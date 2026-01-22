Эстония с 2022 года предоставила Украине военную помощь на сумму 805 млн. евро

Государственный флаг Эстонии на одном из кораблей в Таллинском морском торговом порту.

ЦАМТО, 21 января. Эстония с начала конфликта на Украине предоставила Киеву военную помощь на сумму 805 млн. сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря эстонского Министерства обороны Инес Эдур.

"С начала 2022 года мы предоставили Украине военную помощь на сумму 805 млн. евро. Если включить сюда расходы Сил обороны, связанные с оказанием помощи Украине (обучение эстонскими ВС около 1,5 тыс. солдат ВСУ – ред.), то в общей сложности это 815 млн. евро", – цитирует "РИА Новости" И.Эдур.

Из этой суммы примерно 550 млн. евро были потрачены на боеприпасы, уточняет ERR.

Помимо этого, телерадиокомпания сообщает, что эстонские власти за тот же период также выделили Украине и ее гражданам не менее 370 млн. евро. В эту сумму входят компенсации и пособия, выплаченные украинским беженцам, поддержка украинского бюджета.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в 2026 году прибалтийское государство направит в качестве помощи Украине 0,25% своего ВВП, напоминает агентство.