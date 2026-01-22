Войти
Франция призывает к проведению учений НАТО в Гренландии и заявляет о "готовности внести свой вклад" (Le Figaro, Франция)

Военнослужащие вооруженных сил Дании во время военных учений в Гренландии
Военнослужащие вооруженных сил Дании во время военных учений в Гренландии.
Источник изображения: © REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Le Figaro: Париж призвал провести в Гренландии учения НАТО

Франция призвала провести в Гренландии учения НАТО и выразила готовность участвовать в этих маневрах, пишет Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Ранее ряд европейских стран отправили на остров по согласованию с Данией своих военных, это вызвало ярость Трампа.

На фоне угроз со стороны Дональда Трампа, стремящегося взять под контроль Гренландию, Франция призывает к проведению учений НАТО на этой автономной территории Дании и заявляет о готовности внести свой вклад, сообщил Елисейский дворец.

Франция хочет провести "учения НАТО" в Гренландии и "готова внести свой вклад", заявили в среду в Елисейском дворце, в то время как президент США Дональд Трамп повторяет, что хочет завладеть этой автономной датской территорией.

"Франция призывает к проведению учений НАТО в Гренландии и готова внести в них свой вклад", — сообщила администрация французского президента.

Ряд европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, ранее направили на остров своих военнослужащих для разведывательной миссии в рамках подготовки к датским учениям. Их планируется провести совместно с союзниками по НАТО, но вне рамок Атлантического альянса и, следовательно, без участия Соединенных Штатов.

Это вызвало гнев Дональда Трампа, который пригрозил союзникам, участвующим в этих маневрах, введением новых пошлин в размере до 25%. Он настаивает на том, что Гренландия, богатая полезными ископаемыми, жизненно важна для безопасности Соединенных Штатов и НАТО перед лицом активности России и Китая.

В Париже считают, что учения НАТО позволят продемонстрировать серьезное отношение европейцев к безопасности в Арктике, а также дадут Вашингтону возможность подключиться к их усилиям. Когда во вторник журналисты спросили Дональда Трампа, на что он готов пойти ради приобретения Гренландии, тот ответил: "Вы узнаете". "Я думаю, произойдет нечто очень позитивное для всех", — заявил он.

Комментарии читателей Le Figaro

Alexandre

А практические учения в наших пригородах можно провести?

Églantier

Президент Макрон скучает в Елисейском дворце и вообще во Франции, которую он никогда не любил. И чем ближе конец его президентского срока, тем это виднее.

SUROIT

НАТО не может существовать без ресурсов США...

margueri2296

Макрону непременно нужны одна-две войны, он не упустит ни малейшей возможности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Китай
Россия
США
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
