«Без нас — никто!»: 325 лет инженерным войскам

Какие боевые машины стоят сегодня на вооружении военных инженеров

21 января исполняется 325 лет инженерным войскам России. День инженерных войск России официально установлен указом Президента РФ от 18 сентября 1996 года в ознаменование боевых заслуг и огромного вклада в дело обороноспособности страны отечественных военных инженеров со времен Петра I до наших дней.

Инженерные войска сегодня — это неотъемлемая составляющая вооруженных сил, синтез мужества, знаний и технических достижений. В ходе специальной военной операции личный состав инженерных войск демонстрирует высочайшее мастерство, верность стране, четко и грамотно выполняет свои задачи в сложнейшей обстановке: наводит переправы, возводит оборонительные рубежи, разминирует территории.

В распоряжении воинов-инженеров в настоящее время находится самая совершенная и современная боевая и специальная техника, позволяющая достигать целей с высокой эффективностью. Значительная часть этой техники разрабатывается и производится на предприятиях Госкорпорации Ростех.

Поздравляем всех причастных с праздником и рассказываем о технике, которая сегодня применяется военными инженерами.

УБИМ. «Инженерный танк»

В основе концепции универсальной боевой инженерной машины (УБИМ) лежит идея, сформированная по итогам многостороннего анализа работы инженерных войск в локальных военных конфликтах. Важнейшими боевыми задачами являются разбор завалов, разминирование, проделывание проходов в заграждениях и эвакуация подбитой боевой техники. Для выполнения каждой из этих задач в инженерных войсках ранее использовался отдельный образец специальной техники. Специалисты уральского КБ транспортного машиностроения концерна «Уралвагонзавод» решили объединить все эти функции в одной универсальной машине.

Универсальная боевая инженерная машина (УБИМ). Источник: Уралвагонзавод

На УБИМ установлено оборудование и устройства, характерные для инженерной техники разных классов. Такой подход позволяет машине решать все стоящие перед ней задачи и упрощает ее работу. «Инженерный танк» способен заменить сразу три вида техники: БРЭМ (бронированную ремонтно-эвакуационную машину), ИМР (инженерную машину разграждения) и машину разминирования. УБИМ базируется на измененном шасси основного танка Т-90 и оснащается бульдозерным оборудованием в виде отвала, многофункциональной стрелой на опорно-поворотном устройстве с полноповоротным ковшом или гидравлическим молотом. Также на борту УБИМ имеются средства разминирования.

Грузоподъемность стрелы составляет 7.5 т, внутри корпуса размещается тяговая лебедка с усилием 25 тс и тросом длиной 100 м. Экипаж универсальной машины состоит из двух человек: механика-водителя и командира, который также выполняет обязанности оператора. Кроме того, в обитаемом отсеке предусмотрены места еще для трех бойцов-саперов. Для самообороны УБИМ вооружается дистанционно управляемым боевым модулем с 12.7-мм пулеметом НСВТ «Утес-М» и комплексом постановки дымовой защиты. Машина оснащена современной системой навигации и связи, способна работать в составе единой системы управления тактического звена. Снаряженная масса машины, в зависимости от комплектации, составляет до 55 т, мощность танкового дизеля В-92С2Ф — 1130 л.с., максимальная скорость — 60 км/ч, запас хода — 500 км.

ИМР-3М. «Штурмовой танк» инженерных войск

Инженерная машина разграждения (ИМР) предназначается для оборудования проходов, расчистки завалов и разрушений при инженерном обеспечении боевых действий войск, в том числе и в условиях радиоактивного заражения. Также ИМР могут применяться для буксировки поврежденной техники, для проведения аварийно-спасательных работ в зонах массовых разрушений и т.д.

ИМР-3М является наиболее современной и совершенной из машин данного класса, она базируется на шасси основного танка Т-90 и имеет основную задачу — оборудование путей движения войсковых механизированных колонн в лесах, районах городских завалов, по пересеченной и труднопроходимой местности. Именно поэтому ИМР и назвали «штурмовым танком», который движется впереди, пробивая дорогу обычным танкам, БМП и БТР.

ИМР-3М. Источник: Уралвагонзавод

На поворотной башне машины устанавливается манипулятор с телескопической стрелой, оборудованной УРО — универсальным рабочим органом, который эффективно заменил привычный клещевой захват. Кроме этого, на ИМР-3М монтируется многофункциональное бульдозерное и минно-тральное оборудование. Также ИМР оснащается оборудованием для самоокапывания. Машина вооружена автономным крупнокалиберным зенитно-пулеметным модулем — установкой 12.7-мм пулемета НСВТ «Утес-М», оснащается приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. Установленная аппаратура подводного вождения позволяет ей форсировать по дну водные преграды глубиной до 5 м. Предусматривается установка ножевых колейных минных тралов КМТ-Р3 с электромагнитной приставкой.

Инженерная машина способна передвигаться со скоростью 60 км/ч, а в лесных и каменистых завалах ИМР-3М проделывает проходы со скоростью в среднем 300-400 м/ч, в минных полях — 5-12 км/ч.

Машина отлично зарекомендовала себя в ходе СВО. По отзывам военных, ИМР-3М часто используют в качестве штурмового танка. При штурмовых действиях используется отвал, а кран-манипулятор снимается. Машина может ровнять с землей практически любые некапитальные здания. В кирпичных или панельных домах она проделывает проходы в стенах. Все эти качества позволяют ИМР расчищать дорогу для техники или штурмовых групп в городских условиях. Машина была разработана в середине 1980-х, в январе 1999 года ИМР-3М была принята на вооружение Российской армии и серийно изготавливается.

МТУ-90М. Главный «мостовик»

В ходе боевых действий часто возникает необходимость быстро и с ходу преодолеть балку, щель, небольшую реку либо овраг. В таком случае нужно в кратчайшие сроки навести мост и преодолеть возникшее препятствие. Именно такую задачу выполняет универсальный танковый мостоукладчик МТУ-90М. Эта специальная машина также состоит на вооружении инженерных войск.

Мостоукладчик базируется на шасси основного танка Т-90 и предназначен для обеспечения боевых действий в первую очередь именно бронетанковых войск, поэтому в его аббревиатуре и присутствует слово «танковый». Принцип работы мостоукладчика достаточно прост — МТУ должен подойти к преграде, разложить мост, состоящий из трех секций, и уложить его поверх преодолеваемого препятствия. Наведенный МТУ-90М мост составляет 20 метров в длину, он способен выдержать любую технику массой до 60 тонн. Время развертывания моста составляет всего две с половиной минуты.

МТУ-90М. Источник: Рособоронэкспорт

В составе экипажа боевой машины два человека: механик-водитель и командир. Мостоукладчик способен перемещаться со скоростью 60 км/ч по шоссе и до 25 км/ч по пересеченной местности, запас хода составляет до 550 км по шоссе. Интересной особенностью раздвижного моста МТУ-90М стали специальные щитки, закрывающие пространство между балками. Благодаря этому по мосту могут передвигаться не только гусеничные или колесные боевые машины, но и любая другая автомобильная специальная техника различных классов. Данное новшество существенно расширяет сферы применения мостоукладчика — он также может быть использован в спасательных операциях.

МТУ-90М по классификации относится к так называемым штурмовым мостам, которые предназначены для устройства мостового перехода через узкие преграды (рвы, каналы и водные преграды) непосредственно в ходе боя. Мостоукладчик имеет такой же, как у танка, уровень защиты и способен установить мост без выхода экипажа из машины под воздействием огневых средств противника. Боевое отделение полностью герметично и имеет средства защиты от радиоактивного и химического заражения местности. Сам же раскладной мост выполняется из высокопрочной конструкционной стали, причем, будучи выполнен трехсекционным, в транспортном положении он располагается в два яруса. Помимо основного предназначения, с участием МТУ-90М возможна сборка многопролетного мостового перехода с использованием секций тяжелого механизированного моста ТММ-6.

В конструкции моста используется уникальная схема, представляющая собой «тройные ножницы». Наводка моста осуществляется с помощью гидроприводов. Снятие моста возможно также и с противоположного берега. Разработан мостоукладчик также КБ транспортного машиностроения.

Соединяя берега. Плавающий транспортер и переправочно-десантный паром

Идея перевозить войска, боевую технику, боеприпасы и снаряжение через водные преграды на специальных плавающих машинах не нова. Ее успешно решили советские инженеры, создав в послевоенные годы целое семейство специальных плавающих защищенных гусеничных машин-транспортеров. Самыми известными из них были К-61, ПТС, ПТС-2, ПТС-3. В настоящее время эта концепция совершенствуется и продолжает свое развитие.

Переправа войск и техники через водные преграды всегда была и будет неотъемлемым элементом любых боевых действий. Новейшей машиной класса гусеничных плавающих транспортеров сегодня является ПТС-4. В настоящее время транспортеры ПТС-4 считаются лучшими машинами в данном классе. Создан этот плавающий транспортер в КБ транспортного машиностроения. Машина создавалась с широким использованием узлов и агрегатов современных танков Т-80 и Т-72Б3, что в значительной степени упрощает как само производство, так и техническое обслуживание, ремонт машины и обучение экипажей.

Испытания плавающего транспортера ПТС-4 в интересах МЧС России. Источник: Уралвагонзавод

ПТС-4 предназначается для переправы через водные преграды личного состава и разнообразных образцов боевой техники, грузовых и специальных автомобилей, буксируемой артиллерии, минометов. Грузоподъемность ПТС-4 на воде и подходах к водной преграде составляет 18 тонн, на суше — 12 тонн. По шоссе машина может перемещаться со скоростью до 60 км/ч, скорость на воде составляет 15 км/ч, для движения на плаву применяются винтовые движители. Запас хода по топливу составляет 590 км на суше и 10 часов на плаву. Экипаж машины состоит из двух человек, они размещаются в защищенном отделении управления. Корпус ПТС-4 сделан водонепроницаемым, машина вооружена дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом. Плавающий транспортер может выполнять боевые задачи не только на реках, но и в прибрежной морской зоне при ветровом волнении до трех баллов. Загружается ПТС-4 через откидной задний борт, при этом самоходная техника заходит своим ходом, а для загрузки, например, минометов и орудий применяется специальная двухтросовая лебедка. Кабина экипажа оснащается фильтровентиляционной установкой. Оборудование, приборы наблюдения и средства связи транспортера позволяют выполнять задачи ночью и в условиях плохой видимости.

Если нужно переправить на другой берег реки более тяжелую боевую технику, на выручку приходит переправочно-десантный паром (ПДП). Именно ПДП предназначен для паромной переправы через водные преграды танков, САУ, тяжелых артиллерийских систем, БМП, БТР, тяжелых боевых бронированных машин, любых образцов боевой и специальной техники, чей вес не превышает 60 тонн.

Конструктивно ПДП представляет собой складную конструкцию из среднего и двух откидных понтонов, перевозимую по суше на низкосилуэтном гусеничном транспортере, разработанном на узлах и агрегатах основных отечественных танков типа Т-80 и Т-90. Выгрузка парома на воду осуществляется самоскатыванием, предварительно паром раскрывается. Время готовности парома к переправе — до 6 минут, максимальная скорость на воде с грузом — около 10 км/ч. Важное боевое преимущество — прибрежное мелководье ему не мешает. Обеспечена возможность стыковки ПДП со звеньями наплавных (понтоннных) мостов. Размеры ПДП позволяют размещать на нем практически всю гамму отечественной тяжелой боевой техники. Предусмотрена возможность стыковки двух паромов в паром грузоподъемностью 125 тонн. По суше десантный паром перевозится на низкосилуэтном гусеничном транспортере со скоростью 60 км/ч. Уникальный комплекс также разработали специалисты КБ транспортного машиностроения.

МГР-4 «Шмель». Проверено: мин нет!

Разминирование было и остается, пожалуй, наиболее опасным видом работы военно-инженерных войск. Поэтому именно при разминировании наиболее целесообразно применять робототехнические комплексы. И ведутся эти работы не только во фронтовой полосе, где проходят боевые действия, но и на освобожденной от противника территории.

Разработка роботов-саперов в нашей стране ведется уже достаточно давно. Одним из итогов такой деятельности явилось создание в 2022-2023 годах робототехнического комплекса гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель». Этот комплекс создан в ходе совместной работы специалистов Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) и ВНИИ «Сигнал». Оба предприятия входят в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. Инженерная машина «Шмель» выполнена на базе серийного мини-погрузчика Аnt-1000 «Муравей», который также выпускается на КЭМЗ.

Робот-сапер МГР-4 «Шмель». Источник: Ростех

Машина отличается компактностью, ее длина всего 2.9 м, а также легкостью — вес «Шмеля» составляет 3,5 тонны. Издалека «Шмель» похож на небольшой погрузчик, но привычной кабины водителя-оператора у него нет, ее заменил защитный кожух, под которым располагается система дистанционного управления. В ее составе видеокамера переднего обзора, датчики, средства управления и приборы связи. Шасси у МГР-4 четырехколесное, ходовая часть оснащается цельнолитыми полиуретановыми покрышками. С целью повышения проходимости на колеса МГР-4 могут устанавливаться гусеницы. Рабочим органом машины является цепной трал ударного действия, расположенный на выносной стреле «Шмеля», который обеспечивает обезвреживание от мин сплошного прохода шириной около двух метров. Трал разминирования рассчитан на обезвреживание противопехотных мин или иных боеприпасов с относительно небольшим зарядом — удар бойка разрушает либо подрывает такое устройство.

По заключению экспертов, «Шмель» способен эффективно бороться со всем спектром отечественных и зарубежных противопехотных мин, с боевыми элементами кассетных боеприпасов, некоторыми типами основных артиллерийских снарядов, неразорвавшихся авиабомб небольших калибров и т.д. К достоинствам машины также относится то, что собирается она из доступных компонентов и систем. По оценкам специалистов КЭМЗ, инженерно-саперным подразделениям нашей армии и других силовых структур могут понадобиться до 4000 подобных роботизированных комплексов разминирования.