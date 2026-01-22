Пентагон сокращает американское участие в ряде консультативных групп НАТО (The Washington Post, США)

WP: Пентагон сократит свое участие в ряде структур НАТО

Пентагон планирует сократить свое участие в ряде структур Североатлантического альянса, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Речь идет в первую очередь о сотрудниках учебных центров и консультативных групп.

Ной Робертсон (Noah Robertson)

Запланированные сокращения в некоторых подразделениях альянса и ряде консультативных групп — это очередной шаг администрации Трампа по уменьшению военного вклада Вашингтона в европейскую оборону.

Пентагон планирует сократить свое участие в ряде консультативных групп НАТО, что является очередным признаком стремления администрации Трампа к свертыванию американского военного присутствия в Европе. Об этом рассказывают многие официальные лица, знакомые с сутью проблемы.

Предстоящее сокращение коснется примерно 200 военнослужащих. В основном данный шаг приведет к сокращению американского участия в 30 центрах передового опыта, задача которых — обучать натовские войска различным элементам ведения военных действий, о чем рассказали вышеупомянутые источники. Они согласились на беседу о планах американской администрации при условии соблюдения анонимности.

Пентагон не собирается выводить всех и сразу. Он планирует просто не направлять замену тем, у кого заканчивается срок командирования. Этот процесс может занять годы, рассказали два осведомленных американских источника. Кроме того, США не станут полностью отказываться от участия в работе таких центров.

Среди консультативных групп, где предстоят сокращения, есть такие, которые занимаются вопросами энергетической безопасности альянса и войны на море, сообщили три официальных представителя.

Пентагон также сократит свое участие в официальных структурах НАТО, занимающихся специальными операциями и разведкой. Правда, один источник отметил, что часть этих функций будет передана другим ведомствам Североатлантического альянса, благодаря чему последствия такого решения будут незначительными.

Эти меры рассматривались и обсуждались несколько месяцев. Один из двух американских источников заявил, что это никак не связано с усиливающимися угрозами президента Дональда Трампа захватить принадлежащую Дании территорию Гренландии. Европейские лидеры и многие законодатели в конгрессе резко осудили провокационные высказывания Трампа. Они опасаются, что президент нанесет непоправимый и ненужный ущерб блоку НАТО.

Пресс-секретарь НАТО в своем заявлении отметил, что "в корректировках организационно-штатной структуры и кадрового обеспечения нет ничего необычного", и что альянс находится в тесном контакте с Вашингтоном по вопросам распределения сил и средств.

После возвращения Трампа в Белый дом американские военные начали уходить из Европы, так как администрация требует от союзников брать на себя больше ответственности за коллективную оборону континента. Так, в прошлом году Пентагон неожиданно объявил о выводе бригады из Румынии, а также сократил программы военной помощи трем граничащим с Россией прибалтийским государствам, хотя длящийся уже несколько лет вооруженный конфликт на Украине усиливает опасения по поводу прямого столкновения между НАТО и Кремлем.

Под давлением со стороны администрации Трампа альянс летом прошлого года согласился увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП в течение следующих 10 лет. Полтора процента из этого объема пойдет на реализацию инфраструктурных и прочих гражданских проектов.

Законодатели, в том числе ключевые члены Республиканской партии, выступают против действий администрации в Европе и ищут возможности профинансировать пострадавшие программы военной помощи, несмотря на указания Пентагона.

Конгрессмены также приняли закон, требующий от Пентагона консультироваться с ними, прежде чем идти на серьезные сокращения американского военного присутствия в Европе. В законе указано, что такое требование будет применимо лишь в том случае, если общая численность американских войск в Европе станет меньше 76 000 человек. Сейчас их там примерно 80 000.

Постепенно сокращаемый личный состав — это лишь малая доля от общей численности войск, размещенных Соединенными Штатами в Европе. Однако действующие и бывшие руководители заявляют, что уход американцев может оказать огромное воздействие на альянс, который лишится ценного военного опыта и знаний.

"У нас накоплен огромный оперативный опыт, который наши военнослужащие передают этим центрам, — сказала Лорен Сперанца, занимавшая высокую должность в Пентагоне при администрации Байдена. — С началом сокращения американского персонала возникнет определенная утечка мозгов".

В подготовке статьи приняли участие Сюзанна Джордж (Susannah George) и Майкл Бирнбаум (Michael Birnbaum).