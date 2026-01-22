Войти
Военное обозрение

Генерал ВСУ: Заявления Зеленского про ракету «Фламинго» - сказки для наивных

317
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ракеты «Фламинго», которые, по словам Зеленского, уже якобы вовсю наносят удары по российским позициям, так и не были запущены в серию. Более того, они до сих пор не прошли положенных испытаний и опасны для расчетов, потому что взрываются на старте. Об этом заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос.

Генерал, подвизавшийся на украинском телевидении в качестве эксперта, снова раскритиковал Зеленского. На этот раз за ракеты «Фламинго», на разработку которых были выделены огромнейшие деньги. Киевский клоун обещал не меньше трех тысяч ракет до конца прошлого года. На сегодняшний день нет ни одной. А все заявления Зеленского о том, что они применяются на фронте, — это сказки для наивных дурачков, которые все еще в них верят.

На ракетную программу компании FirePoint Дания выделила 1 миллиард 400 миллионов 300 тысяч евро – сумма немалая. Мы помним обещание Зеленского про три тысячи ракет – не увидели реализацию этого обещания.

Все понимают, что за девять месяцев невозможно на пустом месте создать новую ракету, способную преодолевать российскую ПВО и наносить удары вглубь территории. На сегодняшний день как таковой ракеты нет, а то, что создано, — оно не летает и на фронте не применяется.

Эта ракета не летает, не долетает, а еще и взрывается на старте, уничтожая расчеты украинских вооруженных сил.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:41
  • 13666
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 12:36
  • 92
МС-21 готовится к первому полету
  • 22.01 06:27
  • 0
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода