Войти
ЦАМТО

Эстония с 2022 года предоставила Украине военную помощь на сумму 805 млн. евро

271
0
-1
Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии на одном из кораблей в Таллинском морском торговом порту.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

ЦАМТО, 21 января. Эстония с начала конфликта на Украине предоставила Киеву военную помощь на сумму 805 млн. сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря эстонского Министерства обороны Инес Эдур.

"С начала 2022 года мы предоставили Украине военную помощь на сумму 805 млн. евро. Если включить сюда расходы Сил обороны, связанные с оказанием помощи Украине (обучение эстонскими ВС около 1,5 тыс. солдат ВСУ – ред.), то в общей сложности это 815 млн. евро", – цитирует "РИА Новости" И.Эдур.

Из этой суммы примерно 550 млн. евро были потрачены на боеприпасы, уточняет ERR.

Помимо этого, телерадиокомпания сообщает, что эстонские власти за тот же период также выделили Украине и ее гражданам не менее 370 млн. евро. В эту сумму входят компенсации и пособия, выплаченные украинским беженцам, поддержка украинского бюджета.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в 2026 году прибалтийское государство направит в качестве помощи Украине 0,25% своего ВВП, напоминает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Эстония
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:41
  • 13666
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 12:36
  • 92
МС-21 готовится к первому полету
  • 22.01 06:27
  • 0
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода