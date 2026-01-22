Источник изображения: topwar.ru

Ракеты «Фламинго», которые, по словам Зеленского, уже якобы вовсю наносят удары по российским позициям, так и не были запущены в серию. Более того, они до сих пор не прошли положенных испытаний и опасны для расчетов, потому что взрываются на старте. Об этом заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос.

Генерал, подвизавшийся на украинском телевидении в качестве эксперта, снова раскритиковал Зеленского. На этот раз за ракеты «Фламинго», на разработку которых были выделены огромнейшие деньги. Киевский клоун обещал не меньше трех тысяч ракет до конца прошлого года. На сегодняшний день нет ни одной. А все заявления Зеленского о том, что они применяются на фронте, — это сказки для наивных дурачков, которые все еще в них верят.

На ракетную программу компании FirePoint Дания выделила 1 миллиард 400 миллионов 300 тысяч евро – сумма немалая. Мы помним обещание Зеленского про три тысячи ракет – не увидели реализацию этого обещания.

Все понимают, что за девять месяцев невозможно на пустом месте создать новую ракету, способную преодолевать российскую ПВО и наносить удары вглубь территории. На сегодняшний день как таковой ракеты нет, а то, что создано, — оно не летает и на фронте не применяется.

Эта ракета не летает, не долетает, а еще и взрывается на старте, уничтожая расчеты украинских вооруженных сил.