кажется менее вероятным, чем прошлой осенью. Миссия "коалиции желающих", состоящей из 35 стран и возглавляемой Великобританией и Францией, называется "Многонациональные силы для Украины" (MNF-U), но на данный момент она существует только на бумаге и в стадии подготовки в штабе украинской обороны в Киеве.

Поскольку пока неизвестно, каким будет соглашение о перемирии, состав "Многонациональных сил для Украины" не определен в полном объеме, хотя некоторые детали обозначены в некоторых соглашениях, например, в документе от 6 января, принятом на встрече лидеров "коалиции желающих" в Париже, на которой присутствовал Педро Санчес.

Речь идет о многонациональных силах. Слово "мир" пока не фигурирует в их названии, но оно присутствует в целях, упомянутых в соглашении от 6 января: "восстановление мира". Фактически это означает обеспечение безопасности на участке протяженностью 1500 километров между трассой М-01, соединяющей Киев с Белоруссией, и городом Николаев, расположенным вблизи Черного моря.

Согласно вышеупомянутому военному источнику, "длина составляет 1500 километров, а ширина... вся Украина". Он указывает, что "Многонациональные силы для Украины" совместно с США не смогут обеспечить безопасность демилитаризованного коридора на границе с Россией, учитывая наличие у Москвы беспилотников и ракет. Это означает обеспечение безопасности городов и украинских сил в тылу, например, от воздушных ударов.

Приведем снова Испанию в качестве примера. Она со штабом в Накуре возглавляет Миссию миротворческих сил ООН в Ливане. 10 500 солдат из 40 стран патрулируют 120 километров линии разграничения с Израилем, протяженность которой в десять раз меньше украинского фронта...

Четыре условия

Испанский капитан с опытом работы в сфере обороны и дипломатии отмечает, что среди испанских военных обсуждаются как минимум четыре условия для отправки миротворческих сил на Украину. Во-первых, солдаты-участники операции должны быть не только из стран НАТО и не только из Европы. Во-вторых, командование войсками должно обладать твердой поддержкой политиков и определенной независимостью, что ускорит принятие решений. В-третьих, необходимо наличие четких полномочий. Условия операции должны определять, в какой степени это миротворческая миссия, а в какой степени — миссия по сдерживанию России, то есть, какие задачи должны решаться в ходе операции, — поддержание мира или принуждение к нему. В-четвертых, размещение войск должно включать достаточное количество воздушных сил и разведки в зоне операции.

Полковник испанской армии уточнил, что "силы, о которых идет речь, будут иметь влияние, если у них будет авиационная поддержка, танки и дальнобойная артиллерия... Этого не было у Испании в Ливане".

Однако для Кремля это станет красной линией, так как, по мнению России, ни истребителей, ни танков, ни ракет НАТО на Украине быть не должно. "Это будут, в лучшем случае, вертолеты, бронетранспортеры, системы Patriot и много экскаваторов", — считает представитель испанских вооруженных сил. Со стороны Украины также будут тысячи разведывательных дронов. Степень активности миротворческих сил еще предстоит определить, но она будет ограничена политическими факторами. Испанский военный определил это следующим образом: "Сдерживающим фактором будет риск эскалации".